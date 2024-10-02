وسط أجواء سياسية حماسية وتوقعات متزايدة، تصدّر فوز إيشيبا شيغيرو في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي عناوين الأخبار في اليابان خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2024. هذا الانتصار الحاسم مهد الطريق أمام إيشيبا لتولي منصب رئيس الوزراء، ليصبح الشخصية القيادية التي ستقود البلاد في مرحلة مليئة بالتحديات. وبينما يتطلع اليابانيون إلى المستقبل تحت قيادته، تثار التساؤلات حول رؤيته السياسية وخططه لمواجهة القضايا الاقتصادية والدولية.

1

إيشيدا كينسوكي يفوز بالانتخابات في مدينة أوداتي بمحافظة أكيتا ليصبح أصغر رئيس بلدية في اليابان بسن 27 عامًا. (ثاني أصغر رئيس بلدية هو تاكاشيما ريوسوكي الذي يرأس بلدية آشيا بمحافظة هيوغو، أكبر منه بأربعة أشهر، لكنه كان الأصغر في التاريخ عندما انتُخب في سن 26 عامًا في عام 2023)

2

وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تفيد بأن درجات الحرارة في البلاد من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب كانت أعلى من المتوسط بمقدار 1.76 درجة مئوية، وهو ما يطابق العام الماضي باعتباره الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898.

3

وزارة البيئة تعلن القضاء على حيوان النمس، الذي تم تصنيفه على أنه من الأنواع الغازية، من جزيرة أمامي-أوشيما في محافظة كاغوشيما.

اتضح أن النمس يشكل ضررًا للأنواع المحلية النادرة في الجزيرة. (© بيكساتا)

6

رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو يلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في سيوؤل. واتفق الزعيمان على النظر في سبل جعل إجراءات الدخول بين بلديهما أكثر سلاسة وتوقيع اتفاقية لزيادة التعاون أثناء حالات الطوارئ في البلدان الأخرى.

ابن شقيق الإمبراطور ناروهيتو، الأمير هيساهيتو، يبلغ عمره الـ 18؛ وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش.

7

أودا توكيتو يتغلب على منافسه البريطاني ألفي هيويت ليحصد الميدالية الذهبية في منافسات فردي الرجال في تنس الكراسي المتحركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس. وكانت هذه هي الميدالية الذهبية الثانية على التوالي لليابان في الألعاب البارالمبية بعد فوز كونيدا شينغو في دورة ألعاب طوكيو 2020.

أودا توكيتو يحتفل بالميدالية الذهبية في فردي الرجال. (© رويترز)

8

اختتام دورة الألعاب البارالمبية في باريس، حيث حققت اليابان التي شاركت بعدد قياسي بلغ 175 رياضيًا في بارالمبياد خارجية إجمالي 41 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية، 10 ميداليات فضية، و17 ميدالية برونزية.

9

محكمة دائرة ناغازاكي تعترف بخمسة عشر من أصل أربعة وأربعين مدعياً باعتبارهم من ضحايا القنبلة الذرية، وأمرت بمنحهم شهادات رسمية باعتبارهم ناجين من القصف الذري للمدينة. وفي الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول، تعهد رئيس الوزراء كيشيدا بتقديم نفس المساعدة لجميع الناجين. وقد تقدم كل من المدعين والمدعى عليهم ـ حكومتي البلدية والمحافظة في ناغازاكي ـ باستئنافات ضد قرار المحكمة.

10

شركة طوكيو للطاقة الكهربائية تستأنف جهودها لإزالة الحطام النووي المنصهر في محطة فوكوشيما دايئتشي للطاقة النووية. إلا أن المشكلات المتعلقة بالكاميرات المرفقة بالجهاز المستخدم أدت إلى توقف آخر في 17 سبتمبر أيلول.

11

شركة السكك الحديدية للشحن اليابانية (جي آر فريت) توقف عمليات تشغيل جميع قطارات الشحن التابعة لها بعد اكتشاف قيام الشركة بتزوير البيانات، وذلك جزئيًا لإخفاء استخدام الضغط المفرط في تركيب العجلات على محاور العربات.

وفاة الرئيس البيروفي السابق ألبرتو فوجيموري عن عمر يناهز 86 عامًا. وكان قد فر إلى اليابان في عام 2000، حيث كان يحمل جنسيتها، واستقال من منصبه كرئيس.

