На музыкальном небосводе стало меньше одной ярчайшей звездой – скончался выдающийся дирижер Одзава Сэйдзи. Повышение зарплат не поспевает за ростом цен: второй год подряд зарплаты в реальном выражении демонстрируют отрицательный рост. Уступив Германии по номинальной величине ВВП, Япония отошла на 4-е место в мире. Индекс Nikkei обновил исторический максимум впервые за 34 года и два месяца но нью-йоркский индекс Доу-Джонса вырос за это время в 15 раз. Сасаки Ринтаро из Полной средней школы Ханамаки-хигаси – абсолютный рекордсмен по количеству хоумранов (140) в истории национального школьного бейсбола, продлжит учебу в Стэнфордском университете США. Светлой новостью стал успешный запуск JAXA новой ракеты-носителя национального производства H3. Женитьба звезды японского бейсбола Отани Сёхэя, играющего за «Лос-Анджелес Доджерс», а также другие события февраля 2024 года в Японии.

1

Депутат Палаты представителей Парламента Японии (от 15-го токийского избирательного округа) Какидзава Мито, против которого выдвинуты обвинения в нарушении Закона о выборах на общественные должности, сложил с себя депутатские полномочия. Ожидается, что дополнительные выборы в этом округе пройдут в апреле вместе с 1-м избирательным округом Симанэ и 3-м избирательным округом Нагасаки.

2

Приговоренный к смертной казни за поджог, убийство и другие преступления обвиняемый, которому на момент совершения преступления было 19 лет (особый юношеский возраст) отказался от апелляции, и приговор был утвержден. Впервые на смертную казнь осуждено лицо особого юношеского возраста.

6

Министерство здраоохранения, труда и социального обеспечения опубликовало итоги ежемесячного статистического опроса труда, согласно которым с учетом изменения потребительских цен реальные зарплаты в 2023 году снизилась относительно предшествовавшего года на 2.5%. Снижение реальной оплаты труда наблюдается второй год подряд.

7

Скончалась Акамацу Рёко, в прошлом министр просвещения, которая в бытность начальником Департамента по делам женщин в Министерстве труда внесла большой вклад в принятие Закона о равных возможностях трудоустройства для мужчин и женщин. Ей было 94 года.

8

На 73-м турнире сёги «Осё» обладатель чемпионского титула Фудзии Сота успешно защитил свою корону. Тем самым он установил новый рекорд, завоевав чемпионский титул 20 раз подряд. Рекорд обновлен впервые за 58 лет.

9

Стало известно, что 6 февраля скончался дирижер Одзава Сэйдзи, прозванный «мировой Одзава», – один из ведущих деятелей классической музыки Японии всего послевоенного периода. Ему было 88 лет.

Одзава Сёхэй дирижирует Новогодним концертом Венского филармонического оркестра (© Reuters)

11

В Венгрии состоялся завершающий отборочный этап для участия в летних Олимпийских играх в Париже среди женских баскетбольных команд. Японская сборная нанесла поражение канадским баскетболисткам со счетом 86:82 и обеспечила себе участие в Олимпиаде.

13

Либерально-демократическая партия Японии обнародовала итоги анкетного опроса о том, допускались ли невнесения пожертвований в отчетность о поступлениях в политические фонды. В невнесениях и неверных внесениях данных признались 85 человек (из них 82 являются действующими депутатами), а общая сумма таких средств составила 580 млн йен.

15

Канцелярия кабинета министров Японии обнародовала предварительные данные о величине валового внутреннего продукта страны. Его номинальная величина составила 591 трлн 482 млрд йен. В пересчете на доллары это составляет 4 трлн 210 млрд 600 млн. Таким образом Япония уступила Германии (4 трлн 456 млрд 100 млн) и опустилась на четвертое место в мире.

Стало известно, что звезда национальных бейсбольных чемпионатов среди полных средних школ Сасаки Ринтаро из Полной средней школы Ханамаки-хигаси префектуры Иватэ, сделавший 140 хоум-ранов, что является абсолютным рекордом, продолжит учебу в Стэнфордском университете США. Этот университет считается одним из наиболее труднодостижимых высших учебных заведений во всем мире. ВУЗ также силен и в бейсболе.

17

Японское агентство по освоению аэрокосмического пространства (JAXA) произвело из Центра космических исследований Танэгасима второй запуск ракеты-носителя национального производства нового типа H3. Ракета успешно вышла на заданную орбиту.

Запуск ракеты-носителя H3 со стартовой площадки в Центре космических исследований Танэгасима в префектуре Кагосима (© Jiji Press)

18

Фильм режиссера Миядзаки Хаяо «Как поживаете?» (в английском переводе «Мальчик и цапля») удостоен двух премий «Энни», которые называют «Оскарами мира анимации» – за лучшую анимацию персонажа и лучшую раскадровку.

Кадр из новой работы режиссера Миядзаки Хаяо «мальчик и цапля» («Мальчик и птица») (© 2023 Studio Ghibli)

19

Японско-украинская конференция по поддержке экономическонр восстановления Украины опубликовала совместное заявление, в котором говорится, что в целях обеспечения экономической стабильности Япония предоставит Украине необходимую долгосрочную помощь. В ключевом обращении к участникам конференции премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил: «Поддержка экономического восстановления – это инвестиция в будущее. Мы окажем для него мощную поддержку, объединив усилия государственного и частного секторов».

Премьер-министр Японии Кисида Фумио (справа) и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по поддержке восстановления Украины (© Reuters)

22

На Токийской фондовой бирже индекс Nikkei достиг на момент закрытия отметки 39 098.68 йены, тем самым превысив итог торгов 29 декабря 1989 года и установив новый абсолютный рекорд впервые за 34 года и 2 месяца.

23

В императорском дворце в Токио император Японии Нарухито принял поздравления от публики по случаю своего 64-летия. Вновь выражая скорбь по поводу жертв от землетрясения на полуострове Ното, император приветствовал собравшихся словами: «Я от всего сердца выражаю глубокое соболезнование родственникам погибших и всем пострадавшим». Впервые за четыре года возможность прийти в императорский дворец была у всех желающих, а не по жеребьевке.

Император Нарухито с императрицей Масако и принцессой Айко приветствуют публику, пришедшую поздравить императора с 64-летием (© Reuters)

25

Крупнейший мировой подрядчик по производству полупроводников – тайваньская компания TSMC провела церемонию открытия своей первой фабрики в Японии, построенной в городе Кикуё префектуры Кумамото. Эта фабрика, которая начнет работу уже в текущем году, будет выпускать полупроводники для смартфонов и автомобилей.

Демонстрация проекционного наложения на здание мэрии Токио занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая проекция на обычное здание в мире.

29

Совет по политической этике Палаты представителей Парламента Японии задал вопросы премьер-министру Японии Кисиде Фумио как председателю партии в связи со скандалом по поводу «черных касс» из средств, полученных от мероприятий по сбору пожертвований в политические фонды ряда фракций Либерально-демократической партии. Наряду с принесением извиненй по поводу случившегося, премьер-министр заявил о намерении воздержаться от проведения таких мероприятий в течение всего своего пребывания в должности.

Отани Сёхэй, выступающий за команду «Лос-Анджелес Доджерс» Главной лиги бейсбола США, объявил о женитьбе через свой аккаунт в социальной сети «Инстаграм». Его избранница – японка.

Фотография к заголовку: пришедшие почтить память маэстро на церемонии прощания с дирижером Одзавой Сэйдзи, город Мацумото, префектура Нагано (© «Киодо имиджиз»)