新年伊始，大洋彼岸新总统的言论似乎又要掀起波澜；禁止收购美国钢铁、《幕府将军》摘得金球奖四个奖项、松山英树赢得美巡赛揭幕战冠军、铃木一郎入选棒球名人堂——与美国相关的话题接连不断；前国民偶像组合SMAP队长中居正广的性丑闻发酵，演变为富士电视台的经营问题；中居正广宣布退出演艺界……请看2025年1月日本要闻回顾。

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美国总统拜登发布命令，正式阻止日本制铁公司收购美国钢铁公司的计划。理由是该收购行动可能会损害美国国家安全。

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据媒体报道，此前被认定为全球最长寿老人的兵库县芦屋市居民糸冈富子已于2024年12月29日因自然衰老离世，享年116岁。

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男子高尔夫球球员松山英树摘得美巡赛本赛季揭幕战冠军。他以-35杆的美巡赛四轮最低杆数记录，赢得了个人美巡赛的第11场胜利。

丰洲市场举行新年首次拍卖，来自青森县大间渔港的一条蓝旗金枪鱼拍出2.07亿日元，创下历史次高记录。

美国金球奖举行颁奖典礼，《幕府将军》获得电视类最佳剧集奖，真田广之获得最佳男主角奖，浅野忠信获得最佳男配角奖，泽井杏奈获得最佳女主角奖，该剧共摘得四个奖项。

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日本制铁公司与美国钢铁公司联合起诉美国总统拜登等官员，要求撤销总统令等行政命令。

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日本厚生劳动省发布消息称，全国约5000家定点医疗机构去年12月23日至29日的一周内平均每家接收流感患者64.39名，创历史新高。

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警视厅以涉嫌背信为由，逮捕了东京女子医科大学（东京都新宿区）原理事长岩本绢子。岩本涉嫌在新校舍建设工程中滥用职权，让校方支付了超过1亿日元的不合理款项。

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警视厅以涉嫌从租赁保险柜内盗取约20公斤（大约相当于2.6亿日元）金块为由，逮捕了三菱UFJ银行前员工今村由香理。受害人损失总额预计超过17亿日元。

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大相扑横纲照之富士宣布退役。他曾10次取得幕内胜利。一度降级至“序二段”（倒数第二等级）的他，虽然凭借努力再次爬上顶峰，但苦于糖尿病和伤病，横纲在位期间的21场官方赛事中，不得不休赛13场。

东京地方检察厅特侦部认定此前负责东京都议会自民党会计工作的职员，在收支报告中漏记了政治资金派对等大约3500万日元收入，以违反《政治资金规正法》罪名对其提起略式诉讼。

被媒体报道曾有员工参与艺人中居正广性丑闻的富士电视台社长港浩一召开记者会。此次记者会仅允许报社和通讯社构成的“广播电视记者会”加盟单位参加，且不允许拍摄视频。会上，港浩一以“将由调查委员会调查”为由，屡屡拒绝回答提问。其做法引发外界抨击，赞助商纷纷宣布中止在富士台投放电视广告。

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赴美出席特朗普总统就职典礼的外务大臣岩屋毅，在华盛顿与美国国务卿鲁比奥举行首次会谈。双方一致同意将紧密合作，以加强日美同盟关系，并确认为促成石破茂首相与特朗普总统早日举行首脑会谈而加快协调工作。

曾效力于美国职业棒球大联盟西雅图水手队等球队的铃木一郎，入选美国国家棒球名人堂，成为首个获此殊荣的亚洲球员，并且距离史上第二个全票当选球员仅差一票。

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前人气偶像组合SMAP队长、艺人中居正广宣布退出演艺界。自去年12月被曝出性丑闻以来，电视台、赞助商等均受到了巨大影响。

有报道指出，富士电视台有员工参与了艺人中居正广的性丑闻。该电视台基于日本律师联合会的指导方针，设立了第三方委员会，预计将在3月末提交调查报告。

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日本银行决定将政策利率从0.25%上调至0.5%。这是自2024年7月以来的再次加息，利率达到约17年来的最高水平。

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在大相扑新年首个赛事的最后一场比赛“千秋乐”中，大关丰升龙赢得了有三位力士参与角逐的决胜战，拿下第二个冠军。1月29日召开的日本相扑协会临时理事会一致同意其晋升为横纲。

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围绕原艺人中居正广的性丑闻，富士电视台因其一系列应对措施而遭到抨击，并为此召开了一场史无前例的超长记者会，时间跨度从27日下午至28日凌晨，长达10小时24分钟。富士电视台宣布会长嘉纳修治和社长港浩一将辞职。

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2019年7月在京都动画制作公司（京阿尼）工作室纵火，造成36人死亡，被控犯有杀人等罪行，在京都地方法院一审中判处死刑的被告人青叶真司撤回上诉，死刑判决生效。大阪高等法院称其于27日撤诉。

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众议院预算委员会经在野党多数赞成，通过了传唤在自民党旧安倍派“黑金”事件中确定有罪的时任会计负责人作为参考证人接受质询的决议。自民党表示反对，公明党退席。该决议结果不具有约束力，会计负责人表示不会接受传唤。

标题图片：（左起）铃木一郎、C.C.Sabathia和Billy Wagner在美国棒球名人堂合影留念，2025年1月23日，纽约州库珀斯敦（共同社）

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