Las victorias del Partido Democrático Constitucional de Japón en las elecciones parciales a la Cámara Baja supusieron un duro golpe para el primer ministro Kishida Fumio y el PLD, mientras que la estrella del béisbol Ohtani Shōhei logró un nuevo récord de cuadrangulares como jugador nacido en Japón en las Grandes Ligas. Estas fueron las principales noticias en Japón en abril de 2024.

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El Gobierno designa 16 aeropuertos y puertos en siete prefecturas para que puedan ser utilizados fácilmente por las Fuerzas de Autodefensa y la Guardia Costera de Japón. Adjudica además 37.000 millones de yenes del presupuesto del presente año fiscal para llevar a cabo las mejoras necesarias.

2

El gobernador de la prefectura de Shizuoka, Kawakatsu Heita, anuncia que presentará su dimisión un día después de realizar unos comentarios despectivos hacia trabajadores del campo y empleados de fábricas durante un discurso ante los nuevos funcionarios de la prefectura, un hecho por el que fue criticado.

3

Okaguchi Kiichi, juez del Tribunal Superior de Sendai, es procesado después de publicar una serie de mensajes inapropiados en las redes sociales respecto a un caso de asesinato que hieren los sentimientos de los familiares de la víctima. Es el primer juez procesado por unas declaraciones personales.

4

El Partido Liberal Democrático castiga a sus miembros involucrados en el escándalo de comisiones clandestinas. Se pide a Shionoya Ryū, expresidente del Consejo General del PLD, y a Seko Hiroshige, anterior secretario general del PLD para los diputados en la Cámara de Consejeros, que abandonen el partido.

6

Se reanudan las operaciones en todos los tramos del ferrocarril Noto Tetsudō en la prefectura de Ishikawa, que quedó dañado por el terremoto ocurrido en el día de Año Nuevo.

8

Comienzan a funcionar servicios de transporte compartido en Tokio para hacer frente a la escasez de taxis.

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El primer ministro Kishida Fumio se reúne con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington. Ambos líderes confirman la alianza de ambos países y anuncian planes para reforzar la cooperación en defensa y otras áreas.

El primer ministro Kishida (a la izquierda) junto al presidente Biden durante una rueda de prensa conjunta en la Casa Blanca. (© Reuters)

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El primer ministro Kishida y el presidente Biden se reúnen con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, en la primera cumbre entre los líderes de Japón, los Estados Unidos y Filipinas. En ella, acuerdan reforzar la seguridad y la cooperación económica para contrarrestar las provocaciones de China.

Los fiscales federales de EE. UU. acusan al exintérprete de la estrella del béisbol Ohtani Shōhei, Mizuhara Ippei, de fraude bancario por haber transferido de manera ilegal más de 16 millones de dólares desde una cuenta del deportista para saldar unas deudas de juego.

La Asociación Japonesa de Sumo anuncia que el antiguo yokozuna Akebono falleció a causa de una insuficiencia cardíaca a comienzos del mes a la edad de 54 años. Nacido en Hawái, Akebono se convirtió en 1993 en el primer yokozuna nacido en el extranjero.

Akebono ejecuta una ceremonia de entrada en el dohyō en el santuario Meiji en enero del 2000. (© Reuters)

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Durante una reunión extraordinaria, los accionistas de U.S. Steel aprueban la oferta de compra de 14.100 millones de dólares (2,2 billones de yenes) propuesta por Nippon Steel con más del 98 % de los votos a favor.

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La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) comienza las operaciones de carga de combustible en el reactor número 7 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata, como parte de los trabajos necesarios para la reactivación.

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Se siente un terremoto de intensidad sísmica 6 baja en la escala japonesa en partes de las prefecturas de Ehime y Kōchi. Es la primera vez que se registra esta intensidad en Shikoku.

El exjugador de la selección japonesa de fútbol Makoto Hasebe, que ejerció de capitán en tres copas mundiales consecutivas, anuncia que se retirará a finales de la presente temporada.

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El Tribunal del Distrito de Niigata reconoce a 26 demandantes de dicha prefectura como afectados por la enfermedad de Minamata y condena a la empresa química Resonac a pagar 100 millones de yenes en daños, aunque rechaza la denuncia contra el Gobierno.

20

Dos helicópteros de la Fuerza Marítima de Autodefensa chocan en el aire durante unas maniobras al este de las islas Izu. Un miembro de la tripulación muere y siete permanecen en paradero desconocido después del accidente.

22

Ohtani Shōhei golpea su 176.º home run en un partido con Los Ángeles Dodgers, superando a Matsui Hideki y estableciendo un nuevo récord de cuadrangulares logrados por un jugador nacido en Japón en las Grandes Ligas de Béisbol.

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El ex primer ministro Asō Tarō se reúne con el expresidente estadounidense Donald Trump en Nueva York, donde confirman la importancia de la alianza entre Japón y los Estados Unidos.

Asō Tarō (derecha) y Donald Trump en la Torre Trump en Nueva York. (© Jiji; por cortesía de la campaña de Trump)

El saltador de esquí Kasaya Yukio fallece en un hospital de Sapporo a los 80 años. Fue el primer japonés que ganó una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la categoría de colina normal individual durante los Juegos de Sapporo de 1972.

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Un panel de expertos publica un informe que advierte que 744 municipios, alrededor del 40 % del total del país, corren el riesgo de desaparecer debido al declive en el número de mujeres jóvenes a la mitad o menos en estos lugares entre 2020 y 2050.

La empresa del sector de la industria pesada IHI anuncia que una compañía filial falsificó datos de 4.361 motores para barcos y otros vehículos, alrededor del 80 % de la cifra total de motores que produjo durante más de 20 años.

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Cuatro víctimas de fraudes en las redes sociales que utilizaban la imagen de famosos sin su permiso o sugerían que apoyaban algún servicio demandan a Facebook Japan en el primer caso judicial en el que se trata de discernir la responsabilidad del operador de la plataforma en este tipo de estafas.

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La diseñadora de moda nupcial Katsura Yumi fallece a los 94 años.

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El Partido Democrático Constitucional de Japón gana en las tres elecciones parciales a la Cámara de Representantes, unos comicios considerados como la primera prueba electoral para el PLD desde el escándalo de las comisiones clandestinas. El PLD solo presentó un candidato en la prefectura de Shimane debido a que sus exdiputados en Tokio y en la prefectura de Nagasaki estaban involucrados en distintos escándalos. En Shimane, un bastion conservador, es la primera vez que el PLD pierde un escaño desde que se introdujeron las circunscripciones de un solo asiento en 1996.

Kamei Akiko, del Partido Democrático Constitucional de Japón, durante una rueda de prensa en Matsue después de su victoria en las elecciones parciales en el primer distrito de Shimane el 28 de abril de 2024. (© Jiji)

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El yen cae súbitamente durante el cierre de la Bolsa de Tokio por un festivo nacional, desplomándose hasta los 160 yenes por dólar, su nivel más bajo desde abril de 1990. Después de esto, se recupera rápidamente hasta el rango de los 154 yenes.

(Fotografía del encabezado: Ohtani Shōhei después de golpear su 176.º home run en las Grandes Ligas, marcando un nuevo récord para un jugador nacido en Japón. © Mark Edward Harris/Zuma Press Wire/Kyōdō.)