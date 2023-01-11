Élimination du Japon en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar, renforcement important de la politique sécuritaire, anniversaire de l’empereur émérite et annonce de la sortie du dernier film de Miyazaki Hayao : voici les infos essentielles à retenir du mois de décembre 2022 au Japon.

Jeudi 1er

Le Japon a battu l’Espagne 2-1 lors de la Coupe du monde de football au Qatar, accédant aux phases finales pour la deuxième fois consécutive.

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Double exploit : le Japon qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire contre l’Espagne

Tanaka Ao après avoir marqué le but de la victoire. (Reuters)

Le nombre total de décès par le Covid-19 a dépassé les 50 000 personnes au Japon.

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Coronavirus au Japon : l’évolution en temps réel

La princesse Aiko, la fille unique de l’empereur du Japon, a fêté ses 21 ans. Elle est actuellement étudiante en troisième année du département de langue et littérature japonaise de l’Université Gakushûin, à Tokyo.

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La princesse Aiko, fille unique du couple impérial, fête ses 21 ans

Samedi 3

Le ministère de la Défense a annoncé son intention d’agrandir la 15e brigade de la Force terrestre d’autodéfense japonaise, basée dans le camp de Naha dans la préfecture d’Okinawa. Le but est de renforcer les effectifs dans l’éventualité d’une situation de crise à Taïwan et d’accroître l’efficacité de la défense des îles éloignées de l’archipel Nansei, situé au sud-ouest du Japon.

Lundi 5

L’équipe du Japon a affronté la Croatie lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Les deux équipes ne sont pas parvenues pas à se départager au terme des prolongations (1-1). Le Japon s’est toutefois incliné aux tirs au but (1-3).

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Défaite du Japon aux tirs au but : le mur des huitièmes de finale toujours infranchissable

Mardi 6

La mère de Kimura Hana, une catcheuse professionnelle qui avait participé à la série de télé-réalité Terrace House de la chaîne de télévision Fuji TV et qui s’est suicidée après avoir été victime de cyberharcèlement, a poursuivi en justice Fuji TV et deux sociétés de production, réclamant environ 142 millions de yens (1 million d’euros) en dommages-intérêts.

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Affaire « Terrace House »: la mère de la catcheuse suicidée attaque la chaîne Fuji TV

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé le versement de 100 000 yens (695 euros) à chaque femme ayant donné naissance à partir d’avril de cette année.

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Une somme de 100 000 yens sera versée à toutes les femmes qui donnent naissance au Japon

Jeudi 8

Des morceaux de bois appartenant à une statuette funéraire haniwa de 3,5 mètres ont été découverts dans l’une des sépultures antiques japonaises enregistrées au patrimoine mondial de l’Unesco.

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Découverte d’une statuette funéraire « haniwa » en bois dans une sépulture antique près d’Osaka

Le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku a présenté les huit personnalités qui l’accompagneront pour ce qui deviendra le tout premier voyage privé autour de la Lune. Ce périple s’effectuera durant une semaine avec la fusée Starship, développée par l’entreprise américaine SpaceX d’Elon Musk.

Voyage autour de la Lune en 2023 : le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku dévoile les huit noms qui l’accompagneront

Un comité du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie a élaboré un plan d’action visant à relancer les centrales nucléaires existantes qui devaient être démantelées et à étendre la prolongation de leur durée d’exploitation au-delà des 60 ans initialement prévus.

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Vendredi 9

L’impératrice Masako a fêté ses 59 ans. Malgré une santé fragile, elle s’efforce tant bien que mal d’assurer ses activités officielles.

L’impératrice Masako fête ses 59 ans : ses voyages officiels ont repris

Samedi 10

Une nouvelle législation visant à protéger et aider les victimes des actions de l’Église de l’unification (aussi appellée secte Moon) a été approuvée par la Chambre des conseillers.

Dimanche 11

L’entreprise japonaise ispace, qui a pour objectif de devenir la première société privée à atterrir sur la lune, a lancé un alunisseur depuis une station spatiale en Floride, aux États-Unis. Il devrait atteindre la lune en avril 2023.

Lundi 12

La Japan Kanji Aptitude Testing Foundation a annoncé avoir sélectionné le kanji 戦 (ikusa, sen, qui signifie « guerre » comme « kanji de l’année », afin de refléter le climat de guerre et d’hostilité qui a marqué l’année 2022.

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Seihan Mori, prêtre supérieur du temple Kiyomizu-dera, calligraphiant le kanji 戦, élu « kanji de l’année » 2022. Le 12 janvier, à Kyoto. (Jiji Press)

Mardi 13

Le boxeur Inoue Naoya a battu l’anglais Paul Butler par KO au 11e round, devenant le premier japonais à détenir les quatre ceintures des principales fédérations dans la catégorie poids coq.

Naoya Inoue affrontant Paul Butler (à gauche), le 13 décembre au Ariake Arena, à Tokyo (Jiji Press).

Le nouveau film d’animation de Miyazaki Hayao, intitulé Kimitachi wa Do Ikiru ka (« Comment vivez-vous ? »), sortira le 14 juillet 2023. Il est inspiré du livre du même nom, écrit par Yoshino Genzaburô en 1937.

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Le nouveau film d’animation de Miyazaki Hayao prévu pour juillet 2023

Mercredi 14

L’Agence pour les Affaires culturelles a exercé son droit, en vertu de la loi sur les sociétés religieuses, d’interroger la secte Moon pour la deuxième fois depuis le mois dernier.

Une Japonaise a fait savoir qu’elle attaquait en justice des médias et une ONG pour avoir diffusé de fausses informations au sujet du « kidnapping parental » dont l’accuse son époux français, Vincent Fichot.

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Une Japonaise accusée de « kidnapping parental » par son mari français attaque en justice pour fausses informations

Jeudi 15

Le ministère de la Défense a licencié cinq membres d’une unité de la Force terrestre d’autodéfense du camp Kôriyama (préfecture de Fukushima) pour abus sexuel sur leur collègue Gonoi Rina et a suspendu le chef de l’unité pendant six mois.