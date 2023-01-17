日本国家队在卡塔尔世界杯小组赛中逆袭击败西班牙队挺进八分之一决赛、职业拳击运动员井上尚弥成为首个一统四大拳击组织金腰带的日本人、日本银行调整超级量化宽松政策……，请看2022年12月日本要闻回顾。

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卡塔尔世界杯小组赛最后一轮比赛，日本队2比1战胜西班牙队，连续两届挺进八分之一决赛。

全国感染新冠病毒死亡人数累计超过5万人。

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世界杯八分之一决赛，日本对战克罗地亚。加时赛未能打破1比1僵局，点球大战1比3不敌克罗地亚，无缘八强。

8

经济产业省审议会敲定了行动指针内容，将在核能政策上实施重大转变，包括改建已确定销毁反应堆的核电站、延长过去规定的最长60年运转期限等。

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参议院全体会议表决通过旨在救助世界和平统一家庭联合会（旧统一教）受害者的新法案和《消费者合同法》修订案等。

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力图成为日本首个实现登月的民间企业——太空探索初创企业ispace在美国佛罗里达州空军基地将自主研发的登月舱发射升空。预计2023年4月前后登陆月球。

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日本汉字能力检定协会公布，“战”字当选最能代表这一年日本社会情绪的“年度汉字”。

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在一统职业拳击四大组织最轻量级金腰带的比赛中，井上尚弥第11回合KO击败英国拳王保罗•巴特勒，成为首个一统四大组织金腰带的日本拳王。

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文化厅再次依据《宗教法人法》对世界和平统一家庭联合会（旧统一教）行使“质询权”，向该教发出了第二份质询书。

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针对曾隶属陆上自卫队郡山驻地（福岛县）部队的五井里奈在职期间遭受其他队员性暴力的问题，防卫省对实施加害行为的5名队员予以免职，对其上级中队长采取了停职6个月的处理。

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政府召开内阁会议敲定了国家安全保障战略（NSS）等3份关于安保问题的文件。其中明确表示将转变政府方针，建立可以直接攻击对手导弹发射基地等设施的“反击能力”，并将2023年度起的5年防卫费提升至大约43万亿日元。

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日本银行召开金融决策会议，决定在推出超级量化宽松政策第10年之际转变方针，将长期利率的允许变动幅度从0.25%左右扩大至0.5%左右，意味着事实上提高了利率。

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因相关政治团体在政治资金收支报告书中少记了部分政治资金筹款晚会收入，自民党籍众议员薗浦健太郎为此承担责任，辞去了议员职务。

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日本明仁上皇89岁生日。

政府召开内阁会议敲定一般会计财政支出总额达114.3812万亿日元的2023年度原始预算案。

北海道、东北、北陆和中国地区普降大雪，高知县测得创纪录的14厘米积雪。整个高知城一片银装素裹。

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被曝出政治资金问题的复兴大臣秋叶贤也辞职。岸田文雄首相起用了曾在安倍晋三内阁担任过复兴大臣的渡边博道接任了该职。

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建筑家矶崎新（91岁）离世。他是后现代主义建筑大师，曾于2019年获得被誉为建筑界诺贝尔奖的普利兹克奖。

矶崎新，2014年10月摄于意大利米兰（IPA/IPA/Sipa USA via Reuters Connect）

标题图片：在卡塔尔世界杯对克罗地亚之战中失利后，日本队球员沮丧不已（Pro Shots/Sipa USA via Reuters Connect）

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