Отставки министра юстиции и министра по общенациональным делам, местной автономии и связи, исторический перелом игры и победа японской сборной над командой Германии на Чемпионате мира по футболу и другие события ноября 2022 года в Японии.

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Северная Корея произвела запуск в сторону Японского моря в общей сложности шести баллистических ракет, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты. Правительство Японии задействовало общенациональную систему оповещения населения в трех префектурах: Мияги, Ямагата и Ниигата.

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На Чемпионате мира по спортивной гимнастике (в британском Ливерпуле) в мужском индивидуальном многоборье Хасимото Дайки завоевал свой первый титул чемпиона. Хасимото, который уже обладает двумя золотыми медалями Олимпийских игр в Токио, в том числе золотом в индивидуальном многоборье, вслед за Утимурой Кохэем стал вторым обладателем двух чемпионских титулов – мирового и олимпийского.

Гимнаст Хасимото Тору с золотой медалью Чемпионата мира за свою первую победу в этих состязаниях в индивидуальном мужском многоборье, 4 ноября 2022 г., Великобритания, Ливерпуль (© Reuters)

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Актер Кимура Такуя предстал в роли Оды Нобунаги на костюмированной конной процессии Фестиваля Гифу Нобунага, который состоялся в городе Гифу. Число собравшихся на это мероприятие значительно превысило показатель трехлетней давности в 250 тыс. человек и стало самым большим в истории, составив 460 тыс.

Выступивший в роли Оды Нобунаги на костюмированной конной процессии актер Кимура Такуя (слева) и Ито Хидэаки, 6 ноября 2022 г., город Гифу (© Jiji Press)

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Один из японских фондов, который получил преимущественное право ведения переговоров в связи с реорганизацией бизнеса компании Toshiba, сделал официальное предложение о приобретении, основой которого является выкуп всех акций Toshiba приблизительно за 2,2 трлн йен и делистинг компании.

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Состоялось одновременное затмение полной Луны тенью Земли с затмением Урана Луной. Наложение полного лунного затмения и планетарного затмения произошло впервые с тех пор, как в июле 1580 года наблюдалось затмение Сатурна.

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В деле о коррупции при заключении спонсорских контрактов Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры предъявил подозреваемому бывшему руководителю организационного комитета Такахаси Харуюки (78 лет) дополнительные обвинения в получении взяток на общую сумму около 54 млн йен от крупного рекламного агентства ADK Holdings и ряда других компаний. Арест подозреваемого Такахаси стал четвертым по счету.

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Премьер-министр Кисида Фумио отправил в отставку министра юстиции Хараси Ясухиро, заявившего о «неприглядности» должностной обязанности отдавать распоряжения о приведении в исполнение смертных приговоров. Новым министром юстиции назначен бывший министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Сайто Кэн.

Скончался бывший питчер команды Lotte Мурата Тёдзи, известный своим «методом броска масакари». Ему было 72 года.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел в Камбодже переговоры с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Стороны договорились стремиться к скорейшему решению вопроса о принудительном труде в военное время. Официальная встреча японского и южнокорейского лидеров состоялась впервые приблизительно за 3 года. В ходе трехстороннего саммита Японии, США и Южной Кореи с участием американского президента Джо Байдена стороны договорились, принимая во внимание усиление гегемонистских действий Китая, работать вместе на пути к инклюзивному, устойчивому и безопасному свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Рукопожатие премьер-министра Японии Кисиды Фумио (слева) и президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, 13 ноября 2022 г., Камбоджа, Пномпень [снимок предоставлен информационной секцией канцелярии кабинета министров] (© Jiji Press)

На Международном конкурсе имени Лонг и Тибо (в Париже), известном в качестве площадки для дебюта молодых исполнителей, в категории фортепиано Камэи Сэйя из префектуры Айти (20 лет) разделил победу с южнокорейским участником.

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Саммит «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали завершился принятием заявления лидеров стран G20. В документе говорится, что подавляющее большинство участников решительно осудили конфликт в Украине, и вместе с тем по настоянию России отмечается наличие другой оценки данного конфликта.

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Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел в Таиланде переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Личная встреча японского и китайского лидеров состоялась впервые приблизительно за 3 года. Стороны договорились вести активный обмен мнениями на различных уровнях в целях улучшения отношений.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин пожимают друг другу руки перед началом переговоров, 17 ноября 2022 г., Таиланд, Бангкок [официальная съемка] (© Jiji Press)

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Северная Корея произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая упала в пределах исключительной экономической зоны Японии в акватории западнее островов Осима префектуры Хоккайдо.

