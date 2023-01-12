مباريات اليابان في كأس العالم فيفا قطر 2022 وتخلي بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي كانت من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

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اليابان تهزم إسبانيا 2-1 في مباراتها الأخيرة بالمجموعة في كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022، وتتأهل لمرحلة خروج المغلوب للبطولة الثانية على التوالي. وفي الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، خسرت بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 مع كرواتيا في دور الـ 16.

تاناكا آو يحتفل بعد تسجيله هدف الفوز ضد إسبانيا في الدوحة بقطر، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022. (رويترز)

ارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في اليابان إلى أكثر من 50,000 حالة.

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وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على سياسة الطاقة النووية من خلال إرشادات عمل جديدة، بما في ذلك إعادة بناء محطات الطاقة المُحدد وقت إيقاف تشغيلها وتحديد عمر أقصى جديد للمحطات يبلغ 60 عامًا.

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البرلمان الياباني يسن قانونًا جديدًا لحظر المنظمات من الاستدراج الخبيث للتبرعات وإجراء تعديلات على قانون الشروط التعاقدية، وذلك على خلفية القضايا المتعلقة بكنيسة التوحيد.

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شركة الفضاء الناشئة (أي سبيس) تطلق مركبة فضائية من مركز كاب كانافيرال للأنشطة الفضائية في فلوريدا بهدف القيام بأول هبوط على سطح القمر من قبل شركة يابانية بحلول أبريل/ نيسان 2023.

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مؤسسة اليابان لامتحان كفاءة الكانجي تُعلن أن مقطع الكانجي (戦) الذي ينطق: (إيكوسا)، أو في حالة نطقه كفعل (تاتاكاو)، الذي يعني ”الصراع“) قد تم اختياره من قبل الناخبين باعتباره كانجي العام لسنة 2022.

موري سيهان، الكاهن الأكبر في معبد كيوميزوديرا، يكتب كانجي العام لسنة 2022 في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول في المعبد بمدينة كيوتو. (جيجي برس.)

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إينوأُويه يهزم الملاكم البريطاني بول بتلر بالضربة القاضية في الجولة الحادية عشرة ليحصل على لقب اتحاد الملاكمة العالمي لوزن الديك، ويضيفه إلى ألقاب رابطة الملاكمة العالمية، مجلس الملاكمة العالمي، والاتحاد الدولي للملاكمة. ليصبح بذلك أول ملاكم ياباني يحمل جميع الألقاب الأربعة في إحدى الفئات الوزنية.

إينوأُويه (على اليمين) يسدد إحدى اللكمات خلال نزاله ضد بول بتلر في مباراة تحديد بطل وزن الديك في صالة أريأكى بطوكيو في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2022. جيجي برس.

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وكالة الشؤون الثقافية تمارس حقها بموجب قانون الشركات الدينية في طرح الأسئلة على كنيسة التوحيد للمرة الثانية.

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وزارة الدفاع تفصل خمسة أعضاء من وحدة قوات الدفاع الذاتي البرية في معسكر كورياما بمحافظة فوكوشيما، بتهمة الاعتداء الجنسي على زميلتهم غونوي رينا، وأوقفت قائد الوحدة لمدة ستة أشهر.

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الحكومة تقوم بمراجعة ثلاثة وثائق أمنية رئيسية من ضمنها استراتيجية الأمن القومي، وتوضح أن اليابان لديها قدرات هجومية مضادة خاصة بالهجوم المباشر على مواقع إطلاق الصواريخ. كما توافق على زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 43 تريليون ين على مدى خمس سنوات اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2023.

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بنك اليابان يغير من سياسته بعد عشرة أعوام من اتخاذ إجراءات التسهيلات النقدية المتشددة، الأمر الذي رفع من أسعار الفائدة بشكل فعَّال من خلال توسيع النطاق المقبول للعوائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات من سالب 0,25٪ و 0,25٪ إلى ما بين سالب 0,5٪ و 0,5٪.

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النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي سونؤرا كينتارو يستقيل من منصبه على خلفية عدم الإبلاغ عن المبلغ المالي الذي تم جمعه من أحزاب جمع التبرعات السياسية.

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الحكومة تقر ميزانية أولية للحساب العام تبلغ 114,4 تريليون ين للسنة المالية 2023.

اليابان تشهد تساقطًا كثيفًا للثلوج في أجزاء منها ما بين منطقتي هوكايدو و تشوغوكو، مع رقم قياسي جديد يبلغ 14 سم في محافظة كوتشي بجزيرة شيكوكو.

قلعة كوتشي تغطيها الثلوج في الثالث والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول 2022. (جيجي برس)

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اكيبا كينيا يستقيل من منصبه كوزيرٍ لإعادة الإعمار على خلفية فضيحة تمويل سياسي. ورئيس الوزراء كيشيدا يُحل محله واتانابي هيروميتشي، الذي شغل المنصب سابقًا في فترة رئيس الوزراء شينزو آبي.

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وفاة المهندس المعماري إيسوزاكي أراتا، المعروف بأسلوبه ما بعد الحداثي، عن عمر يناهز 91 عامًا، وقد حصل على جائزة بريتزكر المرموقة في عام 2019.

إيسوزاكي أراتا في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. (أي بي إيه/أي بي إيه/سيبا الولايات المتحدة عبر رويترز كونيكت)

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعبو منتخب اليابان لكرة القدم تبدو عليهم علامات الحزن بعد هزيمتهم أمام كرواتيا في دور الـ 16 من فعاليات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول 2022. برو شوتس/ سيبا الولايات المتحدة عبر رويترز كونيكت)