Admirer les cerisiers en fleurs se dit « hanami » en japonais, et fait partie d’un des grands plaisirs que s’offre l’Archipel sur une courte période de l’année. Voici en photos et en vidéo notre sélection de quatre lieux à Tokyo où profiter de la pleine floraison.

Parc d'Ueno

Le parc d'Ueno est le lieu le plus prisé de la capitale pour la contemplation des cerisiers.

Adresse : 5-20, Ueno-koen, Taitô-ku, Tokyo 110-0007

Accès : gare d'Ueno ou d'Uguisudani (ligne JR Yamanote)

Parc Asukayama

Ce parc est le lieu où la culture du hanami aurait débuté dans la capitale.

Adresse : 1-1-3, Ôji, Kita-ku, Tokyo 114-0002

Accès : gare d'Ôji (ligne JR Keihin-Tôhoku, ou métro ligne Namboku)

Parc de Koganei

Koganei est un endroit célèbre pour ses cerisiers depuis l’époque d’Edo.

Adresse : 1-13-1, Sekino-chô, Koganei-shi, Tokyo 184-0001

Accès : gare de Hanakoganei (ligne Seibu Shinjuku), gare de Higashi-Koganei (ligne JR Chûô)

Parc Inokashira

La rivière Kanda prend sa source dans le bassin du parc Inokashira, où fleurissent environ 250 cerisiers.

Adresse : 1-18-31, Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo 180-0005

Accès : gare de Kichijôji (ligne Keiô Inokashira, ou ligne JR Chûô)

Pour une sélection à travers tout l’Archipel, voir la liste des 100 lieux célèbres pour le hanami.

(Photos et vidéo : Miwa Noriaki)