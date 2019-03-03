Katayamazu Onsen, dans la ville de Kaga, sur la côte de la mer du Japon, est le plus jeune des trois villages de sources thermales de la préfecture d’Ishikawa. L’endroit à ne pas manquer : un établissement de sources collectives conçu par un architecte de renom.

Le charme d’autrefois rencontre le design d’aujourd’hui

Les sources de Katayamazu sont situées sur la rive sud-ouest du lac Shibayama.

On dit que l’histoire de Katayamazu aurait commencé en 1653 à Daishôji, un petit domaine féodal situé là où se trouve désormais la ville de Kaga. Le seigneur (daimyô) de Daishôji, Maeda Toshiaki, était en train de dresser son faucon près du lac Shibayama lorsqu’il vit des oiseaux se rassembler à la surface de l’eau. C’est alors que des sources chaudes y furent découvertes tout au fond !

Mais ce n’est que deux siècles plus tard, à l’ère Meiji, qu’un grand projet de remblaiement permit un accès aux sources ainsi que leur développement. Un village thermal se construisit aux alentours pour accueillir les visiteurs, et Katayamazu devint depuis lors une destination touristique populaire.

Engawa, le bain de pied du parc de Sunahase au cœur du village.

En 2012, une nouvelle zone de sources chaudes collectives, ou sôyu, a été établie près du lac Shibayama, avec une splendide vue sur les monts Haku. Conçu par l’architecte de renommée mondiale Taniguchi Yoshio, l’établissement de sôyu dispose d’une façade en verre frappante de modernité, ainsi que de deux zones de bains principales : Kata-no-yu, les « eaux du lac » et Mori-no-yu, les « eaux de la forêt ». Kata-no-yu a été conçu de façon à ce que le bord du bain se confonde avec la surface du lac Shibayama situé au-dessous, créant ainsi l’illusion d’une « piscine infinie ». La vue spectaculaire ajoutée à ce profond sentiment de connexion à la nature fait de cet établissement une destination de charme indéniable.

Le bain thermal intérieur Kata-no-yu offre une superbe vue du lac Shibayama.

Le Hanayakata, littéralement le « Manoir des Fleurs », au centre du village, est l’endroit où les geishas de la région répétaient autrefois leurs danses et jouaient du shamisen (instrument de musique traditionnel à cordes). Les grilles rouges au-devant de l’immeuble font ressortir l’atmosphère caractéristique des villages de sources chaudes de l’époque, et les lanternes sur lesquelles sont inscrits les noms des geishas évoquent également les traditions festives du passé.

Au sein de Hanayakata se situe la maison de thé Fukusa, où les visiteurs peuvent déguster de petites douceurs avec leur thé. Vous pouvez également vous initier à fabriquer du onsen-dôfu, du tofu utilisant directement l’eau des sources.

Katayamazu Onsen Sôyu

Adresse : 65-2 Katayamazu Onsen-otsu, Kaga-shi, Ishikawa-ken 922-0412

Accès : depuis la gare Kaga Onsen de la JR Hokuriku Main Line, prendre le bus touristique qui circule sur la route de l’aéroport de Komatsu jusqu’à l’arrêt de bus Katayamazu Onsen (environ 10 minutes de trajet).

Site officiel : https://sou-yu.net/

(Photos avec l’aimable autorisation de Kanazawa Cable Television. Photo de titre : la station thermale collective construite dans un style moderne à Katayamazu)