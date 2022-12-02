Las alegrías y sinsabores de Japón en la Copa Mundial de la FIFA de Catar y los escándalos políticos ocuparon los titulares en noviembre de 2022.

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Corea del Norte lanza seis misiles, entre ellos uno que podría ser un misil balístico intercontinental, en el mar del Japón. El Gobierno envía un mensaje a la población en la prefectura de Miyagi, Yamagata y Niigata a través del sistema de alerta temprana J-Alert. El 18 de noviembre, Corea del Norte lanza un misil balístico intercontinental que cae en la zona económica exclusiva de Japón al oeste de la isla de Ōshima en Hokkaidō.

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Hashimoto Daiki gana la medalla de oro en el concurso completo individual del Campeonato Mundial de Gimnasia Artística en Liverpool. Es su primera victoria en la competición, y se convierte así en el segundo gimnasta japonés que gana el oro en el completo individual tanto en los Juegos Olímpicos como en el Campeonato Mundial.

Hashimoto Daiki con su medalla de oro en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística celebrado en Liverpool el 4 de noviembre de 2022. (© Reuters)

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El actor Kimura Takuya aparece vestido como Oda Nobunaga en el desfile a caballo del Festival de Nobunaga de Gifu. El evento atrae a un récord de 460.000 asistentes y casi duplica la cifra de los 250.000 que hubo en 2019, antes de la pandemia de la COVID-19.

Kimura Takuya (a la izquierda) como Oda Nobunaga junto al actor Itō Hideaki en el Festival de Nobunaga de Gifu el 6 de noviembre de 2022. (© Jiji)

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Japan Industrial Partners, un fondo japonés elegido por Toshiba como candidato preferido en una licitación, presenta una propuesta formal para comprar la empresa por 2,2 billones de yenes y convertirla en privada.

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La fiscalía de Tokio acusa al exmiembro del comité organizador de los Juegos de Tokio 2020 Takahashi Haruyuki por cuarta vez bajo la sospecha de haber recibido 54 millones de yenes en sobornos de ADK Holdings y otras empresas.

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El primer ministro Kishida Fumio acepta la dimisión del ministro de Justicia Hanashi Yasuhiro por un polémico comentario sobre su responsabilidad a la hora de autorizar ejecuciones. Le sustituye el exministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca Saitō Ken.

El exjugador de béisbol Murata Chōji fallece en un incendio en su hogar a los 72 años.

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El primer ministro Kishida se reúne con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en Camboya en la que es el primer encuentro entre los líderes de ambos países en los últimos tres años. Kishida y Yoon coinciden en que tratarán de encontrar cuanto antes una solución al litigio por los trabajos forzados durante la guerra. En una reunión a tres bandas con el presidente estadounidense Joe Biden, refuerzan su compromiso con un Indopacífico libre y abierto.

El primer ministro Kishida Fumio (izquierda) junto al presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en Nom Pen, Camboya, el 13 de noviembre de 2022. (Por cortesía de la Oficina de Asuntos Públicos del Gabinete. © Jiji)

Kamei Masaya comparte con Lee Hyuk de Corea del Sur el primer premio en la categoría de piano del concurso internacional de música Long-Thibaud-Crespin.

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El primer ministro Kishida se reúne con el presidente chino Xi Jinping en Tailandia. Es la primera reunión entre los líderes de ambos países en tres años. Ambos mandatarios acuerdan trabajar para mejorar las relaciones bilaterales.

El primer ministro Kishida Fumio (izquierda) junto al presidente chino Xi Jinping en Bangkok, Tailandia, el 17 de noviembre de 2022. (© Jiji; pool photo)

El índice de precios al consumo en octubre aumenta al 3,6 % en términos interanuales. Es su mayor incremento desde febrero de 1982. En el índice se excluyen los alimentos frescos, cuyos precios están sujetos a mayores fluctuaciones.

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El primer ministro Kishida acepta la dimisión del ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones Terada Minoru a causa de un escándalo de financiación política. Le sustituye el exministro de Asuntos Exteriores Matsumoto Takeaki.

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El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología ejerce el derecho a interrogar a la Iglesia de la Unificación amparándose en la Ley de Corporaciones Religiosas y le pide que informe sobre su gestión y sus ingresos. Es la primera que se aplica este derecho bajo dicha ley.

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar concede una autorización de emergencia para el fármaco contra la COVID-19 Xocova desarrollado por Shionogi. Es el primer tratamiento oral para esta enfermedad desarrollado en Japón.

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón anuncia que ha abandonado en su intento por hacer aterrizar la sonda lunar ultrapequeña Omotenashi en la luna. Los problemas de comunicación con la sonda comenzaron después del lanzamiento el 16 de noviembre y no pudieron ser solucionados.

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Japón comienza su recorrido en la Copa Mundial de la FIFA de Catar 2022 con una victoria histórica por 2-1 ante Alemania. Dōan Ritsu, del SC Friburgo, y Asano Takuma, del VfL Bochum, ambos en equipos alemanes, marcan los goles de la victoria. El 27 de noviembre Japón pierde por 1-0 ante Costa Rica.

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La fiscalía de Tokio y la Comisión de Comercio Justo registran las oficinas principales de Dentsū y otros sitios en su investigación por un posible amaño de las licitaciones para los eventos de prueba de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Los días 28 y 29 se llevan a cabo otros registros en las oficinas de Hakuhōdō, la empresa publicitaria Dentsū Live y ADK Marketing Solutions.

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El rikishi Abi gana dos combates eliminatorios ante Takayasu y Takakeishō después de que los luchadores llegasen al 15.º día del Gran Torneo de Sumō de Kyūshū con un empate de 12-3. Es el primer empate de más de dos rikishi desde 1997 y la primera vez que un maegashira gana tres torneos consecutivos.

Abi después de su primera victoria en el torneo en Fukuoka el 27 de noviembre de 2022. (© Jiji)

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Un panel de la UNESCO recomienda que un conjunto de danzas rituales de Japón, entre ellas las danzas del bon odori y las nenbutsu odori, sean incluidas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad.

(Fotografía del encabezado: Asano Takuma, en el centro, se prepara para disparar y marcar el gol de la victoria en el partido del Mundial contra Alemania en Doha, Catar, el 23 de noviembre de 2022. © Jiji.)