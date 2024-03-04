Un nuevo récord en el precio de cierre del índice Nikkei por primera vez desde 1989 y el fallecimiento del aclamado director de orquesta Ozawa Seiji fueron dos de las noticias más destacadas del pasado mes de febrero en Japón.

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Kakizawa Mito dimite como diputado de la Cámara de Representantes (Cámara Baja) después de ser acusado de haber comprado votos en las elecciones de abril de 2023 para la alcaldía del distrito de Kōtō, en Tokio.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar publica unas estadísticas mensuales que revelan que los salarios reales, en los que se reflejan los efectos del cambios de los precios, cayeron un 2,5 % respecto al año anterior en 2023. Es el segundo año consecutivo que se registra una reducción interanual.

El aclamado director de orquesta Ozawa Seiji, una de las figuras más destacadas del mundo de la música clásica en Japón, fallece a los 88 años. Fue conocido, entre otras cosas, por su trabajo como director musical de la Orquesta Sinfónica de Boston y la filarmónica de Viena.

Ozawa Seiji dirige durante el concierto de Año Nuevo de las filarmónica de Viena en 2002. (© Reuters)

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Akamatsu Ryōko, una figura principal en la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo como líder de la Oficina de la Mujer del Ministerio de Trabajo, fallece a los 94 años. Durante su carrera política, Akamatsu fue también ministra de Educación, Ciencia, Deporte y Cultura.

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Fujii Sōta gana el torneo de shōgi Ōshō, estableciendo un nuevo récord al haber ganado 20 títulos consecutivos.

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La selección femenina de baloncesto de Japón asegura una plaza en los Juegos Olímpicos de París al vencer a Canadá por 86 a 82 en el torneo clasificatorio celebrado en Hungría.

13

Un sondeo realizado entre los miembros del Partido Liberal Democrático revela que 85 (de los que 82 son diputados en la actualidad) no reportaron correctamente fondos políticos por un valor de 580 millones de yenes.

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La Oficina del Gabinete publica unos datos que indican que el PIB de Japón era de 591,5 billones de yenes (4,21 billones de dólares) en 2023. Esto quiere decir que cayó al cuarto lugar en una clasificación mundial, por detrás de Alemania, cuyo PIB fue de 4,46 billones de dólares.

Sasaki Rintarō, que logró un récord de 140 cuadrangulares (home run) durante su carrera en el béisbol de institutos, decide estudiar en la Universidad de Stanford.

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La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial logra, en su segundo intento, lanzar un cohete de última generación H3 a la órbita terrestre desde el Centro Espacial de Tanegashima.

El cohete H3 en su despegue desde el Centro Espacial de Tanegashima, situado en la prefectura de Kagoshima. (© Jiji)

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La película El chico y la garza, de Miyazaki Hayao, gana el premio a la mejor animación de personajes y al mejor storyboard en los Premios Annie.

Una escena de El chico y la garza. (© 2023 Studio Ghibli)

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En la Conferencia Japón-Ucrania para la Promoción del Crecimiento Económico y la Reconstrucción, los Gobiernos de ambos países publican un comunicado conjunto en el que Tokio promete ofrecer el apoyo necesario a largo plazo para garantizar la estabilidad económica. El primer ministro Kishida Fumio afirma que promover la reconstrucción económica de Ucrania es una inversión para el futuro.

El primer ministro ucraniano Denís Shmihal (a la izquierda) y el primer ministro Kishida durante la conferencia en Tokio. (© Reuters)

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El índice Nikkei sube hasta cerrar con 39.098,68 puntos, un récord al alza por primera vez desde que cerrara con un precio de 38.915,87 el 29 de diciembre de 1989.

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El emperador Naruhito cumple 64 años. En un discurso pronunciado con motivo de su natalicio, expresa su solidaridad con las víctimas del terremoto que sacudió la península de Noto.

El emperador Naruhito (a la izquierda), la emperatriz Masako (centro) y la princesa Aiko saludan a las personas que se acercaron al palacio imperial. (© Reuters)

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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) celebra una ceremonia de inauguración para su primera fábrica japonesa en Kikuyō, en la prefectura de Kumamoto. Esta planta comenzará a fabricar semiconductores para teléfonos inteligentes y vehículos para finales del 2024.

Comienza un espectáculo de projection mapping en la sede del Gobierno metropolitano de Tokio, en Shinjuku, que es reconocido por el Libro Guinness de los récords como la proyección mapeada más grande del mundo sobre un edificio. Este evento podrá verse cinco veces al día por la noche, entre las 19:00 y las 21:00, hasta finales de abril.

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El Consejo de Ética Política de la Cámara de Representantes comienza una serie de audiencias respecto al escándalo de comisiones clandestinas del Partido Liberal Democrático. El primer ministro Kishida Fumio comparece en una de ellas y se disculpa por el escándalo. Además, asegura que no se celebrarán fiestas de recaudación durante su mandato.

La estrella de los Ángeles Dodgers Ohtani Shōhei anuncia en su cuenta de Instagram que ha contraído matrimonio con una mujer japonesa.

(Fotografía del encabezado: varias personas presentan sus respetos en el funeral por el director de orquesta Ozawa Seiji en Matsumoto, en la prefectura de Nagano, el 10 de febrero de 2024. © Kyōdō)