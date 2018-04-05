Este año Tokio la ciudad de Tokio quedó envuelta de nuevo en flores de cerezo con la llegada de la primavera, atrayendo a la multitud a los parques para admirar los pétalos rosados del sakura. En este vídeo visitamos varios de los puntos más conocidos para la celebración del hanami (la observación de las flores) en la capital.

El Parque Ueno

Los cerezos del Parque Ueno atrajeron a más visitantes que otros lugares populares para observar las flores en Tokio

El Parque Asukayama

En este parque comenzó la costumbre de contemplar los cerezos en Tokio.

El Parque Koganei

Los impresionantes cerezos del Parque Koganei han atraído a un gran número de personas desde el período Edo.

El Parque Inokashira

Unos 250 árboles rodean el estanque de este parque, el origen del popular río Kanda de Tokio.

(Publicado originalmente en japonés el 4 de abril de 2018. Las fotografías y el vídeo son de Miwa Noriaki.)