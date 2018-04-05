Admirer les cerisiers en fleurs se dit « hanami » en japonais, et fait partie d’un des grands plaisirs que s’offre l’Archipel sur une courte période de l’année. Voici en photos et en vidéo notre sélection de quatre lieux à Tokyo où profiter de la pleine floraison.
Parc d'Ueno
- Adresse : 5-20, Ueno-koen, Taitô-ku, Tokyo 110-0007
- Accès : gare d'Ueno ou d'Uguisudani (ligne JR Yamanote)
Parc Asukayama
- Adresse : 1-1-3, Ôji, Kita-ku, Tokyo 114-0002
- Accès : gare d'Ôji (ligne JR Keihin-Tôhoku, ou métro ligne Namboku)
Parc de Koganei
- Adresse : 1-13-1, Sekino-chô, Koganei-shi, Tokyo 184-0001
- Accès : gare de Hanakoganei (ligne Seibu Shinjuku), gare de Higashi-Koganei (ligne JR Chûô)
Parc Inokashira
- Adresse : 1-18-31, Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo 180-0005
- Accès : gare de Kichijôji (ligne Keiô Inokashira, ou ligne JR Chûô)
Pour une sélection à travers tout l’Archipel, voir la liste des 100 lieux célèbres pour le hanami.
(Photos et vidéo : Miwa Noriaki)