من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أبريل/ نيسان 2024: الانتصارات التي حققها الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب توجه ضربة لرئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ وحزبه الليبرالي الديمقراطي، بينما في البيسبول النجم أوتاني شوهي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الأمريكي للبيسبول في ضربات الـ ˮهوم رنز“ المسجلة من لاعب ياباني المولد.

1

الحكومة تخصص 16 مطارًا وميناءً في سبع محافظات مختلفة بحيث يمكن استخدامها بسهولة من قبل قوات الدفاع الذاتي وخفر السواحل الياباني. وتخصص 37 مليار ين في هذه السنة المالية لإجراء التحسينات اللازمة.

2

مُحافظ محافظة شيزوؤكا كاواكاتسو هيتا يعلن أنه سيستقيل من منصبه بعد الإدلاء بتصريحات مسيئة حول المزارعين وعمال المصانع في اليوم السابق خلال خطاب ألقاه أمام موظفي حكومة المحافظة الجدد.

3

عزل أوكاغوتشي كييتشي، القاضي في المحكمة العليا في سينداي، بعد نشره منشورات غير لائقة على وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية إحدى قضايا القتل، الأمر الذي أضر بأسرة الضحية، ليصبح أول قاض يتم عزله بسبب آرائه الشخصية.

4

الحزب الليبرالي الديمقراطي يعاقب الأعضاء المتورطين في فضيحة العمولات. حيث طُلب من شيؤنويا ريو، الرئيس السابق للمجلس العام للحزب الليبرالي الديمقراطي، وسيكو هيروشيغي، الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي في مجلس المستشارين، بمغادرة الحزب.

6

استئناف العمليات في جميع أقسام خط سكة حديد نوتو تيتسودو في محافظة إيشيكاوا، والتي كانت قد تضررت بسبب الزلزال الكبير الذي ضرب في رأس السنة الجديدة.

8

بدء إطلاق خدمات سيارات الأجرة بالطلب في أجزاء من محافظات طوكيو وكاناغاوا وآيتشي وكيوتو لمواجهة العجز في سيارات الأجرة.

10

رئيس الوزراء كيشيدا فوميؤ يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن. ويؤكد الزعيمان تحالفهما ويعلنان عن خطط لتعزيز التعاون في مجال الدفاع ومجالات أخرى.

رئيس الوزراء كيشيدا (على اليسار) مع الرئيس بايدن في المؤتمر الصحفي المشترك بالبيت الأبيض. (© رويترز)

11

رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس الأمريكي بايدن يلتقي مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في القمة الأولى بين قادة اليابان والولايات المتحدة والفلبين. وقد اتفقوا على تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي لمواجهة الاستفزازات الصينية.

المدعون الفيدراليون الأمريكيون يتهمون المترجم السابق لنجم دوري البيسبول الأمريكي أوتاني شوهي، ميزوهارا إيبّي، بالاحتيال المصرفي لتحويل أكثر من 16 مليون دولار بشكل غير قانوني من حساب أوتاني المصرفي لسداد ديون القمار.

اتحاد السومو الياباني يعلن وفاة حامل لقب الـ يوكوزونا السابق ˮأكيبونو“ بسبب قصور في القلب في وقت سابق من هذا الشهر عن عمر يناهز 54 عاما. وكان قد لد في هاواي، وأصبح أول يوكوزونا أجنبي في عام 1993.

أكيبونو يؤدي مراسم الدخول إلى الحلبة في معبد ميجي في يناير/ كانون الثاني عام 2000. (© رويترز)

13

في اجتماع استثنائي، وافق المساهمون في شركة ˮيوإس ستيل“ على عملية استحواذ بقيمة 14,1 مليار دولار (2,2 تريليون ين ياباني) لصالح شركة ˮنيبون ستيل“، مع تصويت أكثر من 98% لصالحها.

15

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تبدأ تحميل الوقود في مفاعل الوحدة 7 في محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية في محافظة نيغاتا كجزء من الأعمال الضرورية قبل بدء عملية إعادة التشغيل.

17

زلزال يتسبب في حدوث اهتزازات بقوة 6 (ضعيف) في أجزاء من محافظتي إهيمى وكوتشي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل هذه الشدة في منطقة شيكوكو منذ بداية استخدام مقياس شدة الزلازل الياباني الحالي في عام 1996.

