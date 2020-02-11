Unos 3.000 cerezos crecen alrededor del Kintai-kyō, un famoso puente de madera de excepcional belleza. El suave rosa de los sakura que crecen en la orilla del río destaca más cuando se refleja en las aguas del río. Los visitantes pueden subir a las barcas disponibles durante el punto álgido de la floración para ver este paisaje de cerca.

El puente Kintai en el parque Kikkō (Yamaguchi)

Variedad: Somei yoshino, yaezakura

Somei yoshino, yaezakura Número de árboles: 3.000

3.000 Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril

entre finales de marzo y comienzos de abril Horario: de 8:00 a 17:00

de 8:00 a 17:00 Entrada: 310 yenes para cruzar el puente (ida y vuelta)

310 yenes para cruzar el puente (ida y vuelta) Dirección: Yokoyama, Iwakuni-shi, Yamaguchi

Yokoyama, Iwakuni-shi, Yamaguchi Sitio web: Puente Kintaikyō

El puente Kintai, de 200 metros, es una estructura de madera muy inusual: está formado por cinco arcos de madera seguidos (los tres arcos de la mitad son cada uno un puente en arco). Después de ser destruido por un tifón en 1950, fue reconstruido con el mismo estilo en madera y en el año 2000 comenzaron los trabajos de renovación para reforzar las vigas que se habían deteriorado. El puente Kintai no solo es un popular destino turístico durante la temporada del hanami en primavera, sino durante todo el año. Entre las atracciones del lugar hay espectáculos de fuegos artificiales y la pesca con cormorán en verano, el cambio de color del follaje en otoño y los paisajes nevados en invierno.

(Fotografía del encabezado: © Departamento de Promoción de la Industria de la ciudad de Iwakuni.)