12

تاكيبي تاكانوري، الأستاذ في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان وجامعة أوساكا، وباحثون يابانيون وأمريكيون آخرون يحصلون على جائزة ”إيغ نوبل“ أو (جائزة نوبل للحماقة العلمية) في علم وظائف الأعضاء ”لاكتشافهم أن العديد من الثدييات قادرة على التنفس من خلال فتحة الشرج“. وكان الممثلون اليابانيون من بين الفائزين بجائزة نوبل للحماقة العلمية لمدة 18 عامًا متتالية.

15

مسلسل ”شوغون“ يحقق 18 جائزة إيمي، بما في ذلك أفضل مسلسل درامي، وأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي لـلنجم الياباني سانادا هيرويوكي، وأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي لـلممثلة آنا سواي.

آنا ساواي مع سانادا هيرويوكي في حفل توزيع جوائز إيمي. (© رويترز)

18

قوات خفر السواحل اليابانية تعتقل كاتسورادا سيئتشي، مشغل المركب السياحي ”كازو 1“، الذي غرق قبالة شبه جزيرة شيريتوكو في هوكايدو في أبريل/ نيسان 2022. ومن مجمل الركاب البالغ عددهم 26 لاقى 20 شخصًا مصرعهم وظل 6 في عداد المفقودين.

صبي ياباني يبلغ من العمر 10 سنوات يتعرض للطعن أثناء سيره إلى إحدى المدارس اليابانية في مدينة شنتشين بالصين. وقد توفى في اليوم التالي. وعلى إثر ذلك اعتقلت السلطات الصينية الجاني البالغ من العمر 44 عامًا، ووصفت الحادث بأنه ”حادث عرضي“.

19

توقف قطار ”توهوكو شينكانسن“ بشكل طارئ بسبب انفصال العربات أثناء مروره عبر محافظة مياغي. ويعتبر هذا أول حادث من نوعه لأحد قطارات الـ شينكانسن وهو في حالة حركة.

مجلس محافظة هيوغو يقر بالإجماع تصويتًا بسحب الثقة من المحافظ سايتو موتوهيكو، المتهم بإساءة استخدام السلطة. وقد استقال سايتو في 30 سبتمبر/ أيلول، لكنه أعلن عن نيته الترشح في الانتخابات المقبلة لمنصب المحافظ.

أوتاني شوهي من فريق لوس أنجلوس دودجرز يصبح أول لاعب في الدوري الأمريكي الرئيسي على الإطلاق يسجل 50 ضربة ”هوم ران“ و50 ”ستولين بيسيس“ في موسم واحد.

أوتاني شوهي يسجل ضربة الـ ”هوم ران“ الخمسين له هذا الموسم ضد فريق ميامي مارلينز (© يو إس توداي سبورت عبر رويترز كونيكت)

21

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تصدر تحذيراً طارئاً بشأن هطول أمطار غزيرة في شمال شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا، مما أثر على مدينة واجيما ومدن أخرى كانت قد تضررت بفعل زلزال الأول من يناير/ كانون الثاني الذي ضرب هناك. وقد وقعت فيضانات وانهيارات أرضية في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر/ أيلول، وتأكدت وفاة 12 شخصاً حتى 28 سبتمبر/ ايلول.

23

الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني ينتخب رئيس الوزراء الأسبق نودا يوشيهيكو زعيمًا جديدًا له.

نودا يوشيهيكو يصبح زعيمًا للحزب الديمقراطي الدستوري الياباني. (© جيجي برس)

وزارة الدفاع اليابانية تعلن أن إحدى طائرات الاستطلاع العسكرية الروسية انتهكت المجال الجوي الياباني شمال هوكايدو ثلاث مرات. وقامت مقاتلات قوات الدفاع الجوي اليابانية بإطلاق إشارات تحذيرية لأول مرة على الإطلاق.

26

تبرئة هاكاماتا إيواو، الذي حُكم عليه بالإعدام في عام 1980 بتهمة قتل أربعة أشخاص في عام 1966، بعد 58 عامًا من الواقعة في إعادة محاكمته في محكمة محافظة شيزوؤكا. وقد حكمت المحكمة بأن المحققين قاموا بتلفيق الأدلة.

27

انتخاب إيشيبا شيغيرو رئيسًا جديدًا للحزب الليبرالي الديمقراطي، بعد هزيمة تاكايتشي ساناي في جولة الإعادة بعد أن حل ثانيًا لها في الجولة الأولى من التصويت. وفي 30 سبتمبر/ أيلول، أعلن عن خططه لعقد انتخابات عامة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول. ومن المقرر أن يصبح رئيسًا للوزراء ويعلن عن حكومته في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: إيشيبا شيغيرو يجلس على مكتب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي في 27 سبتمبر/ أيلول. © جيجي برس)