パラリンピックの熱戦で寝不足気味で始まった9月。東北新幹線の連結部が走行中にはずれて非常停止。福島第1原発の燃料デブリの取り出しはカメラのトラブルで再び中断を余技なくされ、元日の震災の復興が遅々として進まぬ石川県の能登地域が今度は大雨で甚大な被害。ドジャース大谷翔平選手の史上初の「50本塁打50盗塁」だけにとどまらない活躍ぶりに心が躍った。決選投票の末、自民党新総裁となった石破茂氏が首相就任前に解散総選挙を表明して「政治の10月」へとなだれ込んでいく。

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秋田県大館市長選で27歳の元市議・石田健佑氏が初当選した。兵庫県芦屋市長の高島崚輔氏より若い全国最年少市長に。

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夏（6～8月）の平均気温が平年（2020年までの30年平均）より1.76度高く、23年夏と並び統計のある1898年以降で過去最高だったと気象庁が発表した。

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環境省が世界自然遺産の鹿児島県・奄美大島で駆除を進めてき特定外来生物のマングースの根絶を宣言。

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岸田文雄首相は韓国・ソウルで尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領と会談。入国手続きの円滑化に向けて具体策を検討することで合意。第三国での有事の際に互いの国民を保護する相互協力の覚書を締結。

政府の原子力関係閣僚会議が、東京電力ホールディングスの柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働に向けて協議。

秋篠宮家の長男で皇位継承順2位の悠仁さまが18歳の誕生日を迎え成人となられた。

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パリ・パラリンピック、車いすテニス男子シングルスで小田凱人選手が決勝で英国のヒューエット選手に競り勝ち金メダル。東京大会の国枝慎吾さんに続きこの種目で日本が2連覇。

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囲碁の一力遼棋聖が中国・上海での「第10回応氏杯」で中国の謝科九段に勝ち初優勝した。日本勢の主要国際棋戦での優勝は19年ぶり。

パリ・パラリンピックが閉幕。日本は海外開催で最多の175選手が参加し、金14、銀10、銅17の合計41個のメダルを獲得した。

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長崎地裁は、長崎の原爆で被爆者と認められていなかった「被爆体験者」44人のうち15人について「黒い雨が降った」地域の被爆者と認め、被爆者健康手帳の交付を命じた。岸田氏首相は21日、判決を不服として、政府として控訴する方針を表明した。

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東京電力は福島第1原発で、溶け落ちた核燃料（燃料デブリ）の試験的取り出しを再開。8月22日に始める予定だったが、回収装置に取り付けるパイプの並び順に誤りが判明し、直前に中断していた。

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JR貨物は、列車の車輪に車軸を通す作業で日本産業規格（JIS）の基準値を超える圧力をかけていたデータを改ざんするなどの不正が発覚した問題を受け、全ての貨物列車の運行を見合わせた。

ペルーで日系人初の大統領になったアルベルト・フジモリ氏が86歳で死去。3期目の2000年に汚職問題で追及された際は国籍を持つ日本に事実上の「亡命」をし大統領を辞任した。

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東京医科歯科大・大阪大の武部貴則教授らが、哺乳類が肛門を通じて腸で呼吸できることを発見した研究でイグ・ノーベル賞の生理学賞。日本人の受賞は18年連続。

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米テレビ界の最高栄誉とされる第76回エミー賞で「SHOGUN 将軍」が作品賞など18部門を受賞。プロデュースと主演の真田広之さん自身も主演男優賞を獲得した。

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福島第1原発で、燃料デブリの試験的取り出しが再び中断。装置先端のカメラ映像が確認できなくなった。

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2022年4月に北海道・知床半島沖で観光船が沈没20人が死亡、6人が行方不明となった事故で、第一管区海上保安本部は運行会社社長を業務上過失致死などの疑いで逮捕した。

中国南東部の広東省深セン市で、登校中の日本人学校の男児が男に腹部を刺され、翌日に死亡した。中国外務省は「偶発的な事件」との見解を示したものの、動機や背景など詳細は明らかにしていない。

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東北新幹線「はやぶさ・こまち6号」の連結部が宮城県内を走行中にはずれ非常停止した。走行中の新幹線の連結部が外れた事故は初めて。

兵庫県議会（定数86）がパワハラ疑惑などを内部告発された斎藤元彦知事に対する不信任決議案を全会一致で可決した。斎藤氏は26日、出直し選挙への立候補を表明。

大リーグ・ドジャーズの大谷翔平選手がマーリンズ戦で大リーグ史上初となるシーズン50本塁打・50盗塁を達成した。

50号本塁打を放つ大谷選手（USA TODAY Sports via Reuters Connect）

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石川県・能登半島北部で雨雲が連なる線状降水帯が発生、猛烈な雨が降り浸水や土砂崩れなどの被害が相次いだ。28日までに、大雨によるとみられる死者13人が確認された。

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立憲民主党代表選挙で、首相経験者である野田佳彦氏が新代表に決まった。

ロシア軍の哨戒機1機が、北海道・礼文島北方で3度にわたり、日本の領空を侵犯。航空自衛隊の戦闘機が緊急発進（スクランブル）し、強い熱と光を発する「フレア」を用いた警告を初めて実施した。

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海上自衛隊の護衛艦が台湾海峡を初めて通過した。海峡での「航行の自由」を主張し中国を牽制。

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1966年に発生した強盗殺人事件で、1980年に死刑が確定した袴田巌さんのやり直し裁判で、静岡地裁が無罪判決。捜査機関による証拠の捏造（ねつぞう）を認定した。

東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）の使用済み核燃料が青森県むつ市の中間貯蔵施設に搬入された。原発敷地外での貯蔵は国内初。

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自民党総裁選で、高市早苗氏との決選投票を経て石破茂元幹事長が新総裁に選ばれた。10月1日の臨時国会で首相に選出される見通し。

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自民党の石破茂総裁が、10月27日投開票の日程で総選挙を実施する考えを表明。

バナー写真 : 50号のホームランを放ち、史上初の50本塁打50盗塁を達成した大谷翔平選手と大喜びのドジャースベンチ（共同）