اللاعب الدولي السابق لكرة القدم اليابانية هاسيبي ماكوتو، الذي قاد المنتخب الوطني في ثلاث بطولات متتالية لكأس العالم، يعلن اعتزاله في نهاية هذا الموسم.

18

محكمة محافظة نيغاتا تعترف مؤخرًا بأن 26 مدعيًا يعانون من مرض ˮنيغاتا ميناماتا“ وتأمر شركة الكيماويات ريسوناك بدفع تعويضات بقيمة 100 مليون ين، على الرغم من رفضها الدعوى المقدمة ضد الحكومة.

20

تصادم بين طائرتين مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي البحرية يتسبب في وفاة أحد أفراد الطاقمين وفقد سبعة آخرون بعد حادث وقع أثناء إجراء تدريبات في منطقة شرق توريشيما، في أقصى جنوب جزر إيزو.

22

أوتاني شوهي يصل لـ 176 ضربة ˮهوم رن“ في مباريات دوري البيسبول الأمريكي خلال مباراة فريقه لوس أنجلوس دودجرز مع فريق نيويورك ميتس، متجاوزًا ماتسوي هيدكي ليحقق بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا كأكبر عدد من ضربات الـ هوم رنز المسجلة من قبل لاعب ياباني المولد في الدوري الأمريكي.

23

رئيس الوزراء السابق آسو تارو يلتقي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في نيويورك، حيث يؤكدان على أهمية التحالف الياباني الأمريكي.

آسو تارو (على اليمين) ودونالد ترامب في برج ترامب في نيويورك. (© جيجي، من حملة ترامب)

وفاة لاعب التزلج كاسايا يوكيو في أحد مستشفيات سابورو عن عمر يناهز 80 عامًا. وكان قد أحرز أول ميدالية ذهبية أولمبية شتوية يابانية في منافسات القفز التزلجي في ألعاب سابورو عام 1972.

24

لجنة خبراء تصدر تقريرًا يحذر من أن 744 بلدية، أو حوالي 40% من إجمالي عدد البلديات، معرضة لخطر الزوال بسبب انخفاض عدد الإناث الشابات إلى النصف أو أكثر في هذه المواقع بين عامي 2020 و2050.

شركة الصناعات الثقيلة ˮآي إتش آي“ تعلن أن إحدى شركاتها الفرعية قد زورت بيانات 4,361 محرك سفينة ومحركات أخرى، أو حوالي 80% من إجمالي عدد المحركات المنتجة، على مدار أكثر من 20 عامًا.

25

أربعة من ضحايا عمليات الاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي التي استُخدم فيها صورًا لمشاهير دون إذن منهم للترويج إلى منتجات يقومون بمقاضاة شركة فيسبوك جابان في القضية الأولى سعيًا إلى تحديد مسؤولية مشغل المنصة عن عمليات الاحتيال هذه.

26

وفاة مصمم أزياء الزفاف كاتوسرا يومي عن عمر يناهز 94 عاماً.

28

الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني يفوز بجميع الانتخابات الفرعية الثلاثة لمجلس النواب في أول اختبار انتخابي وطني للحزب الليبرالي الديمقراطي منذ اندلاع فضيحة العمولات. وقد قدم الحزب الليبرالي الديمقراطي مرشحًا في محافظة شيماني فقط، بعد ارتباطه بفضائح لمشرعيه السابقين في محافظتي طوكيو وناغازاكي. وفي شيماني، معقل المحافظين، هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي مقعدًا منذ بداية النظام الانتخابي الذي يتميز بدوائر انتخابية ذات مقعد واحد والتمثيل النسبي في عام 1996.

كامي أكيكو من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني في مؤتمر صحفي في مدينة ماتسو عقب فوزها في الانتخابات الفرعية في دائرة شيماني رقم 1 في 28 أبريل/ نيسان 2024. (© جيجي برس).

29

الين ينخفض بشكل كبير أثناء إغلاق بورصة طوكيو بمناسبة العطلات الوطنية، حيث انخفض إلى ما يزيد عن 160 ينًا أمام للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/ نيسان 1990. وبعد ذلك تعافى بشكل سريع ليصل إلى حدود الـ 154 ينًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: أوتاني شوهي بعد أن حقق ضربته الـ 176 ˮهوم رن“ في دوري البيسبول الأمريكي، مسجلا رقمًا قياسيًا جديدًا كلاعب ياباني المولد. © مارك إدوارد هاريس/ زوما برس واير/ كيودو)