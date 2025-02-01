海の向こうの新大統領の言動に波乱の予感も漂う年明け。USスチール買収禁止、SHOGUNのゴールデングローブ4冠、ゴルフの松山英樹米ツアーで開幕戦優勝、岩手県からまた大リーガー誕生、イチローさん野球殿堂入りなど米国がらみの話題が続いた。国民的アイドルグループSMAPのリーダーだった中居正広さんの女性トラブルはフジテレビの経営問題にまで発展。中居さんは芸能界引退を表明。

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米バイデン大統領は日本製鉄によるUSスチールの買収計画を中止するよう命じた。買収が米国の国家安全保障を損なう恐れがあると判断。

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存命中の世界最高齢に認定された兵庫県芦屋市の糸岡富子さんが2024年12月29日、老衰で亡くなっていたことが明らかになった。116歳だった。

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男子ゴルフの松山英樹が米ツアーの今季開幕戦で優勝。11勝目を通算35アンダーのツアー最少スコアで飾った。

豊洲市場の初競りで青森県大間漁港のクロマグロが2億700万円で競り落とされた。過去2番目の高値。

米ゴールデングローブ賞授賞式で「SHOGUN」がテレビドラマ部門の作品賞を受賞。真田広之さんの主演男優賞、浅野忠信さんが助演男優賞、アンナ・サワイさんの主演女優賞と4冠に輝いた。

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日本製鉄とUSスチールが共同で大統領の命令などの無効求めバイデン米大統領らを提訴した。

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ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会の田中熙巳（てるみ）代表委員ら8人が石破茂首相と面会し核廃絶への具体的行動を求めた。首相は米国の「核の傘」必要論を展開。面会後に田中さんらは落胆を隠さず。

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厚生労働省は全国約5000の定点医療機関から昨年12月23～29日の1週間インフルエンザ患者数が1医療機関当たり64.39人と過去最多になったと発表した。

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警視庁は東京女子医大学（東京都新宿区）の岩本絹子元理事長を背任容疑で逮捕した。新校舎建設工事を巡り大学に1億円超を不当に支払わせた疑い。

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警視庁は、三菱UFJ銀行の元行員の今村由香理容疑者を貸金庫から金塊約20キロ（約2億6000万円相当）を盗んだ疑いで逮捕した。被害総額は約17億円に上るとみられる。

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野球殿堂博物館はオリックスや米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさんと、中日でプロ最多407セーブを挙げた岩瀬仁紀さんの殿堂入りを発表した。エキスパート部門でミスタータイガースと呼ばれた掛布雅之さん、特別表彰でセ・リーグ審判として3775試合に出場した富沢宏哉さんが選ばれた。

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大相撲の横綱照ノ富士が引退を発表。幕内優勝10回。序二段転落後に最高位に上り詰めたが、持病の糖尿病やけがに苦しみ、横綱在位21場所で13度の休場を余儀なくされた。

東京地検特捜部は政治資金パーティーなどの収入約3500万円を収支報告書に過少に記載したとして、東京都議会自民党の会計担当だった職員を政治資金規正法違反の罪で略式起訴した。

タレントの中居正広さんの女性トラブルをめぐり、社員の関与があったと報じられているフジテレビの港浩一社長が会見。会見の出席を新聞・通信社で構成する「ラジオ・テレビ記者会」加盟社に限定、動画の撮影も認めなかった。「調査委員会での調査」を理由に質問に対して「控える」との回答を連発。この対応をめぐる批判が相次ぎ、スポンサー企業が雪崩を打って番組CMの差し止めを表明。

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トランプ大統領就任式に出席した岩屋毅外相が米・ルビオ国務長官とワシントンで初会談。日米同盟強化のため、緊密に連携していくことで一致。石破茂首相とトランプ大統領との早期の首脳会談実現に向けて調整加速を確認。

全米野球記者協会の記者投票で決まる野球殿堂入り表彰者に大リーグのマリナーズなどで活躍したイチローさんが選ばれた。アジア人で初。史上2人目の満票選出には1票足りない393票だった。

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米大リーグ、ドジャースがプロ野球ロッテの佐々木朗希投手とマイナー契約を結んだ。背番号は11。

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人気アイドルグループSMAPの元メンバーで、タレントの中居正広さんが芸能界引退を発表。昨年12月から女性とのトラブルが報じられ、テレビ局やスポンサー企業などに多大な影響が広がっていた。

タレントの中居正広さんの女性トラブルを巡る報道で、社員の関与が指摘されていてるフジテレビが日本弁護士連合会のガイドラインに基づき第三者委員会を設置。3月末をめどに調査報告書を提出する。

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日本銀行が政策金利を0.25％から0.5％に引き上げると決定。2024年7月以来の追加利上げで金利は約17年ぶりの水準となる。

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大相撲初場所の千秋楽で大関豊昇龍が3力士による優勝決定戦を制し2度目の優勝。29日の日本相撲協会の臨時理事会で満場一致で横綱昇進が決まった。

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元タレント中居正広さんの女性とのトラブルを巡る一連の対応への批判を受けて、フジテレビが開いた会見が、日付を越えて10時間24分もの異例の長時間に及んだ。フジテレビは嘉納修治会長と港浩一社長の辞任を発表。

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2019年7月に京都アニメーションのスタジオに放火、36人を死亡させたなどとして殺人罪などに問われ、一審京都地裁で死刑判決を受けた青葉真司被告が控訴を取り下げ、死刑判決が確定した。大阪高裁によると、取り下げは27日付。

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衆院予算委員会が、自民党旧安倍派の裏金事件で有罪が確定した当時の会計責任者の参考人招致を野党の賛成多数で議決。自民は反対、公明は退席した。議決に拘束力はなく、会計責任者は招致に応じない意向を示している。

バナー写真 : 米国野球殿堂博物館で記念写真に納まる（左から）イチローさん、C・C・サバシアさん、ビリー・ワグナーさん＝2025年1月23日、ニューヨーク州クーパーズタウン（共同）