L’équipe du Japon peut être fière. Elle a obtenu pour la première fois son ticket pour la phase finale de la Coupe du monde de rugby, après avoir remporté tous ses matchs de poule. Et que dire de ses deux autres exploits historiques, en gagnant contre l’Irlande et l’Écosse... Les Brave Blossoms ont ainsi savouré leur joie notamment sur les réseaux sociaux, tout en postant des messages de soutien aux victimes du typhon Hagibis. Ils n’oublient pas de se préparer à leurs prochaines rencontres, dont voici le calendrier.
Le 13 octobre, c’est devant les 67 000 spectateurs du stade international de Yokohama que l’équipe japonaise remportait son dernier match de poule contre l’Écosse (28-21), lui permettant d’obtenir le meilleur score de son groupe et se procurer haut la main son ticket pour les quarts de finale.
Scores des équipes de rugby pour les matchs de poule
|Poule A
|Poule B
|Poule C
|Poule D
|
Japon
19 points
|
Nouvelle-Zélande
16 points
|
Angleterre
17 points
|
Pays de Galles
19 points
|
Irlande
16 points
|
Afrique du Sud
15 points
|
France
15 points
|
Australie
16 points
|Écosse
11 points
|Italie
12 points
|Argentine
11 points
|Îles Fidji
7 points
|Îles Samoa
5 points
|Namibie
2 points
|Tonga
6 points
|Géorgie
5 points
|Russie
0 point
|Canada
2 points
|États-Unis
0 point
|Uruguay
4 points
Ayant fini premier de la poule A, les Brave Blossoms rencontreront le deuxième vainqueur de la poule B, à savoir l’Afrique du Sud, le 20 octobre. Une éventuelle victoire les emmènera en demi-finale le 27 octobre, puis, souhaitons-le, en finale le 2 novembre !
Message de soutien aux victimes du typhon sur Twitter
Le 13 octobre au soir néanmoins, l’esprit était à la fête ! Car le rugby japonais rentrait désormais dans une nouvelle phase de son histoire. C’est en effet la toute première fois que le Japon parvient en quart de finale lors d’une Coupe du monde. Sans compter leurs victoires historiques contre des redoutables équipes comme l’Irlande et l’Écosse.
Sur Twitter, les joueurs ont savouré le fruit de leurs efforts, remercié leurs soutiens mais surtout, donné des messages d’espoir à ceux qui ont souffert des dégâts du typhon Hagibis du 12 et 13 octobre. Voici un petit aperçu de leurs posts.
(Voir ici le profil des joueurs de l’équipe japonaise de rugby)
L’ailier Fukuoka Kenki, qui a marqué deux essais pendant le match contre l’Écosse : « C’est une nouvelle étape pour le rugby japonais ! Merci à tous pour votre soutien ! »
これが新たな日本ラグビーの歴史だ！— Kenki Fukuoka/福岡 堅樹 (@kenki11) October 13, 2019
本当にたくさんの応援ありがとうございました！！ pic.twitter.com/2vQGz1Uthy
Le pilier Inagaki Keita, marqueur du deuxième essai lors du match contre l’Écosse : « Nous avons crée une nouvelle histoire aujourd’hui. Un nouveau défi nous attend désormais. Redonnons de la force au Japon qui a beaucoup souffert du typhon Hagibis ! »
歴史を作った。ここから更なる挑戦が始まる。台風で被害に遭った日本を元気にしようぜ。 pic.twitter.com/1S1CsixBxI— 稲垣 啓太 Keita Inagaki (@Gaki_keita01) October 13, 2019
L’ailier Matsushima Kôtarô, qui a marqué le premier essai pour le Japon lors de ce match : « Nous l’avons dit, nous l’avons fait ! Dans ce douloureux moment où le Japon est en train de souffrir des dégâts du typhon, nous avons pu apporter la meilleure des nouvelles : la victoire ! Et nous allons surmonter ça tous ensemble ! »
有言実行できた！— kotaro matsushima (@kouta121315) October 13, 2019
日本が台風で大変な時に、勝利という最大の事ができて良かった！
みんなで乗り越えていきましょう！
What a day!!!#oneteam #日本 #japan pic.twitter.com/If02bEZem9
Le centre Nakamura Ryôto, qui participe à sa première Coupe du monde : « Nous avons pu surmonter tellement de choses jusqu’ici ! Nous devons redonner du courage au Japon... C’est dans cet esprit que nous avons défendu nos lignes ce soir. »
これまで沢山のことを乗り越えて良かった！— 中村 亮土 (@ryoto1010) October 13, 2019
日本中に勇気を…
その想いでディフェンスしました。#ONETEAM #japan #勇気 pic.twitter.com/nsNM34HPtp
コーチ達もが自分達に今日言いました。— Hendrix Tui (@Hendrix2E) October 13, 2019
今日は家族のために戦う、この台風で大切な人を亡くした方々の為に、その方たちを忘れる事なく力一杯戦うこと。
今日は、日本の全ての人達の為に戦う！#oneteam pic.twitter.com/kuN5mYNy3V
Le troisième ligne aile / troisième ligne centre Himeno Kazuki : « Nous avons crée une nouvelle page de notre histoire ! Merci à tous pour vos soutiens et pour lutter à nos côtés quand c’est difficile. Je suis aussi très fier de mes coéquipiers qui sont toujours prêts à foncer, quel que soit le moment. Nous allons faire de notre mieux pour les quarts de finale, en gardant la victoire en vue !
新たな歴史を作りました！！— 姫野和樹 (@teikyo_8) October 13, 2019
苦しい時、共に戦い、声援を送り続けてくれたファンの皆さんありがとうございました！😊
そして、どんな時も体を張り続けた仲間を誇りに思います🙆♂️
優勝目指して次も頑張りますっ！✊ pic.twitter.com/MA8Xlle9Ak
Le demi de mêlée Nagara Yutaka, à la fin du match, a échangé son maillot avec le capitaine de l’équipe écossaise Greig Laidlaw : « Il m’a donné son maillot dans les vestiaires en me disant "Bravo les gars, vous pouvez gagner contre l’Afrique du Sud ! Foncez !" C’est vraiment un homme courtois qui force le respect. J’ai eu tellement de chance d’avoir pu affronter un si grand joueur. »
試合後ロッカーでジャージを交換しました。「本当におめでとう、君達なら南アフリカに勝てる、頑張って」— 流 大 (@ngrytk9) October 14, 2019
紳士的で本当に尊敬できる選手だと思います。偉大な選手とプレーできたことよかったです。 pic.twitter.com/nl5PvOR9aB