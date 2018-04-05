Este año Tokio la ciudad de Tokio quedó envuelta de nuevo en flores de cerezo con la llegada de la primavera, atrayendo a la multitud a los parques para admirar los pétalos rosados del sakura. En este vídeo visitamos varios de los puntos más conocidos para la celebración del hanami (la observación de las flores) en la capital.
El Parque Ueno
El Parque Asukayama
El Parque Koganei
El Parque Inokashira
(Publicado originalmente en japonés el 4 de abril de 2018. Las fotografías y el vídeo son de Miwa Noriaki.)