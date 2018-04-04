TRAVEL ニッポンの桜 【動画】東京の桜2018 VIDEO 観光スポット 公開日: 2018. 04. 04 春の到来を告げる桜の開花。東京の桜の名所として知られる各公園には、今年も大勢の花見客が押し寄せた。薄紅色に染まった美しい風景と、桜に酔いしれる人々の姿を動画で紹介する。 台東区 上野恩賜公園 (さくら名所100選) 桜の時期に日本一の花見客が訪れる上野公園 北区 飛鳥山公園 徳川吉宗によって桜が植えられた地で、江戸の「花見文化発祥の地」といわれる 小金井市 小金井公園 (さくら名所100選) 江戸時代から名高い「小金井桜」の伝統を受け継ぐ桜の名所 三鷹市・武蔵野市 井の頭恩賜公園 (さくら名所100選) 神田川の源泉となる井の頭池の周りを250本の桜が彩る 写真・動画撮影＝三輪 憲亮 観光 東京 ニッポンの桜 関東 桜 さくら名所100選 公園 特集・シリーズ ニッポンの桜 記事一覧へ さくら名所100選一覧TRAVEL | 2020. 03. 11 【さくら名所100選】北海道・二十間道路桜並木TRAVEL | 2020. 03. 11 【さくら名所100選】北海道・松前公園TRAVEL | 2020. 03. 11 【さくら名所100選】青森・弘前公園TRAVEL | 2020. 03. 11 関連記事 世界初！オープンバスで回転ずし―「SUSHI BUS」 で東京観光TRAVEL | 2026. 10. 17 羽田空港─「空の玄関」を囲む漁師町と穴守稲荷：初沢亜利の東京探検（1）TRAVEL | 2026. 09. 21 『進撃の巨人』『呪術廻戦』『チェンソーマン』の空間アートに没入―「MAPPA EXPO」東京・有楽町で開催TRAVEL | 2026. 09. 19 福島・会津の郷土玩具「赤べこ」がSNS世代にブーム!? 「飾る縁起物」から「持ち歩くマスコット」へTRAVEL | 2026. 08. 29 Kawaii文化の新しいかたち「うんこミュージアム」：世代や国境を超えて誰もがハマる体験型スポットTRAVEL | 2026. 08. 16 世界遺産「飛鳥・藤原の宮都」：奈良盆地の田園風景に残る「日本」誕生の地【動画】TRAVEL | 2026. 07. 27 一期一会のデジタルアートに出会う「チームラボボーダレス」：“光の彫刻”が新作を引っ提げて再開TRAVEL | 2026. 07. 11 青い海を超えて下町に届くコーヒーで「人と人」「人と街」を結ぶ : BLUE BREW COFFEE ROASTER（東京・京島）TRAVEL | 2026. 06. 29