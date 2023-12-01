Japón aprobó un paquete de estímulo económico de 17 billones de yenes y Ohtani Shōhei fue elegido como el jugador mejor valorado en las Grandes Ligas estadounidenses por segunda vez. Estas fueron las noticias más destacadas del mes de noviembre de 2023 en Japón.

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La Autoridad de Regulación Nuclear aprueba una extensión de la vida útil de dos reactores de la central de Sendai, en la prefectura de Kagoshima, gestionada por la Compañía Eléctrica de Kyūshū. Ambos reactores, que se acercaban al final de su vida útil de 40 años, podrán ahora continuar funcionando durante 20 años más y se convertirán así en el quinto y sexto reactores nucleares que permanecerán activos durante más de cuatro décadas.

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El gabinete del Gobierno de Japón aprueba un paquete de medidas económicas de 17 billones de yenes que incluye ayudas a hogares con bajos ingresos y bajadas temporales del impuesto sobre la renta y del impuesto de residencia.

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El primer ministro Kishida Fumio visita Filipinas y se reúne con el presidente Ferdinand Marcos Jr. En un nuevo acuerdo sobre Defensa, Japón proporcionará a Filipinas sistemas de radar para la vigilancia costera.

El primer ministro Kishida Fumio (a la izquierda) con el presidente Ferdinand Marcos Jr. en Manila el 3 de noviembre de 2023. (© AFP/Jiji)

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Los Tigres de Hanshin derrotan en la Liga Central a los Búfalos de Orix por 7-1, alcanzando así su cuarta victoria en la Serie de Japón en 2023. Es su segundo campeonato de la Serie de Japón y llega 38 años después de su primera victoria.

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En una rueda de prensa, Tanaka Tomihiro, líder de la filial japonesa de la Iglesia de la Unificación, se disculpa y admite que actuales seguidores y antiguos miembros del grupo religioso exigen la devolución de donaciones, pero niega que la organización haya estado involucrada en la solicitud inapropiada de fondos. Tanaka anuncia un plan por el que la iglesia entregaría unos 10.000 millones de yenes al Gobierno para que pague compensaciones a antiguos fieles.

La reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 comienza en Tokio. El 8 de noviembre, los ministros acuerdan apoyar las pausas humanitarias durante el conflicto entre Israel y el grupo paramilitar Hamás en la Franja de Gaza, y señalan que es necesario evitar que la situación se deteriore aún más.

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Hosoda Hiroyuki, exportavoz de la Cámara de Representantes, fallece a los 79 años. En octubre abandonó su cargo debido al deterioro de su salud.

13

El ministro de Estado de Finanzas Kanda Kenji, del Partido Liberal Democrático, dimite después de que se conozca que su empresa no pagó impuestos y de que varios de sus bienes fuesen embargados.

14

Koba Kenshi, presidente de Takarazuka Revue, anuncia que dimitirá el 1 de diciembre tras la publicación de un informe referente a la muerte de una de las actrices de la compañía teatral. Koba se disculpa por el trabajo excesivo al que se sometió a la integrante, pero niega que la actriz sufriera acoso laboral, del que no se incluyen evidencias en el informe.

15

La Oficina del Gabinete publica datos preliminares que indican que el PIB de Japón se redujo un 2,1 % de forma anualizada en el período de julio a septiembre de 2023. Es la primera vez que se registra un crecimiento negativo en tres trimestres y viene motivado por un menor gasto de los consumidores ante el aumento de los precios.

Ikeda Daisaku, presidente honorario de la organización budista Sōka Gakkai, fallece a los 95 años. Ikeda se convirtió en una figura muy influyente en la política tras fundar el partido Kōmeitō en 1964, y puso en marcha Sōka Gakkai International en 1975, asumiendo también su presidencia.

Ikeda Daisaku, presidente honorario de Sōka Gakkai, en mayo de 2008. (© Jiji)

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El primer ministro Kishida se reúne con el presidente chino Xi Jinping al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, y le pide que levante la prohibición sobre la importación de productos pesqueros japoneses, impuesto por China tras el inicio del vertido en el océano de agua tratada de la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. La última reunión entre ambos líderes tuvo lugar hace un año.

El primer ministro Kishida Fumio (a la izquierda) saluda al presidente chino Xi Jinping en San Francisco el 16 de noviembre de 2023. (© Reuters)

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Ohtani Shōhei, jugador de Los Ángeles Angels, es elegido de forma unánime como jugador mejor valorado (MVP) de las Grandes Ligas por segunda vez. Recibió por primera vez este reconocimiento en 2021.

El actor de kabuki Ichikawa Ennosuke recibe una condena suspendida de tres años de cárcel en el Tribunal del Distrito de Tokio por ayudar a sus padres a suicidarse.

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Un grupo de abogados publica los resultados de un estudio sobre el maltrato infantil sufrido por miembros de segunda generación de los Testigos de Jehová. Los abogados descubren que el 80 % de los encuestados fueron obligados a llevar una tarjeta en la que decían que rechazaban las transfusiones de sangre.

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El Gobierno despliega el sistema de alerta temprana J-Alert en Okinawa y recomienda a la población que se refugie a raíz del lanzamiento de un cohete desde Corea del Norte con dirección al sur. Se cree que el cohete volará sobre Okinawa y que sus etapas caerán fuera de la zona económica exclusiva de Japón sin provocar daños a embarcaciones.

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El Tribunal Superior de Seúl desestima una decisión de un tribunal inferior y ordena al Gobierno de Japón a pagar indemnizaciones a antiguas “mujeres de solaz” y a sus familiares.

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Un panel del Gobierno propone que los trabajadores extranjeros que participen en un sistema que sustituirá al actual programa de capacitación técnica podrán, en principio, cambiar de empleador después de un año. El nuevo sistema tendrá como prioridad garantizar que hay suficiente mano de obra y utilizará la palabra “trabajador” en lugar de la de “aprendiz”.

El complejo Azabudai Hills abre sus puertas en Tokio. Su torre central, la Mori JP Tower, se convierte con sus 330 metros en el rascacielos más alto de Japón al superar al Abeno Harukas de Osaka.

La torre Mori JP de 330 metros de altura. (© Nippon.com)

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El Vissel Kobe derrota al Nagoya Grampus por 2 a 1 y gana su primer título de la J. League de fútbol.

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LY Corporation anuncia que 440.000 elementos de información personal de usuarios de la aplicación de mensajería Line podrían haberse filtrado a causa de un ciberataque.

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Una aeronave de transporte CV-22 Osprey de los Estados Unidos se estrella en la costa de la isla de Yakushima, en la prefectura de Kagoshima. El 30 de noviembre se confirma que uno de los tripulantes falleció en el accidente.

La Dieta aprueba un presupuesto adicional de 13,2 billones de yenes para el año fiscal 2023 con el fin de impulsar la economía. Se emiten 8,9 millones de yenes en bonos del Gobierno de Japón para obtener fondos para este presupuesto.

(Fotografía del encabezado: Ohtani Shōhei entrevistado junto a su perro después de ser elegido como jugador mejor valorado [© Kyōdō] y una edición especial de un períodico que recoge esta noticia [© Jiji].)