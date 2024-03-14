Le Nikkei au plus haut depuis 1989, décès du chef d’orchestre Ozawa Seiji, anniversaire de l’empereur et baisse record du nombre de naissances : retour sur les événements marquants du mois de février 2024 au Japon.
Jeudi 1er
Kakizawa Mito a démissionné de son poste de membre de la Chambre des représentants, à la suite de sa mise en examen pour achat de votes lors de l’élection d’avril 2023 à la mairie de l’arrondissement de Kôtô, à Tokyo.
Dimanche 4
Abe Yôko, la mère de feu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô et appelée « la marraine du monde politique japonais », est décédée à l’âge de 95 ans.
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Mardi 6
Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié des statistiques mensuelles indiquant que le salaire réel, qui prend en compte l’évolution de l’indice des prix à la consommation, avait diminué de 2,5 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la deuxième baisse consécutive de ce chiffre.
Le célèbre chef d’orchestre Ozawa Seiji est décédé à l’âge de 88 ans. Figure de proue de la musique classique au Japon, il a notamment été le directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Boston durant près de trente ans, ainsi que de l’opéra d’État de Vienne.
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Mercredi 7
Décès de la figure publique et politique Akamatsu Ryôko. En tant que chef du Bureau des femmes du ministère du Travail, elle a joué un rôle déterminant dans l’adoption de la loi pour l’égalité entre hommes et femmes au travail. Elle a également été ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences.
Jeudi 8
Le joueur de shôgi Fujii Sôta a remporté le tournoi Ôshô, établissant un nouveau record en remportant 20 titres successifs.
Vendredi 9
L’avocate Fuchigami Reiko a été élue prochaine présidente de la Fédération japonaise des associations du barreau (JFBA), devenant ainsi la toute première femme à la tête d’une des trois associations judiciaires du pays (concernant les avocats, les procureurs et les juges). Elle prendra ses fonctions le 1er avril.
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Dimanche 11
L’équipe féminine japonaise de basket-ball s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris en battant le Canada 86-82 lors du tournoi de qualification en Hongrie.
Lundi 12
Yano Hirotake, le fondateur de Daisô Industries, le plus grand opérateur des « magasins à 100 yens » du Japon, est décédé à 80 ans d’une insuffisance cardiaque.
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Mardi 13
Une enquête menée auprès des membres du Parti libéral-démocrate (PLD) a révélé que 85 membres (dont 82 législateurs actuels) n’avaient pas déclaré correctement d’importantes sommes d’argent obtenues lors de soirées de collectes de fonds. Le montant total s’élève à 580 millions de yens (3,6 millions d’euros).
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Jeudi 15
Selon le bureau du Cabinet, le PIB du Japon en 2023 était de 591 500 milliards de yens, soit 4 200 milliards de dollars. Le Japon, quatrième mondial, est devancé par l’Allemagne, dont le PIB s’élève à 4 460 milliards de dollars.
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Le joueur de baseball Sasaki Rintarô, détenteur du record de 140 coups de circuit au cours de sa carrière lycéenne, a annoncé sa décision d’aller à l’université de Stanford.
Samedi 17
L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a fait décoller avec succès sa fusée H3 dernière génération depuis le centre spatial de Tanegashima. La précédente tentative avait échoué.
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