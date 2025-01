Le Musée des dinosaures de Fukui, une expérience interactive et rugissante

Des squelettes et des modèles donnent une idée des dimensions et des caractéristiques des différents dinosaures.

Dans le sens des aiguilles d’une montre depuis le haut : le Fukuisaurus tetoriensis accueille les visiteurs à la gare Katsuyama (ligne Echizen Railway Eiheiji Katsuyama), et à ses côtés vous attend le Dr Dinosaur, la mascotte du musée. La route menant à la gare est parsemée de statues et de répliques de fossiles.

Ouvert en 2000 à Katsuyama, le Musée préfectoral des dinosaures de Fukui possède l’une des plus grandes collections au monde. Situé à environ une heure de route de la gare de Fukui, il a accueilli plus de 13 millions de visiteurs à ce jour.

La découverte d’une dent fossilisée d’un dinosaure carnivore dans la préfecture voisine d’Ishikawa il y a plusieurs décennies a attiré l’attention des chercheurs sur la région du Hokuriku. En 1989, des paléontologues ont lancé des fouilles à grande échelle à Katsuyama, dans la préfecture de Fukui, située sur la même strate rocheuse que celle de la découverte initiale. Grâce à ses roches datant du Crétacé inférieur, il y a environ 120 millions d’années, exposées à la surface, la région est idéale pour la recherche de fossiles et a produit certaines des découvertes les plus importantes du Japon au cours des 30 dernières années.

Outre le musée, la gare de Fukui, sur la ligne Shinkansen Hokuriku, offre un avant-goût : une place où les visiteurs peuvent se promener parmi ces créatures du Jurassique et du Crétacé. Elle comprend une fresque tridimensionnelle et des répliques grandeur nature qui rugissent et bougent, notamment celle d’un Fukuititan nipponensis de 6 mètres de haut datant de la période du Crétacé inférieur.

Le Musée des dinosaures de Fukui a rouvert ses portes en juillet 2023 avec de nouvelles installations et des expositions remaniées incluant des fossiles, une multitude de squelettes complets et même des robots grandeur nature.

Des secrets révélés par les créatures disparues

Matsushita explique que de nombreux visiteurs sont surpris d’apprendre que les reptiles volants et marins ne sont pas techniquement des dinosaures. Ces derniers sont en effet définis comme étant capables de marcher debout. Par conséquent, les ptérosaures, qui volaient à l’aide d’ailes composées de peau tendue, et les reptiles marins utilisant des nageoires, sont exposés dans une section distincte du musée.

Notre compréhension des dinosaures et d’autres animaux préhistoriques a considérablement progressé grâce aux recherches continues sur le terrain. Les découvertes récentes incluent des oiseaux préhistoriques aux plumes colorées et des Ornithomimosauria, des dinosaures semblables à des autruches, capables de courir aussi vite qu’une voiture. Ces avancées ont non seulement influencé la culture populaire, comme la célèbre série de films Jurassic Park, mais elles ont également enrichi les expositions des musées, notamment par l’ajout de robots réalistes illustrant l’apparence et les mouvements de ces géants préhistoriques.



Expositions sur les reptiles marins, tels cette espèce de mosasaure (en haut), et l’évolution des oiseaux.

L’exposition sur l’histoire de la vie, située au premier étage, propose un vaste éventail de créatures anciennes. Elle débute avec les trilobites marins, apparus il y a près de 500 millions d’années, et retrace progressivement les âges géologiques en passant par les reptiles aquatiques, les ptérosaures ailés, les mammifères qui ont dominé la Terre après l’extinction des dinosaures, pour culminer avec un squelette d’Homo sapiens.



Dans le sens des aiguilles d’une montre depuis le haut à gauche : un précurseur des mammifères apparu à la fin de l’ère paléozoïque, un ancêtre quadrupède des baleines, ainsi que des squelettes anciens de baleine, mammouth et cerf géant.

Une multitude d’expériences interactives

La nouvelle aile ouverte en 2023 propose de nombreux contenus interactifs. Le hall d’entrée présente des statues de cinq dinosaures et d’un oiseau découverts à Fukui. De là, les visiteurs accèdent à une zone d’exposition spéciale offrant des reconstitutions audiovisuelles de la période du Crétacé. Un espace de stockage vitré jouxtant le couloir permet de découvrir les coulisses de la conservation des spécimens au musée.



Exposition de dinosaures découverts à Fukui



La zone d’exposition spéciale recrée des scènes de la Terre ancienne.

À Katsuyama, le plus grand site de fouilles paléontologiques du Japon, plusieurs espaces interactifs permettent aux visiteurs de se familiariser avec le travail des scientifiques du musée. Ces espaces incluent des activités comme le tri de fossiles ou le nettoyage de spécimens à l’aide d’outils utilisés par les paléontologues. On y trouve également une reconstruction grandeur nature d’un crâne de tyrannosaure et une exposition sur l’analyse non destructive utilisant l’imagerie par tomodensitométrie.

Matsushita invite les visiteurs à participer aux excursions quotidiennes organisées sur le site de fouilles dans les montagnes, proposées du printemps à l’automne. En se tenant sur des roches datant du Crétacé, les participants peuvent imaginer à quoi ressemblait la Terre il y a des millions d’années.

En somme, le Musée préfectoral des dinosaures de Fukui offre une immersion dans le monde préhistorique au sein duquel les visiteurs de tout âge peuvent voyager dans le passé.



Dans le sens des aiguilles d’une montre depuis le haut : Matsushita présente une exposition de dinosaures, un visiteur extrait une dent d’une roche dans l’espace interactif, et une activité où les visiteurs cherchent des fossiles à la main.



La boutique du musée propose une vaste sélection de figurines et autres articles sur le thème des dinosaures.

Musée préfectoral des dinosaures de Fukui

Adresse : 51-11 Terao, Muroko-chô, Katsuyama-shi, Fukui-ken

Site web : https://www.dinosaur.pref.fukui.jp/en/

(Reportage, texte et photos de Nippon.com)