Tokyo élue troisième ville au monde la plus globalement attrayante, première vente libre de la pilule du lendemain, ouverture du plus haut building du pays et divorce de la star Hanyû Yuzuru : retour sur les événements marquants du mois de novembre 2023 au Japon.

Mercredi 1er

L’Autorité de régulation nucléaire du Japon a approuvé la prolongation de la durée de vie de deux réacteurs de la centrale nucléaire de Sendai, dans la préfecture de Kagoshima, opérés par la Compagnie d’électricité de Kyûshû. Les deux réacteurs, qui approchaient de la fin de leur durée de vie de 40 ans, peuvent désormais continuer de fonctionner pendant 20 nouvelles années. Ce sont les cinquième et sixième réacteurs japonais à rester en service pendant plus de 40 ans.

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Jeudi 2

Le Cabinet du Japon a approuvé un ensemble de mesures économiques d’un montant de 17 000 milliards de yens (107 milliards d’euros), comprenant des aides financières aux ménages à faible revenu et des réductions temporaires des impôts locaux et sur le revenu.

Vendredi 3

Le Premier ministre Kishida Fumio s’est rendu aux Philippines. Il y a rencontré le président Ferdinand Marcos Jr., avec qui il a établi le cadre d’un nouvel accord de défense dans lequel le Japon fournira aux Philippines un système radar de surveillance côtière.

Le Premier ministre Kishida Fumio (à gauche) avec le président philippin Ferdinand Marcos Jr., à Manille le 3 novembre 2023 (AFP/Jiji Press).

La princesse Kako a participé à la cérémonie de commémoration des 150 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Pérou. L’événement s’est tenu au Palais Torre Tagle, à Lima.

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Dimanche 5

L’équipe de baseball Hanshin Tigers de la Ligue centrale a battu les Orix Buffaloes 7-1, remportant leur quatrième victoire dans les Japan Series de 2023 (championnat entre les vainqueurs des Ligues centrale et du Pacifique). Il s’agit de leur deuxième trophée, 38 ans après leur premier sacre en 1985.

Lundi 6

L’ancien membre de l’Armée rouge japonaise Wakô Haruo, condamné à la prison à vie pour des attaques contre des ambassades étrangères dans les années 1970, est décédé à 75 ans.

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Mardi 7

Lors d’une conférence de presse, Tanaka Tomihiro, président de la branche japonaise de la secte Moon (aussi connue sous le nom de Église de l’Unification), s’est excusé pour les dommages causés à ses fidèles et anciens fidèles, dont une partie exige le retour des dons qu’ils ont fait à l’organisation. Il a néanmoins nié toute implication de son groupe religieux dans quelconque sollicitation inappropriée de fonds. Il a annoncé l’intention de déposer un maximum de 10 milliards de yens (62 millions d’euros) auprès du gouvernement en compensation aux anciens membres.

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La réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 s’est ouverte à Tokyo. Le 8 novembre, les ministres ont affirmé leur soutien à la mise en place de trêves humanitaires dans les combats à Gaza entre Israël et le Hamas, afin d’éviter une aggravation de la situation.

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Jeudi 9

Le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku a annoncé qu’il renonçait à son voyage autour de la lune pour cette année 2023 car la fusée n’était pas prête. Il avait été en effet prévu qu’il s’envole avec huit personnes durant une semaine avec la fusée Starship, développée par l’entreprise américaine SpaceX d’Elon Musk, pour accomplir le tout premier voyage privé autour de l’astre.

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Le milliardaire japonais Maezawa Yûsaku reporte son voyage privé autour de la lune

Vendredi 10

Hosoda Hiroyuki, ancien président de la Chambre des représentants, est décédé à l’âge de 79 ans. Il avait démissionné de son poste le mois dernier en raison de problèmes de santé.

Tokyo a été élue la troisième ville au monde la plus globalement attrayante, pour sa capacité à attirer les gens, les investisseurs et les entreprises, selon le Global Power City Index (GPCI) 2023. La capitale nippone conserve cette place pour la huitième année de suite, parmi 48 villes au total.

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Tokyo élue la troisième ville la plus globalement attractive du monde, devant Paris

Lundi 13

Le vice-ministre des Finances Kanda Kenji (Parti libéral-démocrate, PLD) a démissionné après des révélations de retards de paiement d’impôts ayant causé la saisie de sa société et de son terrain à plusieurs reprises.

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Le Premier ministre licencie son vice-ministre des Finances pour des retards de paiement d’impôt

Mardi 14

Koba Kenshi, le patron de la troupe de théâtre Revue Takarazuka, a annoncé sa démission le 1er décembre, après la publication d’un rapport sur le décès d’une des actrices de la troupe. Il a présenté des excuses pour le fait qu’elle ait été surmenée dans son travail, mais a nié les allégations d’intimidation et de harcèlement, pour lesquelles le rapport n’a trouvé aucune preuve.

Le superordinateur japonais Fugaku, installé à Kobe, a été désigné le plus puissant du monde dans deux classements semestriels pour la huitième année consécutive, a annoncé l’institut public de recherche Riken.

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Mercredi 15

Le bureau du Cabinet a publié des données préliminaires indiquant que le PIB du Japon a chuté à un taux annualisé de 2,1 % entre juillet et septembre 2023. Il s’agit de la première croissance négative en trois trimestres, influencée par la baisse des dépenses de consommation dans un contexte de hausse des prix.

Ikeda Daisaku, président d’honneur de l’association bouddhiste Sôka Gakkai, est décédé à l’âge de 95 ans. Il a fondé le parti politique Kômeitô en 1964, puis a lancé en 1975 la Sôka Gakkai internationale, dont il est resté président jusqu’à sa mort.

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Ikeda Daisaku, ancien président de la Soka Gakkai et fondateur du parti Kômeitô, est décédé

Ikeda Daisaku, président d’honneur de la Sôka Gakkai, en mai 2008 (Jiji Press)

Jeudi 16

Le Premier ministre Kishida a rencontré le président chinois Xi Jinping en marge du sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique à San Francisco. Il lui a demandé de lever l’interdiction chinoise sur l’importation de fruits de mer japonais, une mesure prise en réaction au démarrage du rejet des eaux usées traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans l’océan. La dernière rencontre entre les deux dirigeants remonte à un an.

Le Premier ministre Kishida Fumio (à gauche) serrant la main du président chinois Xi Jinping à San Francisco, le 16 novembre 2023. (Reuters).

Une voiture est venue s’encastrer dans une barrière située au niveau d’un carrefour devant l’ambassade d’Israël à Tokyo, blessant un officier de police à sa main gauche.

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