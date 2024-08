Centenaire des relations nippo-turques : une grande histoire d’entraide

Japan Data

Le 6 août 2024 marque le centenaire des relations nippo-turques. Une forte amitié lie les deux nations qui ont su au fil des ans faire preuve d’un grand élan d’entraide en cas d’épisode dramatique, resserrant toujours plus leurs liens. L’engouement des ressortissants turcs à venir se porter volontaire pour apporter de l’aide aux sinistrés du tremblement de terre de la péninsule de Noto du 1er janvier dernier avait fait les gros titres. Les Turcs expliquaient vouloir s’acquitter d’une dette de cœur en venant aider les Japonais.

Au XIXe siècle, le naufrage de la frégate Ertugrul a ouvert la voie aux relations nippo-turques, cette fortune de mer est aussi le tout premier accident majeur de l’histoire maritime du Japon impliquant un navire étranger.

Nous sommes en 1890, 34 ans avant l’établissement des relations nippo-turques. Les représentants de l’Empire ottoman s’en retournent d’un voyage de courtoisie au Japon. La mission ottomane est à bord de la frégate Ertugrul, elle a mis le cap à l’Est après trois mois passés à Tokyo. Mais au large d’Ôshima-Kashinozaki, dans la préfecture de Wakayama, le navire se heurte à un typhon. Si plus de 580 membres d’équipage perdent la vie dans le naufrage, 69 personnes peuvent être sauvées grâce au dévouement des habitants de l’île d’Ôshima. Les blessés reçoivent des soins à Kobe et les survivants sont ramenés sains et saufs en Turquie sur un navire de guerre de la marine impériale japonaise.

Près d’un siècle plus tard, en 1985 alors que la guerre Iran-Irak fait rage, des Japonais qui n’avaient aucun moyen de fuir Téhéran à l’approche de l’ultimatum ont pu être sauvés grâce à un avion spécialement affrété par le gouvernement turc. L’ambassadeur turc au Japon a commenté cette main tendue en parlant du « remboursement de la dette de cœur du peuple turc après le naufrage de l’Ertugrul », ce qui a surpris l’opinion publique japonaise, très reconnaissante de cet élan de loyauté après tant d’années.

Depuis, les deux pays s’entraident en cas de catastrophe naturelle. La commune de Wajima a été gravement frappée par le tremblement de terre de la péninsule de Noto survenu le 1er janvier 2024. Des Turcs résidant dans le centre du Japon ont procuré des vivres aux sinistrés dans les quatre jours suivant le désastre. Dès le 11 janvier le personnel de l’ambassade turque a dépêché de l’aide depuis Saitama et le 19 janvier, un restaurateur turc basé à Osaka est venu servir des kebabs dans la ville de Suzu, l’une des plus sinistrées par la catastrophe. Très touchées de ce geste après toutes ces années, les victimes ont remercié la Turquie pour sa générosité et son attachement constant.

Grandes dates de l’entraide nippo-turques

(Compilé sur la base des données disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères)

Septembre 1890 : Naufrage de l’Ertugrul

La frégate Ertugrul, qui avait à son bord la mission ottomane de retour d’une visite de courtoisie au gouvernement de Meiji coule au large de la préfecture de Wakayama. Soixante-neuf personnes sont secourues par les forces japonaises et les survivants sont rapatriés en Turquie sur une corvette de l’armée nipponne.

Mars 1985 : Guerre Iran-Irak

Le gouvernement turc affrète un avion de la Turkish Airlines pour rapatrier les ressortissants japonais restés sans soutien dans la capitale iranienne, à Téhéran.

Mars 2011 : Grand tremblement de terre de l’Est du Japon

Le gouvernement turc envoie une équipe composée de 32 sauveteurs qui restent et œuvrent pendant environ trois semaines, ce qui représente le plus long séjour effectué par une équipe de sauvetage étrangère. La Turquie achemine par ailleurs environ 60 000 boîtes de conserves, 18,5 tonnes d’eau et près de 5 000 couvertures vers les zones sinistrées.

Octobre 2011 : Tremblement de terre dans l’Est de la Turquie

Le gouvernement japonais fournit 500 tentes ainsi qu’une une aide non remboursable d’un montant de 10 millions de dollars destinée à l’hébergement des victimes.

Février 2023 : Tremblement de terre en Turquie et en Syrie

L’équipe de secours d’urgence déléguée par le gouvernement japonais arrive dans la région le lendemain de la catastrophe et participe aux opérations de recherche des survivants. Le Japon fournit du matériel de première nécessité (tentes, couvertures, etc.) ainsi qu’une aide non remboursable d’urgence d’un montant de 8,5 millions de dollars. Le gouvernement japonais proposera ensuite un prêt de 80 milliards de yens pour aider à la reconstruction ainsi qu’une assistance technique.

(Photo de titre : groupe de bénévoles turcs venus pour distribuer de la nourriture après le tremblement de terre de la péninsule de Noto. Reuters)