Le château de Nanao, et sa magnifique vue sur la baie

Nanao est un vaste château de montagne édifié durant la première partie du XVIe siècle par le clan des Hatakeyama. Il n’en reste que des ruines aujourd’hui, mais son panorama vaut le coup d'œil.

Château de Nanao (préfecture d’Ishikawa)

Construction : XV e siècle ou première partie du XVI e siècle

XV siècle ou première partie du XVI siècle Premier seigneur : Inconnu (un membre du clan Hatakeyama)

Inconnu (un membre du clan Hatakeyama) À voir : Les vestiges de l’enceinte principale, les fortifications, les murs en pierre

Les vestiges de l’enceinte principale, les fortifications, les murs en pierre Tarif : Gratuit

Gratuit Adresse : Takemachi, Furuko-machi, Furuyashiki-machi, Nanao-shi. Ishikawa-ken

Takemachi, Furuko-machi, Furuyashiki-machi, Nanao-shi. Ishikawa-ken Site Internet : https://www.city.nanao.lg.jp/sportsbunka/nanaojoushi.html

Le gigantesque château de montagne qui a fait l’admiration de Uesugi Kenshin

Du château de Nanao, il ne reste que des vestiges. Il est édifié durant la première partie du XVIe siècle à 300 mètres d’altitude par le clan des Hatakeyama, qui règne alors sur la région.

La superficie de l’enceinte s’étend sur 250 hectares, mesurant 2,5 kilomètres du nord au sud, et un kilomètre d’est en ouest, ce qui en fait l’un des plus grands châteaux du Japon. La topographie naturelle de la montagne, des bas-flancs jusqu’au sommet, est mise à profit, avec de multiples fortifications le long des sept crêtes, ce qui lui vaut le nom de Nanao (« sept queues »). Réputé imprenable, il est assiégé pendant un an par le chef de guerre Uesugi Kenshin avant d’être conquis en 1577, faisant disparaître le clan Hatakeyama.

Uesugi est tellement ébloui par la vue imprenable depuis l’édifice qu’il compose un texte exprimant son admiration. Après son décès, c’est Oda Nobunaga qui prend le contrôle de la région de Noto en 1581. Il construit un château plus près du port, et celui de Nanao est laissé à l’abandon.

En 2018, la municipalité met en place un plan pour la préservation et l’utilisation des vestiges du château, et il crée un chemin de randonnée. Les visiteurs peuvent désormais profiter du panorama sur la baie de Nanao et admirer le paysage qui avait tant impressionné Uesugi.



Vue depuis l’enceinte principale (Pixta)

(Photo de titre : les murs de pierre de l’enceinte Sakuranobaba, du château de Nanao. Pixta)