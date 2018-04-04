春の到来を告げる桜の開花。東京の桜の名所として知られる各公園には、今年も大勢の花見客が押し寄せた。薄紅色に染まった美しい風景と、桜に酔いしれる人々の姿を動画で紹介する。

台東区

上野恩賜公園

(さくら名所100選)

桜の時期に日本一の花見客が訪れる上野公園

北区

飛鳥山公園

小金井市

小金井公園

(さくら名所100選)

三鷹市・武蔵野市

井の頭恩賜公園

(さくら名所100選)

神田川の源泉となる井の頭池の周りを250本の桜が彩る

写真・動画撮影＝三輪 憲亮