Unos 600 cerezos somei yoshino han sido plantados alrededor de un estanque para crear un impresionante anillo de pétalos de color rosa en primavera. Durante la noche, el parque cuenta con otro atractivo: los faroles que se encienden a las 18:00 horas ofrecen a los visitantes uno de los más encantadores paisajes de yozakura del oeste de Japón.

Parque Ueno (Hiroshima)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 600

: 600 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas (los faroles se encienden de 18:00 a 22:00)

: abierto las 24 horas (los faroles se encienden de 18:00 a 22:00) Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1-chōme, Higashihonmachi, Shōbara-shi, Hiroshima

: 1-chōme, Higashihonmachi, Shōbara-shi, Hiroshima Sitio web: Visit Shobara

Cada año, a comienzos de abril, una multitud acude al festival del sakura que se celebra cerca del estanque para disfrutar de los espectáculos especialmente preparados en un escenario al aire libre y de las tiendas y puestos de comida que sirven especialidades locales. Es particularmente popular el recorrido bajo el túnel de cerezos en flor en un autobús descubierto de dos plantas utilizado anteriormente en un desfile por la victoria del equipo de béisbol de las Carpas de Hiroshima.

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Shobara.)