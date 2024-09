Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Sakura, protecteur de l’est d’Edo

Au départ forteresse médiévale, le château de Sakura a été agrandi et aménagé par Doi Toshikatsu, un vassal important de Tokugawa Ieyasu, pour assurer la protection du côté est de la ville d’Edo, où le shogunat des Tokugawa s’était installé. On peut encore aujourd’hui voir la résidence et le jardin créés par le dernier seigneur, ainsi que les quartiers des guerriers.

