El bloqueo de la venta de la siderúrgica U.S. Steel a Nippon Steel, ordenado por el presidente Joe Biden, y la inclusión de Suzuki Ichirō en el Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos fueron dos de las noticias más comentadas en Japón en enero de 2025.

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El presidente estadounidense Joe Biden bloquea la venta de U.S. Steel a Nippon Steel alegando motivos de seguridad nacional. El 6 de enero, ambas empresas demandan a Biden y piden que su decisión sea revocada.

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Se conoce que Itooka Tomiko, la persona más longeva del mundo, falleció el 29 de diciembre de 2024 a los 116 años.

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Matsuyama Hideki gana el torneo inaugural del PGA Tour en Hawái y alcanza un récord con un total de 35 bajo par en 72 hoyos. Es la undécima victoria de su carrera en el PGA Tour.

Un atún rojo de la región de Ōma, en la prefectura de Aomori, se vende por 207 millones de yenes en la subasta de Año Nuevo del mercado de pescado de Toyosu, en Tokio. Es el segundo mayor precio jamás alcanzado.

La serie Shōgun gana cuatro premios en los Globos de Oro, incluido el de mejor serie dramática y los de mejor actor para Sanada Hiroyuki, mejor actriz para Anna Sawai y mejor actor de reparto para Asano Tadanobu.

Desde la izquierda, las estrellas de Shōgun, Cosmo Jarvis, Anna Sawai, Sanada Hiroyuki y Asano Tadanobu posan para una fotografía conmemorativa en la ceremonia de los Premios Globos de Oro celebrada el 5 de enero de 2025. (© ImageSpace/Sipa USA via Reuters Connect)

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En una reunión con el primer ministro Ishiba Shigeru, ocho miembros de Nihon Hidankyō, galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2024, le piden que tome medidas concretas para la erradicación de las armas nucleares.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar anuncia que la cifra semanal de casos de gripe, basada en informes de 5.000 instituciones médicas designadas en todo el país, alcanzó un número récord en el período comprendido entre el 23 y el 29 de diciembre de 2024, con una media de 64,39 casos por centro de salud.

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La policía de Tokio arresta a Iwamoto Kinuko, exrector de la Universidad Médica Femenina de Tokio, como sospechoso de haber cometido abuso de confianza al hacer pagos inapropiados de más de 100 millones de yenes en conexión con la construcción de un nuevo edificio universitario.

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La policía de Tokio arresta a la exempleada del banco MUFG Imamura Yukari como sospechosa de haber robado 20 kilos de lingotes de oro con un valor de 260 millones de yenes. Se cree que el perjuicio económico total de las actividades de Imamura asciende a 1.700 millones de yenes.

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El yokozuna Terunofuji anuncia su retirada tras una carrera en el sumo en la que ganó 10 torneos. Su diabetes y las lesiones le impiden continuar en el deporte. Terunofuji completó solo 8 de los 21 torneos en los que participó desde que fue nombrado yokozuna.

La fiscalía de Tokio emite una acusación sumaria contra un contable del grupo del Partido Liberal Democrático en la asamblea de Tokio por no declarar 35 millones de yenes en ingresos de las fiestas de recaudación y otros eventos. El 23 de enero, el grupo afirma que 26 de sus miembros corregirán sus informes de fondos.

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Tras asistir a la toma de posesión del presidente estadounidense Donald Trump el día anterior, el ministro de Asuntos Exteriores japonés, Iwaya Takeshi, se reúne en Washington con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Ambos acuerdan reforzar los lazos entre ambos países y preparar una cumbre entre el primer ministro Ishiba y el presidente Trump lo antes posible.

El ministro de Asuntos Exteriores, Iwaya Takeshi, reunido con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en Washington el 21 de enero de 2025. (© AFP/Jiji)

Suzuki Ichirō se convierte en el primer jugador asiático incluido en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos. Se queda a un voto de ser el segundo jugador de la historia en ser incluido de forma unánime.

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El lanzador Sasaki Rōki, que hizo un partido perfecto durante la temporada de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional en 2022, deja los Chiba Lotte Marines para unirse a Los Angeles Dodgers con un contrato de ligas menores.

Un hombre armado con un cuchillo agrede a tres personas en la estación de Nagano, acabando con la vida de una de ellas. El 26 de enero, la policía de la prefectura arresta al sospechoso de este ataque.

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El exintegrante de SMAP Nakai Masahiro anuncia su retirada del mundo del espectáculo a raíz de un escándalo relacionado con una supuesta agresión sexual. Fuji Television ordena una investigación de terceros en conexión con el incidente. El 27 de enero, el presidente de Fuji TV, Minato Kōichi, y el presidente del consejo, Kanō Shūji, renuncian a sus cargos.

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El Banco de Japón decide en su reunión de política monetaria que elevará los tipos de interés a corto plazo del 0,25 % al 0,5 %, su nivel más alto desde 2008.

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El luchador de sumo de origen mongol Hōshōryū gana su segundo gran título en el torneo de Año Nuevo. El 29 de enero es promovido al rango de yokozuna.

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Aoba Shinji retira su apelación confirmándose así la condena a la pena de muerte que recibió en el juicio por el ataque pirómano de 2019 contra un estudio de Kyoto Animation (KyoAni) en el que murieron 36 personas y otras 32 resultaron heridas.

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El comité presupuestario de la Cámara de Representantes, la Cámara Baja de la Dieta, vota en favor de la comparecencia del antiguo contable de la facción de Abe Shinzō en relación con el escándalo de comisiones clandestinas del Partido Liberal Democrático. Los partidos de la oposición apoyan esta convocatoria, mientras que el PLD se opone y los miembros del Kōmeitō se retiran antes de la votación. Es el primer voto no unánime para pedir la comparecencia de un particular en los últimos 51 años.

(Fotografía del encabezado: desde la izquierda, Suzuki Ichirō junto a C. C. Sabathia y Billy Wagner en una fotografía conmemorativa tomada el 23 de enero de 2025 con motivo de su inclusión en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos, en Cooperstown, Nueva York. © Kyōdō.)