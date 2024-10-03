La victoria de Ishiba Shigeru en las elecciones presidenciales del Partido Liberal Democrático, por la que pasa a ser también primer ministro de Japón, fue la noticia más destacada en Japón en septiembre de 2024.

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Ishida Kensuke gana unas elecciones en la ciudad de Ōdate, en la prefectura de Akita, y se convierte en el alcalde más joven de Japón a sus 27 años. El segundo más joven, el alcalde Takashima Ryōsuke, de Ashiya, Hyōgo, es cuatro años mayor, pero fue el alcalde más joven de la historia cuando salió elegido a sus 26 años en 2023.

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La Agencia Meteorológica de Japón informa que las temperaturas del país de junio a agosto fueron 1,76 grados centígrados mayores que el promedio, igualando al año pasado como el más caluroso desde que se reunieron por primera vez estas estadísticas en 1898.

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El Ministerio de Medioambiente informa sobre la erradicación del meloncillo chico, una especie no nativa de mangosta, de la isla de Amami Ōshima, en la prefectura de Kagoshima.

Se descubrió que el meloncillo chico era un animal dañino para las especies nativas de la isla. (© Pixta)

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El primer ministro Kishida Fumio se reúne con el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol en Seúl. Ambos líderes acuerdan estudiar una manera de agilizar los trámites de entrada entre sus países y firman un acuerdo para aumentar la cooperación en situaciones de emergencia en otros países.

El nieto del emperador Naruhito, el príncipe Hisahito, cumple 18 años. Es el segundo en la línea de sucesión al trono.

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Oda Tokito vence a Alfie Hewett y se lleva el oro en la competición individual masculina de tenis en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos de París. Este fue el segundo oro consecutivo para Japón en este deporte después del conseguido por Kunieda Shingo en Tokio 2020.

Oda Tokito con su medalla de oro en tenis en silla de ruedas. (© Reuters)

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Los Juegos Paralímpicos de París llegan a su fin. Japón, cuya delegación está formada por un total de 175 deportistas paralímpicos, termina con un total de 41 medallas, entre ellas 14 oros, 10 platas y 17 bronces.

9

El Tribunal del Distrito de Nagasaki reconoce a 15 de 44 demandantes como hibakusha y ordena la emisión de certificados oficiales por los que se los reconoce como supervivientes del bombardeo atómico de la ciudad. El 21 de septiembre, el primer ministro Kishida promete extender la misma ayuda a todos los supervivientes. Tanto los demandantes como la defensa—los gobiernos municipal y de la prefectura de Nagasaki—presentan un recurso contra la decisión del tribunal.

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La Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) reanuda sus trabajos para retirar restos de combustible nuclear en la central nuclear de Fukushima Dai-ichi. No obstante, unos problemas con las cámaras conectadas al dispositivo de retirada de restos obliga a interrumpir de nuevo las tareas el 17 de septiembre.

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JR Freight suspende las operaciones de todos sus trenes de carga después de descubrir que la compañía falsificó datos, en parte para ocultar el uso de una presión excesiva en el montaje de las ruedas en los ejes de los coches.

El expresidente peruano Alberto Fujimori fallece a los 86 años. En el año 2000 huyó a Japón, donde tenía la ciudadanía, cuando fue acusado de corrupción y renunció a la presidencia.

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Takebe Takanori, profesor de la Universidad de Medicina y Odontología de Tokio y de la Universidad de Osaka, y otros investigadores japoneses y estadounidenses, reciben el premio Ig Nobel de fisiología “por descubrir que muchos mamíferos son capaces de respirar a través del ano”. Los investigadores japoneses han estado entre los laureados con el Ig Nobel durante 18 años consecutivos.

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Shōgun gana 18 premios Emmy, entre ellos a la mejor serie dramática, al mejor actor principal, que recibe Sanada Hiroyuki, y a la mejor actriz principal, que se lleva Anna Sawai.

Anna Sawai junto a Sanada Hiroyuki en la ceremonia de los Premios Emmy. (© Reuters)

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Funcionarios de la Guardia Costera de Japón arrestan a Katsurada Seiichi, el gerente del barco turístico Kazu 1, que se hundió en la península de Shiretoko, en Hokkaidō, en abril de 2022. De 26 pasajeros, 20 perdieron la vida y 6 permanecen desaparecidos.

Un niño japonés de 10 años es apuñalado mientras caminaba a una escuela japonesa en Shenzhen, China. El menor fallece al día siguiente. Las autoridades chinas arrestan al autor del crimen, un hombre de 44 años, y describe el incidente como un “suceso accidental”.

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Un tren de la línea Tōhoku Shinkansen hace una parada de emergencia debido a un desacople cuando viajaba por la prefectura de Miyagi. Es el primer accidente de este tipo en un tren Shinkansen en marcha.

La asamblea de la prefectura de Hyōgo aprueba de forma unánime una moción de censura contra el gobernador Saitō Motohiko, acusado de abuso de poder. Saitō dimite el 30 de septiembre, pero anuncia que pretende ser candidato en las próximas elecciones al gobierno de la prefectura.

Ohtani Shōhei, el jugador de Los Ángeles Dodgers, se convierte en el primer jugador de las Grandes Ligas que logra 50 cuadrangulares y 50 bases robadas en una temporada.

Ohtani Shōhei golpea su 50.º home run de la temporada en un partido contra los Miami Marlins. (© USA Today Sports via Reuters Connect)

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La Agencia Meteorológica de Japón emite una advertencia de emergencia por fuertes lluvias en el norte de la península de Noto, en la prefectura de Ishikawa, que afectan a Wajima y otras ciudades que sufrieron el terremoto del 1 de enero de 2024. Entre el 21 y el 23 de septiembre tienen lugar inundaciones y corrimientos de tierra. El 28 de septiembre se confirma que hay al menos 12 víctimas mortales.

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El Partido Democrático Constitucional de Japón elige al ex primer ministro Noda Yoshihiko como su nuevo líder.

Noda Yoshihiko se convierte en líder del Partido Democrático Constitucional de Japón. (© Jiji)

El Ministerio de Defensa informa que un avión de reconocimiento del ejército ruso violó el espacio aéreo japonés en el norte de Hokkaidō en tres ocasiones. Se movilizan cazas de la Fuerza Aérea de Autodefensa, que utilizan por primera vez bengalas de aviso.

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Hakamata Iwao, que fue sentenciado a muerte en 1980 acusado de asesinar a cuatro personas en 1966, es absuelto 58 años después del suceso en una repetición del juicio en el Tribunal del Distrito de Shizuoka. El tribunal sentencia que los investigadores fabricaron pruebas.

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Ishiba Shigeru es elegido como nuevo presidente del Partido Liberal Democrático después de vencer a Takaichi Sanae en una segunda vuelta después de terminar segundo en la primera ronda de votación. El 30 de septiembre anuncia que planea celebrar unas elecciones generales el 27 de octubre. El 1 de octubre es nombrado primer ministro y forma su primer Gabinete.

(Imagen del encabezado: Ishiba Shigeru sentado en el escritorio del presidente del Partido Liberal Democrático el 27 de septiembre. © Jiji.)