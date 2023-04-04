El viaje no anunciado del primer ministro Kishida a Kiev y la victoria de la selección japonesa en el Clásico Mundial de Béisbol fueron dos de las noticias más destacadas del pasado mes de marzo en Japón.

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El Tribunal Supremo desestima una apelación de representantes de la industria pesquera que piden que se abran las compuertas construidas como parte de un proyecto de reclamación de terreno en la bahía de Isahaya, en la prefectura de Nagasaki. Esto pone fin a más de 20 años de disputas legales.

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El jugador de tenis en silla de ruedas Kunieda Shingo se convierte en el primer paradeportista que recibe el Premio de Honor del Pueblo.

Kunieda Shingo, a la izquierda, recibe el Premio de Honor del Pueblo de manos del primer ministro Kishida Fumio. (© Jiji)

Ōe Kenzaburō, el escritor y premio Nobel de Literatura, fallece a los 88 años.

Ōe Kenzaburō ofrece una rueda de prensa frente a su casa después de ganar el Premio Nobel de Literatura el 13 de octubre de 1994. (© Jiji)

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El Gobierno de Corea del Sur anuncia un plan para pagar indemnizaciones a través de una fundación en lugar de las empresas japonesas demandadas por someter a ciudadanos coreanos a trabajos forzados durante la Segunda Guerra Mundial. El primer ministro Kishida Fumio afirma que este plan puede ayudar a restaurar una buenas relaciones bilaterales.

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El nuevo cohete H3 lanzado desde el Centro Espacial de Tanegashima por la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) y Mitsubishi Heavy Industries se autodestruye después de un fallo en el motor de su segunda fase, que no entra en ignición después de la separación en la primera fase. Esto hace que fracase el lanzamiento de un satélite de observación terrestre que iba a bordo del cohete.

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Japón comienza su andadura en el Clásico Mundial de Béisbol con una victoria por 8-1 ante China en el estadio Tokyo Dome.

Lars Nootbar, de la selección japonesa, intercepta la pelota durante el primer partido contra China. (© Jiji)

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La Cámara de Consejeros (Cámara Alta) aprueba la designación del economista Ueda Kazuo como nuevo gobernador del Banco de Japón. Sustituirá a Kuroda Haruhiko el 9 de abril.

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Se cumplen 12 años del Gran Terremoto del Este de Japón que dejó más de 20.000 fallecidos y desaparecidos. Se celebran actos conmemorativos en las zonas afectadas por el desastre ocurrido en 2011.

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El Tribunal Superior de Tokio concede la repetición del juicio a Hakamada Iwao, que fue condenado a muerte en 1966 y liberado en 2014. El 20 de marzo, la fiscalía decide que no presentará una apelación especial, lo que aumenta la probabilidad de que Hakamada sea hallado inocente en el nuevo juicio.

Hakamada Iwao, a la derecha, junto a su hermana mayor Hideko, en Shizuoka después de conocer la noticia de la repetición del juicio el 21 de marzo de 2023. (© Kyōdō)

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La Cámara de Consejeros expulsa al diputado Higaashiya Yoshikazu, conocido como GaaSyy, por no asistir a ninguna sesión de la Dieta y negarse a pedir disculpas por su ausencia.

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Las negociaciones salariales de primavera tienen lugar en un período de aumento histórico de los precios. Las grandes empresas son las primeras en aceptar las demandas de incrementos salariales de los sindicatos.

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El primer ministro Kishida se reúne en Tokio con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, que se convierte en el primer líder de dicho país en viajar a Japón para celebrar una cumbre desde 2011. Ambos líderes acuerdan tomar medidas para mejorar las relaciones, entre ellas la reanudación de las visitas mútuas.

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El primer ministro Kishida propone el objetivo de permitir que el 85 % de los hombres trabajadores tomen el permiso de paternidad para el año fiscal 2030 y anuncia un plan para ofrecer el salario íntegro durante la baja para el cuidado de los hijos.

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El primer ministro Kishida se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz en Tokio y ambos líderes acuerdan estrechar su cooperación en seguridad económica.

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Fujii Sōta gana el título Kiō y se convierte en el jugador profesional de shōgi más joven de la historia en conseguir seis grandes títulos a sus 20 años y 8 meses.

Fujii Sōta sostiene una caligrafía que conmemora su sexto título en Nikkō, en la prefectura de Tochigi, el 20 de marzo de 2023. (© Jiji)

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Después de visitar la India, el primer ministro Kishida viaja por sorpresa a Kiev. Allí se reúne con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y promete ofrecer una ayuda de 30 millones de dólares para la compra de equipamiento no letal. Zelenski participará a través de internet en la cumbre del Grupo de los Siete que se celebrará en mayo en Hiroshima.

El primer ministro Kishida (a la izquierda) junto al presidente Zelenski durante una rueda de prensa después de su reunión. (© Reuters)

Japón derrota a los Estados Unidos por 3-2 en la final del Clásico Mundial de Béisbol celebrada en Miami y gana así este torneo por tercera vez. Ohtani Shōhei es elegido como el jugador más valorado de la competición.

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Comienza la campaña para la primera mitad de las elecciones municipales unificadas, con elecciones a gobernador también en nueve prefecturas.

Toshiba decide aceptar la oferta de compra del fondo de inversión Japan Industrial Partners, que planea adquirir todas las acciones por dos billones de yenes y privatizar la empresa.

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El Tribunal Supremo considera que un exaprendiz técnico de Vietnam no es culpable de haber abandonado los cuerpos de unos gemelos mortinatos, anulando así los veredictos de tribunales inferiores.

27

La Agencia de Asuntos Culturales es trasladada de Tokio a Kioto. Es la primera vez que una agencia gubernamental cambia su sede de ciudad y abandona la capital.

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La Dieta promulga un presupuesto récord de 114,4 billones de yenes.

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La Comisión de Comercio Justo de Japón impone una multa de 101.000 millones de yenes a las compañías eléctricas de Chūgoku, Chūbu y Kyūshū por formar un cártel de precios.

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El Gobierno anuncia nuevos planes para hacer frente al declive de la natalidad, entre ellos retirar un límite de ingresos para que los padres puedan recibir ayudas por sus hijos y facilitar el uso de las guarderías.

(Fotografía del encabezado: los jugadores de la selección japonesa celebran su victoria ante los Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol celebrada el 21 de marzo de 2023 en Miami. © Reuters.)