日本于本月进入新年度。在县政府新职工训话中发表了职业歧视言论的静冈县知事川胜平太提出了辞职；以国宾待遇访美的首相岸田文雄呼吁加强日美同盟关系；而为了预备“特朗普当选下届总统”，自民党副党首麻生太郎又与美国前总统特朗普举行了会谈；大谷翔平以合计176个本垒打创下美国职业棒球大联盟历史上日本球员击出的最多本垒打纪录……，请看2024年4月日本要闻回顾。

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作为加强防卫力量的一环，日本政府将7个道县的16个机场港口指定为“特定利用机场港口”，在新年度预算中为此拨款370亿日元。

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据媒体报道，静冈县知事川胜平太在先前举行的县政府新职工训话中称“和卖菜、养牛、制作东西这类人不同，你们基本上都是有头脑、高智商的人”。这种言论可被认为有职业歧视之嫌。川胜知事在召开记者会解释情况时突然表示将辞去职务。

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因在社交媒体上发布不当言辞，对杀人事件受害者遗属造成伤害的仙台高等法院法官冈口基一受到弹劾审判并被罢免职务。这是法官因言论行为而遭罢免的首个案例。

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自民党对派阀“黑金”事件相关人员做出处分，奉劝原总务会长盐谷立和前参议院干事长世耕弘成“退党”。

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在能登半岛地震中受损的石川县“能登铁路”全线恢复运行。

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为应对出租车短缺问题，东京等地开始推行使用私家车载客的共享出行服务。

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岸田文雄首相与美国总统拜登在华盛顿举行首脑会谈，提出以防务领域为中心深化合作的方针，呼吁加强日美同盟关系。

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正在美国访问的首相岸田文雄与美国总统拜登、菲律宾总统马科斯举行了首次日美菲首脑会谈，三方确认将在对华问题上加强安保与经济合作。

美国联邦检察院发布消息称，美国职业棒球大联盟球员大谷翔平的前任翻译水原一平违规转账约24亿日元，涉嫌银行诈骗，已对其提起公诉。

日本相扑协会发布消息称，拥有大相扑力士最高级称号“横纲”的曙太郎已于4月上旬因心衰离世，享年54岁。曙太郎生于美国夏威夷州，是历史上第一位外国籍横纲。

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美国钢铁公司召开临时股东大会，表决通过了日本制铁公司出价141亿美元（约合21600亿日元）的收购方案。超过98%的股东投了赞成票。

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东京电力控股公司启动新潟柏崎刈羽核电站7号反应堆核燃料装填工作。

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爱媛县近海地区发生地震，爱媛县爱南町和高知县宿毛市测得的震度(*1)达“6弱”级别。日本的四国地区观测到这种级别的地震尚属首次。

原日本国足球员，曾连续三次出征世界杯，现效力于德国法兰克福队的长谷部诚宣布将在本赛季结束后退役。

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在围绕新潟水俣病的诉讼中，新潟地方法院新增认定26人为水俣病受害者，责令相关企业予以合计约1亿日元的赔偿，但驳回了原告对中央政府提出的赔偿要求。

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日本高中棒球联盟与朝日新闻社决定，由其共同主办并将于今年夏季开幕的全国高中棒球锦标赛，将引入“两场制”，即将部分比赛分放在上午和傍晚举行，以此减轻高温带来的负面影响。

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海上自卫队两架直升机参训时在伊豆诸岛鸟岛以东海域坠毁，机组成员1人死亡7人失踪。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶道奇队球员大谷翔平在主场迎战大都会队，打出了在美职棒的第176个本垒打，超越了原纽约洋基队球员松井秀喜，成为大联盟历史上本垒打数最多的日本球员。

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自民党副党首麻生太郎在美国纽约与美国前总统特朗普举行会谈。双方就日美同盟关系不可撼动的重要性问题进行了商讨。

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由民间有识之士组建的“人口战略会”发布报告书，称2020年至2050年，全国744个（相当于总数的40%）市町村的年轻女性人口将减少一半，未来这些市町村可能会消失。

重工业巨头IHI发布消息称，旗下子公司曾违规篡改用于船舶等的发动机燃油效率数据。违规行为的时间跨度超过20年，涉及相当于国内外出货产品总数80%的4361台发动机。

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4名用户起诉美国META公司日本法人，声称他们因冒充名人的社交媒体诈骗广告而遭受损失。这是日本国内第一例针对平台运营商提起的诉讼。

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据媒体报道，1972年札幌冬奥会70米跳台滑雪项目金牌得主笠谷幸生已于23日在札幌市某医院离世，享年80岁。

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在自民党派阀“黑金”事件曝光后首次举行的国政选举中，立宪民主党赢得众议院东京15区、岛根1区、长崎3区的候补选举。自民党在唯一一场推举了候选人的岛根选区失利，加上另外两场不战而败，整体上三场全败。这是自民党自1996年推行小选举区制度以来首次在“保守势力王国”岛根选区丢掉议席。

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东京市场因假日休市，是日日元汇率急剧下跌。亚洲时段早盘，日元急跌至1美元兑160日元，创下1990年4月以来，即34年来的最低水平。之后止跌向上，迅速反弹了大约6日元至154日元水平。

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著名婚纱设计师、日本婚纱时尚业的领军人物桂由美于26日去世。享年94岁。

标题图片：洛杉矶道奇队球员大谷翔平打出职棒大联盟第176个本垒打，超过曾效力于洋基队等球队的松井秀喜（175个人），成为大联盟史上本垒打数最多的日本球员（ZUMA Press/共同通信Images）

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