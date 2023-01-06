Los partidos de la selección japonesa en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA y el alejamiento de la política de flexibilización cuantitativa por parte del Banco de Japón ocuparon los titulares del país en diciembre de 2022.

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Japón derrota a España por 2-1 en el encuentro final de la fase de grupos en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Catar 2022. La selección japonesa se clasifica para la fase eliminatoria por segunda vez consecutiva en este torneo. El 5 de diciembre cae derrotada en la tanda de penaltis después de empatar 1-1 con Croacia en octavos de final.

Tanaka Ao durante la celebración tras marcar el gol de la victoria frente a España en Dubái, Catar, el 1 de diciembre de 2022. (© Reuters)

La cifra acumulada de muertes a causa de la COVID-19 en Japón supera la marca de las 50.000.

8

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria realiza cambios significativos a su política respecto a la energía nuclear con nuevas directrices, entre las que se incluyen la reconstrucción de plantas eléctricas que iban a ser desmanteladas y el establecimiento de un nuevo límite de 60 años en la vida útil de las centrales.

10

La Dieta promulga una nueva ley que prohíbe que las organizaciones realicen solicitudes maliciosas de donaciones y añade enmiendas a la Ley de Contratos con el Consumidor. Esta medida llega en respuesta a las cuestiones relacionadas con la antigua Iglesia de la Unificación.

11

La empresa emergente Ispace lanza una nave desde Cabo Cañaveral en Florida con el objetivo de lograr el primer alunizaje llevado a cabo por una empresa japonesa en abril de 2023.

12

La Fundación del Examen de Aptitud de Kanji anuncia que 戦 (ikusa, o el verbo tatakau, que significa “conflicto”) ha sido elegido mediante votación como Kanji del Año 2022.

Mori Seihan, sacerdote en el Kiyomizudera de Kioto, escribe el Kanji del Año 2022 el 12 de diciembre. (© Jiji.)

13

Inoue Naoya derrota al boxeador del Reino Unido Paul Butler al noquearlo en el 11.º asalto y se hace con el título mundial en peso gallo de la Organización Mundial de Boxeo (WBO, por sus siglas en inglés), un cinturón que suma al de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y la Federación Internacional de Boxeo (IBF). Inoue es el primer boxeador japonés que ostenta los cuatro títulos en un mismo peso.

Inoue Naoya (a la derecha) golpea a Paul Butler en el combate para la unificación del título en peso gallo celebrado en el Ariake Arena de Tokio el 13 de diciembre de 2022. (© Jiji)

14

La Agencia de Asuntos Culturales ejerce su derecho, bajo la Ley de Corporaciones Religiosas, a interrogar a la Iglesia de la Unificación por segunda vez.

15

El Ministerio de Defensa despide a cinco miembros de una unidad de las Fuerzas de Autodefensa en Camp Kōriyama, en la prefectura de Fukushima, por haber cometido abusos sexuales contra Gonoi Rina, una compañera, y suspende al líder de dicha unidad durante seis meses.

16

El Gobierno revisó la Estrategia Nacional de Seguridad y otros dos documentos claves de su seguridad para aclarar que Japón cuenta con capacidades de contraataque, como atacar directamente zonas de lanzamiento de misiles. Asimismo, aprueba un aumento en el gasto en Defensa de 43 billones de yenes durante cinco años a partir de abril de 2023.

20

El Banco de Japón cambia su política en el décimo año desde que instituyera unas medidas de flexibilización cuantitativa radicales, elevando las tasas de interés mediante la expansión del rango aceptable de rendimientos de los bonos del Gobierno de Japón a diez años desde - 0,25 % y 0,25 % a - 0,5 % y 0,5 %.

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El diputado del Partido Liberal Democrático Sonoura Kentarō dimite después de que se descubriera que no informó adecuadamente sobre la cantidad de dinero que reunió a través de sus actividades de financiación política.

23

El Gobierno adopta un presupuesto por cuenta general inicial de 114,4 billones de yenes para el año fiscal 2023.

Partes de Japón entre Hokkaidō y Chūgoku sufren fuertes nevadas. Se registra un récord de precipitación de nieve de 14 centímetros en la prefectura de Kōchi, en Shikoku.

El castillo de Kōchi bajo la nieve el 23 de diciembre de 2022. (© Jiji)

27

Akiba Ken’ya dimite como Ministro para la Reconstrucción a causa de un escándalo de financiación política. El primer ministro Kishida le sustituye con Watanabe Hiromichi, que anteriormente ocupó esa misma cartera en la administración del difunto ex primer ministro Abe Shinzō.

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El arquitecto Isozaki Arata, conocido por su estilo posmoderno, fallece a los 91 años. En 2019 fue galardonado con el prestigioso premio Pritzker de arquitectura.

Isozaki Arata en octubre de 2014. (© IPA/IPA/Sipa USA via Reuters Con)

(Fotografía del encabezado: los jugadores de la selección japonesa después de ser derrotados por Croacia en octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA celebrada en Catar el 5 de diciembre de 2022. © Pro Shots/Sipa USA via Reuters C.)