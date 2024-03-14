Le Nikkei au plus haut depuis 1989, décès du chef d’orchestre Ozawa Seiji, anniversaire de l’empereur et baisse record du nombre de naissances : retour sur les événements marquants du mois de février 2024 au Japon.

Jeudi 1er

Kakizawa Mito a démissionné de son poste de membre de la Chambre des représentants, à la suite de sa mise en examen pour achat de votes lors de l’élection d’avril 2023 à la mairie de l’arrondissement de Kôtô, à Tokyo.

Dimanche 4

Abe Yôko, la mère de feu l’ancien Premier ministre Abe Shinzô et appelée « la marraine du monde politique japonais », est décédée à l’âge de 95 ans.

Article lié

Abe Yôko, « la marraine du monde politique japonais » et mère d’Abe Shinzô, est décédée

Mardi 6

Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a publié des statistiques mensuelles indiquant que le salaire réel, qui prend en compte l’évolution de l’indice des prix à la consommation, avait diminué de 2,5 % en 2023 par rapport à l’année précédente. Il s’agit de la deuxième baisse consécutive de ce chiffre.

Le célèbre chef d’orchestre Ozawa Seiji est décédé à l’âge de 88 ans. Figure de proue de la musique classique au Japon, il a notamment été le directeur musical de l’Orchestre Symphonique de Boston durant près de trente ans, ainsi que de l’opéra d’État de Vienne.

Article lié

Ozawa Seiji dirigeant le concert du Nouvel An de la l’Orchestre philharmonique de Vienne en 2002. (Reuters)

Mercredi 7

Décès de la figure publique et politique Akamatsu Ryôko. En tant que chef du Bureau des femmes du ministère du Travail, elle a joué un rôle déterminant dans l’adoption de la loi pour l’égalité entre hommes et femmes au travail. Elle a également été ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences.

Jeudi 8

Le joueur de shôgi Fujii Sôta a remporté le tournoi Ôshô, établissant un nouveau record en remportant 20 titres successifs.

Vendredi 9

L’avocate Fuchigami Reiko a été élue prochaine présidente de la Fédération japonaise des associations du barreau (JFBA), devenant ainsi la toute première femme à la tête d’une des trois associations judiciaires du pays (concernant les avocats, les procureurs et les juges). Elle prendra ses fonctions le 1er avril.

Article lié

Une femme élue pour la première fois à la tête de la Fédération japonaise des associations du barreau

Dimanche 11

L’équipe féminine japonaise de basket-ball s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris en battant le Canada 86-82 lors du tournoi de qualification en Hongrie.

Lundi 12

Yano Hirotake, le fondateur de Daisô Industries, le plus grand opérateur des « magasins à 100 yens » du Japon, est décédé à 80 ans d’une insuffisance cardiaque.

Article lié

Le fondateur de Daiso, la célèbre chaîne de « magasins à 100 yens », est décédé

Mardi 13

Une enquête menée auprès des membres du Parti libéral-démocrate (PLD) a révélé que 85 membres (dont 82 législateurs actuels) n’avaient pas déclaré correctement d’importantes sommes d’argent obtenues lors de soirées de collectes de fonds. Le montant total s’élève à 580 millions de yens (3,6 millions d’euros).

Articles liés

Scandale des sommes dissimulées du PLD : une fraude estimée à 580 millions de yens

Le gouvernement japonais remanié d’urgence après une affaire de fraude : la nouvelle liste des membres

Jeudi 15

Selon le bureau du Cabinet, le PIB du Japon en 2023 était de 591 500 milliards de yens, soit 4 200 milliards de dollars. Le Japon, quatrième mondial, est devancé par l’Allemagne, dont le PIB s’élève à 4 460 milliards de dollars.

Article lié

Le Japon a perdu sa place de troisième puissance économique mondiale en 2023

Le joueur de baseball Sasaki Rintarô, détenteur du record de 140 coups de circuit au cours de sa carrière lycéenne, a annoncé sa décision d’aller à l’université de Stanford.

Samedi 17

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a fait décoller avec succès sa fusée H3 dernière génération depuis le centre spatial de Tanegashima. La précédente tentative avait échoué.

Article lié

Le Japon a réussi le lancement de sa nouvelle fusée H3