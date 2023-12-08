川内核电站获批可运行60年、政府推出总规模达17万亿日元的综合经济刺激措施、职业棒球阪神老虎队时隔38年再夺全国冠军、旧统一教公布补偿资金托管方案、墨西哥宣布退出大阪关西世博会、日本将棋“龙王”藤井聪太三连霸、财务副大臣神田宪次辞职、GDP时隔3个季度再次转为负增长、大谷翔平第二次全票当选MVP……，请看2023年11月日本要闻回顾。

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日本原子能规制委员会批准运行时间即将满40年的九州电力公司川内核电站1号和2号反应堆（鹿儿岛县萨摩川内市）延长运行20年。

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日本政府召开临时内阁会议，敲定了总规模约17万亿日元的综合经济刺激措施，内容包括向低收入家庭发放补贴和减征居民税等。

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首相岸田文雄在马尼拉与菲律宾总统马科斯举行会谈。双方达成共识，日本将首次启用今年创设的针对“志同道合国家”的“政府安全保障能力强化支援”机制，向菲方提供5台海岸监视雷达。

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日本职业棒球阪神老虎队以四胜三负战绩击败欧力士野牛队，自1985年以来第二次夺得全国冠军。

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世界和平统一家庭联合会（旧统一教）会长田中富弘在记者会上“致歉”。表示将拿出最多100亿日元交给日本政府托管，用于对原信徒的补偿。

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日本前众议院议长细田博之离世。此前他已于10月以健康状况不佳为由辞去议长职务。

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日本政府同意此前曝出拖欠税款和扣押资产问题的自民党籍财务副大臣神田宪次辞职。

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宝冢歌剧团公布关于9月一名25岁团员自杀身亡问题的调查报告，承认负有工作时间过长等管理责任，就此作出道歉，但否了存在霸凌的问题。

世博担当大臣自见英子发布消息称，原计划参加2025年大阪关西世博会展出的墨西哥和爱沙尼亚将退出参展。

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第三季度（7-9月）GDP年化换算增长率为-2.1%。时隔3个季度再次转为负增长。主要原因在于物价高涨导致个人消费不振。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平时隔两年再次全票当选美联MVP，成为历史上两次全票当选的第一人。

出席亚太经合组织（APEC）领导人非正式会议的日本首相岸田文雄与中国国家主席习近平举行会谈。针对福岛第一核电站核废水问题，两位首脑一致同意通过对话方式解决问题，但双方主张存在分歧，依然无法预测中方何时解除日本水产进口禁令。

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创价学会发布消息称，名誉会长池田大作已于11月15日因年迈离世，享年95岁。

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就宗教组织“耶和华见证人”针对信徒子女的虐待问题，援助律师团公布了调查结果。80%的受访者表示曾被要求携带拒绝输血卡。

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围绕原杰尼斯事务所已故创始人喜多川性侵问题，原事务所设立的受害者救助委员会已开始与受害者沟通补偿内容。

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韩国首尔高等法院做出判决，要求日本政府向慰安妇制度受害者给予赔偿。此判决推翻了2021年4月驳回原告诉求的一审判决，日本政府反胜为败。

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日本政府下属的专家委员会建议废除外国人技能实习制度，创设旨在促进中长期就业的新制度。

著有小说《机关车先生》、随笔《大人的流仪》的知名作家伊集院静离世，享年73岁。

位于东京都港区的大型综合设施麻布台Hills开业。核心建筑森JP塔（330米）超过大阪的阿倍野Harukas（300米），成为日本最高摩天楼。

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LINE雅虎公司发布消息称，公司服务器遭到攻击，可能有大约44万条LINE APP用户信息外泄。

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隶属于美军横田基地的一架CV22鱼鹰运输机在鹿儿岛县屋久岛海域坠毁。

用于为综合经济刺激措施背书的总额达13.2万亿日元的2023年度补充预算案获批通过。财源的近七成（8.875万亿日元）依靠新发国债。

标题图片：（左）大谷翔平与爱犬一同分享当选MVP的喜悦（共同Images）；报道大谷翔平当选MVP的号外（时事社）

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