Опубликованный октябрьский общенациональный индекс потребительских цен Японии, который рассчитывается без учета цен на свежие продукты питания, подверженные сильным колебаниям, увеличился на 3,6% относительно октября прошлого года. Увеличение является самым большим за 40 лет и 8 месяцев с февраля 1982 года.

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Саммит стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в столице Таиланда Бангкоке завершился принятием совместного заявления лидеров. В заявлении говорится, что большинство стран-членов форума решительно осудили конфликт в Украине, и вместе с тем, с учетом позиции России, отмечается, что имела место и другая оценка.

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Премьер-министр Кисида Фумио фактически отправил в отставку министра по общенациональным делам, местной автономии и связи Тэраду Минору в связи с рядом скандалов, связанных с политическими фондами. 21 ноября на этот пост был назначен бывший министр иностранных дел Мацумото Такэаки.

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Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии воспользовалось предусмотренным Законом о религиозных организациях правом задавать вопросы, потребовав отчета о поступлениях денежных средств и других подробностей деятельности от Семейной федерации за мир и объединение во всем мире, в прошлом известной как «Церковь объединения». Право задавать вопросы используется впервые со времени вступления в силу данного закона.

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения одобрило в экстренном порядке использование перорального препарата от коронавируса Xocova фармацевтической компании Shionogi. Впервые в стране используется национальное пероральное лекарство от коронавируса.

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) объявило, что оно было вынуждено отказаться от посадки на луну микрозонда «Омотэнаси». После запуска 16 ноября связь с аппаратом стала нестабильной, и восстановить ее не удалось.

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В Японии пока не смогли установить связь с лунным аппаратом

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На Чемпионате мира по футболу в Катаре в ходе матча сборной Японии с командой Германии японским спортсменам удалось переломить ход игры и одержать победу со счетом 2:1. Мячи забили Доан Рицу (играет в клубе «Фрайбург») и Асано Такума («Бохум»).

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В связи с подозрениями в сговоре при организации тендеров, связанных с проведением тестовых мероприятий Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры и Комиссия по справедливости сделок провели принудительный обыск в центральном офисе рекламного агентства «Дэнцу» и ряде других мест.

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На Чемпионате мира по футболу в Катаре в своем втором матче сборная Японии, пропустив мяч в конце игры, уступила команде Коста-Рики со счетом 0:1.

На Большом турнире сумо в Кюсю занимающий 9-ю позицию в западном дивизионе Аби (28 лет) в решающих поединках нанес поражение Такаясу и Такакэйсё и завоевал свой первый чемпионский титул с 12-ю победами при 3 поражениях. Итог турнира определила борьба трех и более претендентов на победу впервые с 1997 года, когда на весеннем турнире сошлись Таканохана (стал победителем), Акэбоно, Мусасимару и Кайо. Впервые в истории на трех турнирах подряд чемпионом стал борец рядового ранга – вслед за победой Итинодзё в июле на турнире в Нагоя и Тамаваси на осеннем турнире в сентябре.

Улыбающийся Аби позирует с кубком после победы на турнире, 27 ноября 2022 г., Международный центр Фукуока (Fukuoka Convention Center) (© Jiji Press)

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В связи со скандалом по поводу сговора при проведении тендеров, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, Токийская окружная прокуратура и Комиссия по справедливости сделок, полагая, что организационный комитет Игр допустил сговор в процессе планирования распределения заказов на проведение мероприятий, провели обыски в офисах четырех компаний, включая крупное рекламное агентство «Хакуходо», по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.

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В связи со скандалом по поводу сговора при проведении тендеров, связанных с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Токио, Особый следственный отдел Токийской окружной прокуратуры и Комиссия по справедливости сделок провели обыски по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства (ненадлежащее ограничение сделок) в офисах крупного рекламного агентства ADK Marketing Solutions (бывшая компания «Асацу ди-кэй») и компании «Дэнцу райбу», входящей в группу предприятий крупнейшего рекламного агентства «Дэнцу». Следствие полагает, что имел место сговор при выполнении по заказу оргкомитета работ по подготовке планов проведения мероприятий.

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Организация Объединенных Наций по вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО) приняла решение внести группу исполняемых под музыкальный аккомпанемент японских народных танцев «Фурю одори», в число которых входят танцы бон-одори и тайко-одори, в список мирового Нематериального культурного наследия.

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Фотография к заголовку: Асано Такума (в середине) в атаке у ворот противника во второй половине матча со сборной Германии. Его удар определил исход встречи, в ходе которой японским футболистам удалось переломить ход игры. 23 ноября 2022 года, Катар, Доха (© Jiji Press)