Démissions soudaines de deux ministres du gouvernement, rencontre du dirigeant japonais avec les présidents chinois et sud-coréen, inscription de danses rituelles sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco et victoire historique de l’équipe nippone contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde de football au Qatar : retour sur les événements marquants du mois de novembre 2022 au Japon.

Mardi 1er

Le parc Ghibli a ouvert ses portes dans le Parc commémoratif de l’Expo d’Aichi, près de la ville de Nagoya.

Articles liés

Le parc Ghibli a ouvert ses portes au public

Le Parc Ghibli, à Aichi : quand l’univers de Totoro, Mononoke ou le Royaume des Chats devient réalité

Les certificats de partenariats civils entre personnes de même sexe sont effectifs à Tokyo. La capitale est la 10e préfecture sur les 47 du pays à introduire ce système.

Articles liés

Le certificat de partenariat homosexuel est désormais effectif à Tokyo

L’union homosexuelle progressivement reconnue à travers le Japon

Jeudi 3

La Corée du Nord a lancé six missiles balistiques vers la mer du Japon, dont un missile balistique intercontinental. Le gouvernement a émis une alerte de son système J-Alert (système d’avertissement instantané national) dans les préfectures de Miyagi, Yamagata et Niigata.

Article lié

Une cérémonie s’est tenue pour célébrer le début des travaux de reconstruction du pavillon principal (seiden) du château de Shuri, à Naha, capitale de la préfecture d’Okinawa, trois ans après le terrible incendie qui avait ravagé une grande partie de la structure.

Articles liés

Okinawa fête le début des travaux de reconstruction du château de Shuri, inscrit au patrimoine mondial

L’histoire du château de Shuri, entre destructions et résurrections

Vendredi 4

Le gymnaste Hashimoto Daiki a remporté la médaille d’or du concours général individuel lors des Championnats du monde de gymnastique à Liverpool, en Angleterre. Hashimoto avait remporté l’or au concours individuel et à la barre fixe aux Jeux olympiques de Tokyo, devant le deuxième athlète, après Uchimura Kôhei, à remporter l’or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde.

Hashimoto Daiki, vainqueur du concours général individuel des championnats du monde de gymnastique, le 4 novembre 2022, à Liverpool en Angleterre. (Reuters)

Dimanche 6

L’acteur et ancienne idole Kimura Takuya a défilé lors de la parade équestre du Festival Nobunaga de Gifu en costume du seigneur Oda Nobunaga. L’événement a attiré un nombre record de 460 000 personnes, soit presque le double des 250 000 personnes de l’édition de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

Article lié

Kimura Takuya (à gauche) incarnant Oda Nobunaga, avec à ses côtés l’acteur Itô Hideaki (à droite), le 6 novembre 2022 dans la ville de Gifu. (Jiji Press)

Lundi 7

Japan Industrial Partners, le soumissionnaire privilégié pour le rachat de Toshiba Corp, a soumis une proposition formelle d’achat de l’entreprise pour 2 200 milliards de yens (15,2 milliards d’euros). Le fonds japonais prévoit de racheter toutes les actions et de privatiser Toshiba.

Mardi 8

Une éclipse lunaire totale et une éclipse d’Uranus (lorsque la lune cache Uranus), se sont produites simultanément. C’est la première fois depuis l’éclipse de Saturne de juillet 1580 que des éclipses lunaire et planétaire se superposent.

Article lié

[Vidéo] Une splendide éclipse lunaire observée du Japon

Mercredi 9

Les procureurs de Tokyo ont arrêté Takahashi Haruyuki, un ancien membre du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, pour avoir reçu des pots-de-vin d’un montant d’environ 54 millions de yens (375 000 euros) de la part du géant de la publicité ADK Holdings et d’autres sociétés. C’est la quatrième fois qu’il est arrêté dans cette affaire de corruption dans l’attribution de contrats de sponsoring des JO de Tokyo.

Vendredi 11

Le Premier ministre Kishida Fumio a démis de ses fonctions le ministre de la Justice Hanashi Yasuhiro, après qu’il a déclaré que les fonctions de ministre de la Justice « n’attirent l’attention que lorsqu’il s’agit d’exécuter un condamné à mort ».

Article lié

Le ministre de la Justice démissionne pour des propos jugés méprisants

Dimanche 13

Le Premier ministre Kishida Fumio a rencontré le président sud-coréen Yoon Seok-youl lors d’un déplacement au Cambodge. Ils ont convenu de résoudre rapidement les procédures judiciaires concernant les ouvriers coréens forcés de travailler pour des entreprises japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de la première rencontre formelle entre les dirigeants du Japon et de la Corée du Sud en trois ans. Une réunion trilatérale avec le président des États-Unis Joe Biden a abouti à un engagement en faveur d’un « Indo-Pacifique libre et ouvert, résilient et sûr », dans un contexte de montée des tendances hégémoniques en Chine.

Articles liés

Kishida Fumio et Joe Biden s’entretiennent au Cambodge en amont du G20

Le président sud-coréen optimiste pour résoudre amicalement avec le Japon la question des travailleurs forcés

Le Premier ministre Kishida Fumio (à gauche) et le président sud-coréen Yoon Seok-youl se serrant la main à Phnom Penh, au Cambodge, le 13 novembre 2022. (Cabinet Public Affairs Office/Jiji Press)

Le pianiste Kamei Masaya a obtenu le premier prix ex aequo avec le sud-coréen Lee Hyuk lors du prestigieux concours Long-Thibaud, qui met en lumière les meilleurs jeunes solistes.

Article lié

À Paris, deux Japonais remportent le premier et quatrième prix au piano du Concours Long-Thibaud

Lundi 14

Kawasaki Rena a reçu le Prix international 2022 pour la paix des enfants, attribué par la Fondation des Droits des enfants (Kids Rights Foundation). Elle est la toute première personne de nationalité japonaise à être honorée de cette récompense, établie chaque année depuis 2005.

Article lié

Une Japonaise reçoit pour la première fois le Prix international 2022 pour la paix des enfants

Mardi 15

Le gouvernement russe a décidé d’autoriser le Japon à garder sa participation dans le projet d’exploitation offshore de gaz naturel liquéfié’(GNL) et de pétrole appelé « Sakhaline 1 », au nord de l’île de Hokkaidô.

Articles liés

La Russie autorise le Japon à maintenir sa participation au projet Sakhaline 1

Projet Sakhaline : exploration et production de gaz offshore russe impliquant le Japon

Nakamura Shigeru, l’homme le plus âgé du Japon, s’est éteint à 111 ans. C’était un hibakusha, ou irradié de la bombe de Hiroshima du 6 août 1945.

Articles liés

Le doyen du Japon, un irradié de la bombe de Hiroshima, est décédé à 111 ans

Centenaires au Japon : un nouveau nombre record, dont près de 90 % de femmes

Quelles sont les habitudes quotidiennes des centenaires japonais ?

Le 15 novembre 2022 a marqué les 45 ans depuis que Yokota Megumi, une collégienne de 13 ans, a été kidnappée sur le chemin du retour par des agents des services secrets nord-coréens, dans la ville de Niigata. Elle n’a jamais donné de signe de vie depuis.

Article lié