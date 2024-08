Le château de Shibata, et ses trois créatures « shachi »

Les 100 plus importants châteaux du Japon

Le château de Shibata est renommé pour sa tour de guet à trois étages, d’une construction similaire à celle d’un donjon. C’est le seul château au Japon avec trois shachi (créatures mythiques mi-poisson mi-tigre) ornant les trois coins du toit en forme de « T ».

Château de Shibata (préfecture de Niigata)

Construction : 1598

1598 Premier seigneur : Mizoguchi Hidekatsu

Mizoguchi Hidekatsu À voir : la porte principale Omote-mon, la tour de guet d’angle dans l’ancien ninomaru (Biens culturels importants), la tour de guet à trois étages (reconstruction)

la porte principale Omote-mon, la tour de guet d’angle dans l’ancien ninomaru (Biens culturels importants), la tour de guet à trois étages (reconstruction) Tarif : gratuit

gratuit Adresse : Ôtemachi 6-chôme, Shibata-shi, Niigata-ken

Ôtemachi 6-chôme, Shibata-shi, Niigata-ken Site Internet : https://www.city.shibata.lg.jp/shisetsu/kanko/kanko/1005061.html

Le seul toit au Japon orné de trois shachi

En 1598, Toyotomi Hideyoshi ordonne le transfert du clan Uesegi, qui dirigeait la province d’Echigo (la préfecture de Niigata d’aujourd’hui), vers Aizu, laissant la place à Mizoguchi Hidekatsu, un homme de confiance, qui édifie le château de Shibata. La région avait été sous le contrôle du clan Shibata, fidèle aux Uesugi, et Hideyoshi demande alors à Hidekatsu, qui avait de l’expérience en construction de châteaux, d’édifier une forteresse facile à défendre au milieu de marécages. Et pour la multitude d’iris japonais qui y fleurissent, le château a été surnommé « Ayame-jô » (le château des iris).

Le château de Shibata ne possède pas de donjon, et c’est sa tour de guet à trois étages qui remplit cette fonction. Elle a été démantelée en 1874 après l’application de la loi sur l’abandon des châteaux mais reconstruite en 2004 selon les méthodes de l’époque. Vue du haut, le toit est en forme de « T » et orné de trois shachi (créature légendaire mi-poisson mi-tigre) aux extrêmités. C’est le seul exemple d’un tel toit dans l’Archipel, et les raisons pour cette construction sont encore inconnues. Cette structure à trois étages se trouve maintenant au sein d’une base militaire et ne peut être visitée, mais on peut en admirer l’extérieur. La porte principale et la tour de guet d’angle datent du XIXe siècle et sont classées Biens culturels importants.

