L’ancien Premier ministre Abe Shinzô tué par balle en pleine rue, 26e élections à la Chambre des conseillers, départ à la retraite du patineur artistique Hanyû Yuzuru et exécution du responsable du massacre d’Akihabara : retour sur les événements marquants du mois de juillet 2022 au Japon.

Vendredi 1er

L’auteure Hayashi Mariko, lauréate du prix Naoki, a pris ses fonctions de nouvelle présidente de l’université Nihon suite à la démission de son ancien président, impliqué dans un scandale d’évasion fiscale. Hayashi est une ancienne élève diplômée de l’université. C’est le première fois qu’une femme devient présidente de l’une des grandes universités du pays.

Samedi 2

Une panne réseau s’est produite chez KDDI, un des géants de la télécommunication au Japon, causant d’importants dysfonctionnements dans de nombreuses infrastructures telles que les guichets automatiques bancaires, la collecte de données d’observation météorologique et les systèmes de communication des aéroports. Il a fallu 86 heures à KDDI pour se remettre entièrement de la panne. En guise de dédommagement, l’opérateur a déduit 200 yens (1,5 euro) des factures de ses clients.

Mardi 5

Les recettes fiscales du Japon pour l’exercice 2021 se sont élevées à 67 378 milliards de yens (492 milliards d’euros), établissant un nouveau record pour la deuxième année consécutive. Les recettes de l’impôt sur les sociétés ont augmenté grâce à la reprise économique mondiale suiteà la pandémie et à l’affaiblissement du yen.

Jeudi 7

L’Université médicale et dentaire de Tokyo a annoncé avoir transplanté dans le corps d’un patient souffrant de colite ulcéreuse de la muqueuse cultivée en laboratoire à partir de la propre muqueuse du patient. Selon une équipe de recherche de l’établissement, cette opération à valeur thérapeutique sur un être humain est une première mondiale.

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Takahashi Kazuki, le créateur de Yu-Gi-Oh!, manga populaire à travers le monde, a été retrouvé mort au sud-ouest du Japon. Il avait 60 ans.

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Vendredi 8

L’ancien Premier ministre Abe Shinzô, du Parti libéral-démocrate (PLD), a été abattu de plusieurs balles dans le dos devant la gare de Yamato-Saidaiji dans la ville de Nara par Yamagami Tetsuya, un ancien membre de la Force d’autodéfense maritime, lors d’un discours de soutien pour les élections à la Chambre des conseillers. Transporté à l’hôpital en état d’arrêt cardio-respiratoire, son décès a été annoncé à 17 h 03.

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Dimanche 10

Lors des élections à la Chambre des conseillers, le Parti libéral-démocrate a remporté une grande victoire en obtenant 63 des 125 sièges renouvelés. Les formations politiques pour une révision constitutionnelle (PLD, Kômeitô, le Parti japonais de l’innovation et le Parti démocrate du peuple) se sont appropriés deux tiers des sièges de la chambre haute du Japon. Au total, 35 femmes ont été élues, dépassant le dernier record de 28 lors des élections de 2016 et 2019.

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Le Premier ministre Kishida Fumio plaçant des fleurs sur les noms des candidats du PLD élus à la Chambre des conseillers, le soir du 10 juillet 2022 dans l’arrondissement de Chiyoda à Tokyo. (Jiji Press)

Le joueur de tennis handisport Kunieda Shingo a remporté pour la première fois de sa carrière le tournoi de Wimbledon. Il est devenu le premier joueur en fauteuil roulant à accomplir le Grand Chelem en carrière, qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs au cours d’une carrière, et le Grand Chelem doré en carrière, qui inclut la médaille d’or aux Jeux paralympiques.

Kunieda Shingo disputant la finale de Wimbledon, le 10 juillet 2022 en Angleterre. (Jiji Press)

Mercredi 13

Le tribunal du district de Tokyo a ordonné à quatre anciens dirigeants de la Tokyo Electric Power Company (Tepco) de verser aux actionnaires plus de 13 000 milliards de yens (97 milliards d’euros) en dédommagements pour avoir été négligents dans l’établissement de mesures contre les tsunamis, qui a conduit à l’accident nucléaire de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi en 2011.

Jeudi 14

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé sa volonté de mettre en service jusqu’à neuf centrales nucléaires au cours de la prochaine saison hivernale afin de faire face aux pénuries d’électricité.

Vendredi 15

Yamanishi Toshikazu a remporté le 20 km marche hommes aux Mondiaux d’athlétisme (à Eugene dans l’Oregon, États-Unis), conservant ainsi son titre mondial sur cette distance. Son compatriote Ikeda Kôki, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, termine à la deuxième place. Le 24 juillet, Kawano Masatora a remporté la médaille d’argent du 35 kilomètres marche, une épreuve qui a fait sa première apparition aux championnats du monde.