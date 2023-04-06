زيارة رئيس الوزراء كيشيدا المفاجئة إلى كييف، وإحراز اليابان لبطولة العالم للبيسبول الكلاسيكي كانا من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر مارس/ آذار.

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المحكمة العليا ترفض استئنافًا مقدم من قبل ممثلو صناعة صيد الأسماك سعياً منهم لفتح بوابات مائية تم بناؤها كجزء من مشروع استصلاح الأراضي في خليج إشايا بمحافظة ناغازاكي. الأمر الذي يضع حدًا فعليًا لأكثر من 20 عامًا من النزاعات القانونية.

3

لاعب كرة المضرب على الكرسي المتحرك كونيئدا شينغو يصبح أول رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة يحصل على وسام الشرف الوطني.

كونيئدا شينغو، إلى اليسار، يتسلم وسام الشرف الوطني من رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو. (جيجي برس)

وفاة أوي كينزابورو، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، عن عمر يناهز 88 عامًا.

أوي كينزابورو يتحدث إلى المراسلين خارج منزله بعد حصوله على جائزة نوبل في الأدب في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 1994 (جيجي برس)

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حكومة كوريا الجنوبية تعلن عن خطة لدفع تعويضات من خلال إحدى المؤسسات نيابة عن الشركات اليابانية التي رُفعت عليها دعاوى قضائية من قبل الكوريين على خلفية العمل في زمن الحرب. وفي ضوء ذلك صرح رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميؤ بأن الخطة من شأنها أن تعيد العلاقات الثنائية السليمة.

7

صاروخ إتش 3 من الجيل الجديد الذي تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما للفضاء من قبل وكالة استكشاف الفضاء اليابانية وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة يُدمر ذاتيًا بعد عدم اشتعال محرك المرحلة الثانية بعد عملية الفصل في المرحلة الأولى. وبذلك تنتهي عملية إطلاق القمر الصناعي لمراقبة الأرض بالفشل.

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اليابان تبدأ مشوارها في بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكي بفوزها 8-1 على الصين على أرضية ملعب طوكيو دووم.

لاعب الوسط الياباني لارس نوتبار يلتقط إحدى الكرات خلال المباراة الافتتاحية للفريق الياباني ضد الصين. (جيجي برس)

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مجلس المستشارين يوافق على تعيين الاقتصادي أويدا كازؤ محافظًا جديدًا لبنك اليابان. وسيحل محل كورودا هاروهيكو في التاسع من أبريل/ نيسان.

11

اليابان تحي ذكرى مرور 12 عامًا على الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان والذي أدى إلى مقتل وفقد أكثر من 20 ألف شخص. وقد أقيمت مراسم التأبين في المناطق المتضررة من الكارثة.

13

محكمة طوكيو العليا تقضي بإعادة محاكمة هاكامادا إيوأو، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة القتل في عام 1966 وأفرج عنه في عام 2014. وفي 20 مارس/ آذار، قرر المدعون عدم تقديم استئناف خاص، مما زاد من احتمالية إثبات براءة هاكامادا في إعادة المحاكمة.

هاكامادا إيوأو، على اليمين، بعد نبأ قرار إعادة المحاكمة، مع شقيقته الكبرى هيديكو في محافظة شيزؤكا في 21 مارس/ آذار 2023 (وكالة أخبار كيودو)

14

مجلس المستشارين يطرد النائب هيغاشيا يوشيكازو، المعروف باسم غاسي، لعدم حضوره جلسات البرلمان ورفضه الاعتذار عن غيابه.

15

خلال المفاوضات الربيعية السنوية المتعلقة بالأجور التي تجري وسط ارتفاع قياسي في الأسعار، تقود الشركات الكبيرة الطريق لتلبية مطالب النقابات بشأن الأجور بشكل كامل.

16

رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي في طوكيو برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الذي أصبح أول زعيم كوري جنوبي يأتي إلى اليابان لحضور إحدى القمم منذ عام 2011. واتفق الزعيمان على إجراء تدابير لتحسين العلاقات، بما في ذلك عودة الزيارات المتبادلة المنتظمة.

17

رئيس الوزراء كيشيدا يحدد هدفًا بالسماح لـ 85٪ من العمال الذكور بالحصول على إجازة أبوة بحلول السنة المالية 2030، ويعلن عن خطط لتقديم رواتب كاملة خلال إجازة رعاية الأطفال.

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رئيس الوزراء كيشيدا يلتقي مع المستشار الألماني أولاف شولتز في طوكيو، ويتفق الزعيمان على المشاركة في تعاون أقوى بشأن الأمن الاقتصادي.

19

فوجي ساتو يفوز بلقب كييؤ (اللقب الذي يمنح بعد الحصول على خمس بطولات متتالية)، ليصبح أصغر لاعب في لعبة الـ شوغي (الشطرنج الياباني) على الإطلاق يحمل ستة ألقاب كبرى، وهو بعمر العشرين و ثمانية أشهر.

فوجي سوتا يحمل مخطوطة مسجلة لقبه السادس في مدينة نِيّكو بمحافظة توتشيغي، في 20 مارس/ آذار 2023 (جيجي برس)

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بعد زيارة إلى الهند، رئيس الوزراء كيشيدا يقوم برحلة مفاجئة إلى كييف. يلتقي خلالها بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ويتعهد بتوفير 30 مليون دولار (4 مليارات ين) لشراء معدات غير قاتلة. وسيشارك زيلينسكي عبر الإنترنت في قمة مجموعة السبع في مايو/ أيار في هيروشيما.

رئيس الوزراء كيشيدا (إلى اليسار) مع الرئيس زيلينسكي في أحد المؤتمرات الصحفية بعد لقائهما. (رويترز).

اليابان تهزم الولايات المتحدة 3-2 في نهائي بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكي في ميامي لتحقق البطولة للمرة الثالثة. وقد تم اختيار أوتاني شوهي باعتباره اللاعب الأكثر قيمة في المسابقة.

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بداية الحملة الانتخابية للنصف الأول من الانتخابات المحلية الموحدة، بما في ذلك تسعة انتخابات للمحافظين.

شركة توشيبا تقرر قبول عرض استحواذ من صندوق الاستثمار (شركاء اليابان الصناعيون)، الذي يخطط للاستحواذ على جميع الأسهم مقابل 2 تريليون ين ياباني وتخصيص الشركة.

24

المحكمة العليا تخلص إلى أن إحدى المتدربات الفنيات السابقات من فيتنام غير مذنبة فيما يتعلق بقضية التخلي عن جثث توأمها المولودين ميتين، مما أدى إلى نقض الأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى درجة.

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مقر وكالة الشؤون الثقافية ينتقل من طوكيو إلى كيوتو في أول نقل كامل لهيئة حكومية بعيدًا عن العاصمة.

28

البرلمان الياباني يقر ميزانية قياسية تبلغ 114.4 تريليون ين.

30

لجنة التجارة العادلة اليابانية تفرض غرامات على شركات الطاقة الكهربائية في مناطق تشوغوكو، تشوبو، وكيوشو بقيمة 101 مليار ين لتشكيل اتحاد تسعيري احتكاري.

31

الحكومة تعلن عن خطط جديدة لمعالجة الانخفاض في أعداد المواليد، بما في ذلك إلغاء حد الدخل للوالدين لتلقي مخصصات الأطفال وتسهيل استخدام دور الحضانات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: لاعبون يابانيون يحتفلون بفوزهم على الولايات المتحدة في نهائي بطولة العالم للبيسبول الكلاسيكي في ميامي في 21 مارس/ آذار 2023. رويترز)