Lieux préhistoriques et îles paradisiaques : de nouveaux sites japonais inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco en 2021

Les 26 et 27 juillet 2021, le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a enregistré sur sa liste deux nouveaux groupes de sites japonais. Respectivement, il s’agit d’une part de certaines îles du sud-ouest du Japon, enregistrées en tant que patrimoine naturel, et d’autre part, de sites préhistoriques japonais, enregistrés en tant que patrimoine culturel.

Le Japon possède donc actuellement 20 sites inscrits au patrimoine culturel et 5 sites au patrimoine naturel (liste complète et carte page suivante).

De fascinants sites datant de la préhistoire japonaise

Le groupe de sites préhistoriques réunit 17 ruines archéologiques se trouvant sur l’île septentrionale de Hokkaidô, ainsi que dans la région du Tôhoku, le nord-est du pays. Ils datent tous de la période dite « Jômon », qui se situe entre l’apparition de la poterie, il y a quelque 15 000 ans au plus tôt, et celle de la riziculture en terrain sec, il y a environ 2 400 ans.

Citons entre autres les vestiges d’habitations de Sannai-Maruyama (préfecture d’Aomori), les cercles de pierre du site Oyu Kanjô Resseki (préfecture d’Akita), le village forestier de Goshono (préfecture d’Iwate) ou encore le site de Kita-Kogane Kaizuka (préfecture de Hokkaidô), où ont été retrouvés des coquillages et des ossements de poissons.

Le Conseil international des monuments et des sites (Icomos) avait recommandé cette inscription à l’Unesco, et avait motivé son choix en expliquant que ces sites « nous apportent non seulement un témoignage des nombreuses cultures spirituelles de l’époque Jômon et de la façon de vivre des populations sédentaires, qui ne dépendaient pas encore de l’agriculture, mais ils éclairent également sur le processus de développement de la société d’alors et son adaptation aux divers changements environnementaux ».





La remarquable biodiversité des îles du sud-ouest du Japon

Les îles japonaises nouvellement inscrites par l’Unesco sont de véritables lieux paradisiaques. Il s’agit des îles d’Amami Ôshima et de Tokunoshima (préfecture de Kagoshima), ainsi que l’île d’Iriomote (préfecture d’Okinawa) et la partie septentrionale de l’île principale d’Okinawa.

Elles regroupent une superficie d’environ 43 000 hectares et jouissent d’une biodiversité remarquable. Une centaine d’espèces figurent toutefois sur la liste rouge de l’IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature), dont le lapin noir d’Amami et un oiseau appelé « râle d’Okinawa ».





Le gouvernement japonais avait déjà proposé à l’Unesco d’enregistrer ces îles sur la liste de l’été 2018, mais l’IUCN avait repoussé la demande en expliquant notamment que les zones naturelles n’étaient pas suffisamment entretenues pour une protection durable de l’écosystème en danger.