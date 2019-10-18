L’équipe du Japon peut être fière. Elle a obtenu pour la première fois son ticket pour la phase finale de la Coupe du monde de rugby, après avoir remporté tous ses matchs de poule. Et que dire de ses deux autres exploits historiques, en gagnant contre l’Irlande et l’Écosse... Les Brave Blossoms ont ainsi savouré leur joie notamment sur les réseaux sociaux, tout en postant des messages de soutien aux victimes du typhon Hagibis. Ils n’oublient pas de se préparer à leurs prochaines rencontres, dont voici le calendrier.

Le 13 octobre, c’est devant les 67 000 spectateurs du stade international de Yokohama que l’équipe japonaise remportait son dernier match de poule contre l’Écosse (28-21), lui permettant d’obtenir le meilleur score de son groupe et se procurer haut la main son ticket pour les quarts de finale.

L’équipe japonaise de rugby célèbre sa victoire historique contre l’Écosse et sa toute première entrée en phase finale le 13 octobre au soir, au stade international de Yokohama (Jiji).

Scores des équipes de rugby pour les matchs de poule

Poule A Poule B Poule C Poule D Japon

19 points Nouvelle-Zélande

16 points Angleterre

17 points Pays de Galles

19 points Irlande

16 points Afrique du Sud

15 points France

15 points Australie

16 points Écosse

11 points Italie

12 points Argentine

11 points Îles Fidji

7 points Îles Samoa

5 points Namibie

2 points Tonga

6 points Géorgie

5 points Russie

0 point Canada

2 points États-Unis

0 point Uruguay

4 points

Ayant fini premier de la poule A, les Brave Blossoms rencontreront le deuxième vainqueur de la poule B, à savoir l’Afrique du Sud, le 20 octobre. Une éventuelle victoire les emmènera en demi-finale le 27 octobre, puis, souhaitons-le, en finale le 2 novembre !

Message de soutien aux victimes du typhon sur Twitter

Le 13 octobre au soir néanmoins, l’esprit était à la fête ! Car le rugby japonais rentrait désormais dans une nouvelle phase de son histoire. C’est en effet la toute première fois que le Japon parvient en quart de finale lors d’une Coupe du monde. Sans compter leurs victoires historiques contre des redoutables équipes comme l’Irlande et l’Écosse.

Sur Twitter, les joueurs ont savouré le fruit de leurs efforts, remercié leurs soutiens mais surtout, donné des messages d’espoir à ceux qui ont souffert des dégâts du typhon Hagibis du 12 et 13 octobre. Voici un petit aperçu de leurs posts.

(Voir ici le profil des joueurs de l’équipe japonaise de rugby)

L’ailier Fukuoka Kenki, qui a marqué deux essais pendant le match contre l’Écosse : « C’est une nouvelle étape pour le rugby japonais ! Merci à tous pour votre soutien ! »

Le pilier Inagaki Keita, marqueur du deuxième essai lors du match contre l’Écosse : « Nous avons crée une nouvelle histoire aujourd’hui. Un nouveau défi nous attend désormais. Redonnons de la force au Japon qui a beaucoup souffert du typhon Hagibis ! »

Le pilier Inagaki Keita a marqué le deuxième essai durant la première partie du match contre l’Écosse, haussant le score à 12-7. (Jiji Press)

L’ailier Matsushima Kôtarô, qui a marqué le premier essai pour le Japon lors de ce match : « Nous l’avons dit, nous l’avons fait ! Dans ce douloureux moment où le Japon est en train de souffrir des dégâts du typhon, nous avons pu apporter la meilleure des nouvelles : la victoire ! Et nous allons surmonter ça tous ensemble ! »

Le centre Nakamura Ryôto, qui participe à sa première Coupe du monde : « Nous avons pu surmonter tellement de choses jusqu’ici ! Nous devons redonner du courage au Japon... C’est dans cet esprit que nous avons défendu nos lignes ce soir. »

Le troisième ligne aile / troisième ligne centre Himeno Kazuki : « Nous avons crée une nouvelle page de notre histoire ! Merci à tous pour vos soutiens et pour lutter à nos côtés quand c’est difficile. Je suis aussi très fier de mes coéquipiers qui sont toujours prêts à foncer, quel que soit le moment. Nous allons faire de notre mieux pour les quarts de finale, en gardant la victoire en vue !

Le demi de mêlée Nagara Yutaka, à la fin du match, a échangé son maillot avec le capitaine de l’équipe écossaise Greig Laidlaw : « Il m’a donné son maillot dans les vestiaires en me disant "Bravo les gars, vous pouvez gagner contre l’Afrique du Sud ! Foncez !" C’est vraiment un homme courtois qui force le respect. J’ai eu tellement de chance d’avoir pu affronter un si grand joueur. »