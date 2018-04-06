Сейчас в Японии – сезон цветения сакуры, с которым связана традиция пикников под цветущими деревьями – ханами. Мы посетили четыре известных места любования сакурой в Токио в период полного расцвета. «Фронт цветения» сейчас продвигается на север, и полюбоваться цветами японской вишни в самых северных регионах можно будет и в середине мая.

Парк Уэно

Парк Уэно – одно из популярнейших мест любования сакурой в Токио

Адрес: 5-20, Ueno-koen, Taitô-ku, Tokyo 110-0007

Как проехать: станции Уэно или Угуисудани (линия JR Яманотэ)

Парк Асукаяма

В этом парке в столице Японии началась культура ханами

Адрес: 1-1-3, Ôji, Kita-ku, Tokyo 114-0002

Как проехать: станция Одзи (линия JR Кэйхин-Тохоку или линия метро Намбоку)

Парк Коганэи

Это место славится вишневыми деревьями со времен периода Эдо

Адрес: 1-13-1 Sekino-chô, Koganei-shi, Tokyo 184-0001

Как проехать: станция Ханакоганэи (линия Сэйбу Синдзюку), станция Хигаси-Коганэи (линия JR Тюо)

Парк Инокасира

Река Канда вытекает из озера в парке Инокашира, где расцветает около 250 деревьев

Адрес: 1-18-31, Gotenyama, Musashino-shi, Tokyo 180-0005

Как проехать: станция Китидзёдзи (линия Кэйо Инокасира или линия JR Тюо)

Смотрите также список 100 лучших мест для любования сакурой по всей Японии.

Фото и видео: Мива Нориаки