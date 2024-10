Le château de Takatô, transformé en parc de cerisiers

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Visiterle Japon

C’est en 1547, pendant la période des Provinces en guerre, que le grand chef de guerre Takeda Shingen renforce et agrandit le château de Takatô sur le site d’une ancienne forteresse à la confluence de deux rivières. De nos jours, le lieu est connu comme l’un des plus beaux sites du pays où admirer les cerisiers en fleur.

Château de Takatô (préfecture de Nagano)

Construction : Vers le XIV e siècle, puis en 1547

Vers le XIV siècle, puis en 1547 Premiers seigneurs : Inconnu (le clan Takatô), Takeda Shingen

Inconnu (le clan Takatô), Takeda Shingen À voir : La porte Ôte, l’ancienne école Shintokukan, les douves, les remblais.

La porte Ôte, l’ancienne école Shintokukan, les douves, les remblais. Tarif : Gratuit (600 yens pendant la période de floraison des cerisiers)

Gratuit (600 yens pendant la période de floraison des cerisiers) Adresse : Higashi-Takatô, Takatô-machi, Ina-shi, Nagano-ken

Higashi-Takatô, Takatô-machi, Ina-shi, Nagano-ken Site Internet : https://www.inacity.jp/shisetsu/koenshisetsu/takatojoshikoen.html

Le château de Takeda Shigen, devenu célèbre pour ses cerisiers

Le château de Takatô se dresse sur une terrasse fluviale à la confluence de deux rivières. La topographie est exploitée pour renforcer ses défenses, avec l’enceinte principale (Honmaru) construite à 80 mètres au-dessus des cours d’eau. Cette terre est depuis les temps anciens le territoire du clan Takatô, tributaire de clan Suwa qui fournissait les prêtres pour le sanctuaire Suwa Taisha, l’un des plus anciens du Japon.

Le château aurait été érigé vers le XIVe siècle comme chef-lieu du clan. Au XVIe siècle, Takeda Shingen s’empare du château durant sa montée en puissance lors de la période des Provinces en guerre. En 1547, Shingen demande au stratège Yamamoto Kansuke d’agrandir et renforcer le château. Il reste toujours des traces d’une tour de guet nommée pour Kansuke. Après la prise de pouvoir par le shogunat des Tokugawa au XVIIe siècle, le clan Hoshina, ancien vassal du clan Takeda, et puis les clans Torii et Naitô, vassaux des Tokugawa, en deviennent les seigneurs.

Tous les structures du château sont démantelées dans le cadre de la loi sur l’abolition des châteaux, établie par le gouvernement de Meiji en 1871. Attristés par le paysage de désolation laissé par la suite, les samouraïs ont planté des cerisiers là où se trouvaient l’édifice. Aujourd’hui, quelque 1 500 cerisiers y fleurissent, dont 30 qui ont plus de 130 ans

Takatô a été démoli en 1871 au moment de l’abolition du système des fiefs, mais de nombreux serviteurs, tristes d’avoir vu leur château disparaître, ont replanté les cerisiers situés sur le terrain de l’édifice vers une autre zone, qui a ainsi pu devenir un parc. Il y a en aujpurd’hui 1 500, dont 30 ont plus de 130 ans. Tous ces arbres sont aujourd’hui protégés par les résidents.

(Photo de titre : Pixta)