日本队夺得“世界棒球经典赛（WBC）”冠军、轮椅网球运动员国枝慎吾获得国民荣誉奖、日韩举行旨在改善关系的首脑会谈、岸田首相闪电访问乌克兰并与乌总统泽连斯基举行会谈、诺贝尔文学奖获得者大江健三郎离世、“春斗”获得“满额”答复、袴田严案件决定开始重审……，请看2023年3月日本要闻回顾。

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埼玉县户田市某初中一名教员遭砍伤。埼玉县警方以涉嫌杀人未遂罪逮捕了持刀伤人的高中生。

围绕长崎县谏早湾填海造地工程，对命令开启防海水堤坝闸门的终审判决，政府提出终审上诉要求宣判“无效”，最高法院第三小法庭驳回了要求开闸的渔民方面的上诉。长达20余年的法庭斗争事实上以“不开闸”告终。

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日本政府决定授予轮椅网球运动员国枝慎吾国民荣誉奖，他成为首个获此荣誉的残障运动员。

原子能规制委员会在针对北陆电力志贺核电站重启问题的审查会议上，判断北陆电力主张“电站厂区内没有活断层”的评估是妥当的。

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宇宙航空研究开发机构（JAXA）与三菱重工在种子岛航天中心联合发射新型运载火箭“H3”1号机，火箭升空后，二级发动机点火失败，机体被远程摧毁。“大地3号”地球观测卫星发射失败。

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“世界棒球经典赛（WBC）”第一轮B组比赛在东京巨蛋体育馆开幕，作为先发投手兼3号指定击球手出场的大谷翔平（效力于美国洛杉矶天使队）在投球和击球两方面均表现出色，帮助日本队“侍JAPAN”以8比1击败中国队。

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参议院举行全体会议，以多数赞成通过了推举经济学家植田和男出任日本银行新行长的政府人事提案。含众议院在内的国会批准程序完成后，植田将于4月9日接任黑田东彦的行长职务。

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死亡及失踪人数达22212人的东日本大地震迎来第12个的纪念日。

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东京高等法院决定开始对在1966年的“袴田事件”中被判处死刑的袴田严进行重审。东京高等检察厅在此后（20日）放弃向最高法院发起特别抗诉，袴田重审获无罪判决的概率变大。

据悉，日本当代代表作家、诺贝尔文学奖获得者大江健三郎于3日离世。作为一个文学家，他生前还积极面对反核武器以及和平等问题。

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参议院惩罚委员会决定给予参议员东谷义和（油管博主“GaaSyy”）“除名”处分。

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考虑到物价上涨因素，各大企业在春斗（日本工会每年春季组织的为提高工人工资而进行的斗争——译注）集中回答日纷纷表示给出“满额”答复（公司接受并支付工会要求的涨薪金额——译注）。

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首相岸田与来日访问的韩国总统尹锡悦举行会谈。双方就推动改善两国关系达成一致。

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岸田首相宣布将男性育儿假休假率目标设为“2030年达到85%”，表示将把育儿假津贴提升至休假前到手工资的100%水平。

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第95届纪念选拔高中棒球赛开幕。时隔4年之后，所有参赛学校的队员再次被允许参加开幕式。

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拥有日本将棋“龙王”头衔的藤井聪太获得棋王头衔。他是史上第二个并且是最年轻的六冠王。

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岸田首相闪电访问乌克兰首都基辅，与乌总统泽连斯基举行了会谈。

在第5届“世界棒球经典赛（WBC）”决赛中，日本队以3比2击败美国队，第三次夺冠。在投球和击球两方面都有出色表现的大谷翔平被选为大赛最有价值球员（MVP）。

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2023年公示地价出炉，各类用途的土地平均价格连续2年上涨。新冠疫情趋于平息后经济复苏的影响也波及到了地方乡镇的地价。

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在第20届统一地方选举中，9个都道府县发布知事选举公告，前半段选战拉开帷幕。

东芝决定接受日本投资基金“日本产业合作伙伴”（JIP）的收购方案。据估计收购金额为2万亿日元左右，收购完成后，东芝将摘牌退市。

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针对曾是技能实习生的一名越南女性遗弃一对双胞胎死婴案件，最高法院做出了逆转无罪判决。

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日本文化厅搬迁至京都并开始办公，成为首个真正意义上迁至外地的中央部门。

针对日本安斯泰来制药集团驻北京员工被捕一事，中国政府发布消息称其“有从事间谍活动的嫌疑”。

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2023年度预算案获得表决通过。总额达114.3812万亿日元，创出历史新高。

拳击运动员村田谅太宣布退役。他在伦敦奥运会上获得金牌后，转战职业拳坛，2017年获得世界拳击协会（WBA）中量级拳王金腰带。

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公正交易委员会认定大型电力公司结成了互相限制营业活动的垄断利益集团，命令中国电力、中部电力和九州电力三家企业缴纳1010亿日元的罚金。

职业棒球联赛开幕。日本火腿斗士队首次在主场新球场“ES CON FIELD 北海道”作战，最终不敌乐天金鹰队。

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日本政府公布了超大力度的少子化对策的草案。核心内容包括取消儿童补贴的收入限制和放宽托儿所的入托条件等。

标题图片：日本队在“世界棒球经典赛（WBC）”决赛中击败美国队获得冠军。全队球员欢欣雀跃（路透社）

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