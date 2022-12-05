خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، تصدرت حظوظ اليابان المتفاوتة في كأس العالم لكرة القدم المٌقام في قطر بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح السياسية الداخلية عناوين الصحف في البلاد.

3

كوريا الشمالية تطلق ستة صواريخ، يُعتقد أن أحدها صاروخ باليستي عابر للقارات، باتجاه بحر اليابان. وقد قامت الحكومة بتحذير المواطنين في محافظات مياغي وياماغاتا ونيغاتا عبر نظام الإنذار المبكر J-Alert. في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات، وقد سقط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان غربي جزيرة أوشيما في هوكايدو.

4

فاز هاشيموتو دايكي بالميدالية الذهبية في الفردي للجميع حول المنافسة في بطولة العالم للجمباز الفني في ليفربول، ويعد أول فوز له في المسابقة، وبذلك أصبح هاشيموتو ثاني لاعب جمباز ياباني يفوز بالميدالية الذهبية في الفردي للجميع حول المنافسة في كل من الأولمبياد وبطولة العالم.

هاشيموتو دايكي يتقلد ميداليته الذهبية التي حصل عليها في الفردي للجميع حول المنافسة في بطولة العالم للجمباز الفني في ليفربول، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، رويترز.

6

الممثل كيمورا تاكويا يظهر في هيئة الجنرال أودا نوبوناغا في موكب ركوب الخيل ضمن فعاليات مهرجان غيفو نوبوناغا، وقد استقطب هذا الحدث عددًا قياسيًا من الحضور بلغ 460 ألف شخص، أي ما يقرب من ضعف عدد الحشد البالغ 250 ألف شخص الذي تجمع في عام 2019، قبل بدء جائحة كوفيد-19.

تاكويا كيمورا (إلى اليسار) يرتدي زي الجنرال أودا نوبوناغا، وإلى جواره زميله الممثل هيدياكي إيتو خلال مهرجان غيفو نوبوناغا في مدينة غيفو بمحافظة غيفو، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (جيجي برس).

7

Japan Industrial Partners (شركاء اليابان الصناعيون)، وهو صندوق تمويل ياباني اختارته شركة توشيبا كصاحب أفضل عرض، يقدم عرضًا رسميًا لشراء توشيبا مقابل 2.2 تريليون ين وجعلها شركة خاصة.

9

ممثلو الادعاء العام في طوكيو يوجهون اتهامات إلى تاكاهاشي هارويوكي، مسؤول تنفيذي سابق في اللجنة المنظمة لدورة ألعاب طوكيو 2020 للمرة الرابعة للاشتباه في تلقيه رشاوي بقيمة 54 مليون ين من وكالة إيه دي كيه هولدنجز وجهات أخرى.

11

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يقيل وزير العدل هاناشي ياسوهيرو على خلفية ضلوعه في السماح بتنفيذ عمليات إعدام، ويستبدله بوزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك السابق سايتو كين.

وفاة نجم البيسبول السابق موراتا تشوجي عن عمر يناهز 72 عامًا جرّاء اندلاع حريق في منزله.

13

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يلتقي رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في كمبوديا في أول لقاء بين قادة البلدين منذ ثلاث سنوات، حيث اتفق كيشيدا ويون على ضرورة الوصول إلى حل سريع بشأن النزاع القائم حول عمالة فترة الحرب. وفي اجتماع ثلاثي ضم الرئيس الأمريكي جو بايدن تم التأكيد مجدداً على الالتزام بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو (إلى اليسار) يصافح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في بنوم بنه، عاصمة كمبوديا، في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (إهداء من مكتب العلاقات العامة بمجلس الوزراء، جيجي برس).

كامي ماسايا يتقاسم الجائزة الأولى مع لي هيوك من كوريا الجنوبية في فئة البيانو في مسابقة Long-Thibaud-Crespin لشباب الموسيقيين.

17

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ في تايلاند، في أول لقاء بين قادة البلدين منذ ثلاث سنوات، ويتفقان على العمل على تحسين العلاقات الثنائية.

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو (إلى اليسار) مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بانكوك، تايلاند، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (جيجي برس).

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 3.6% على أساس سنوي في أعلى ارتفاع له منذ فبراير/ شباط 1982. يُذكر أن المؤشر لا يشمل الأغذية الطازجة التي تخضع لتقلبات كبيرة في الأسعار.

20

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يقبل استقالة وزير الشؤون الداخلية والاتصالات تيرادا مينورو بعد فضيحة تتعلق بالتمويل السياسي، ليحل محله وزير الخارجية السابق ماتسوموتو تاكياكي.

22

وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتقنية (مونبوشو) تمارس حقها بموجب قانون الشركات الدينية في طرح أسئلة على كنيسة التوحيد، وتدعوها إلى الإبلاغ عن إدارتها ودخلها. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق هذا الحق بموجب القانون.

وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية تمنح موافقة طارئة على استخدام عقار Xocova الذي طورته شركة شيونوغي للأدوية لعلاج كوفيد-19، ويعد أول علاج فموي لكوفيد-19 يتم تطويره في اليابان.

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA أنها تخلت عن خطتها لوضع مسبارها القمري شديد الصغر أوموتيناشي على سطح القمر. وكانت مشاكل الاتصال بالمسبار قد بدأت بعد إطلاقه في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني ولم تتحسن مطلقاً.

23

بدأت اليابان منافستها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بفوز تاريخي على ألمانيا بنتيجة 2-1، سجّل الهدفين ريتسو دوان لاعب نادي فرايبورغ الألماني وأسانو تاكوما لاعب نادي ڤي إف إل بوخوم الألماني أيضاً، لكن في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني خسرت اليابان أمام كوستاريكا بنتيجة 1-0.

25

قام ممثلو الادعاء العام في طوكيو ومسؤولون من لجنة التجارة العادلة بمداهمة المكاتب الرئيسية لشركة دنتسو ومواقع أخرى للاشتباه في قيامها بالتلاعب بعطاءات فعاليات الاختبار الخاصة بدورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية، ثم تم إجراء المزيد من عمليات البحث والتفتيش في 28 و29 نوفمبر/ تشرين الثاني شملت مكاتب شركة Hakuhōdō وشركة الإعلانات Dentsū Live وشركة ADK لحلول التسويق.

27

لاعب السومو آبي يفوز في مباراة فاصلة ثلاثية ضد تاكاياسو وتاكاكيشو بعد أن أنهى المصارعون بطولة كيوشو جراند سومو التي استمرت لمدة 15 يومًا بالتعادل عند 12-3. هذه أول مباراة تنتهي بالتعادل بين أكثر من اثنين من لاعبي السومو (ريكيشي) منذ عام 1997، والمرة الأولى على الإطلاق التي يفوز فيها مايغاشيرا بثلاث بطولات متتالية.

آبي بعد فوزه بأول بطولة في فوكوكا في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 (جيجي برس).

30

توصي لجنة تابعة لليونسكو بإضافة مجموعة من رقصات الطقوس اليابانية، بما في ذلك رقصة البون أودوري التقليدية ورقصة النينبوتسو أودوري، إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أسانو تاكوما، في الوسط، يستعد للتسديد وإحراز هدف الفوز على ألمانيا في مباراة كأس العالم المقام في الدوحة، قطر، في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. جيجي برس)