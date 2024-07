Ce que les fumeurs japonais apprécient dans le tabagisme

Japan Data

Un sondage mené auprès des fumeurs au Japon révèle que si de nombreuses personnes pensent que cela améliore la communication au travail, la plupart veulent toujours arrêter.

La prise de conscience étant de plus en plus présente au Japon, un nombre croissant de fumeurs se sentent en marge de la société. Clinic For, société basée à Tokyo, qui propose des consultations physiques et en ligne, a demandé à 521 fumeurs leur opinion sur les avantages et les inconvénients du tabagisme.

Plus de la moitié ont confié qu’ils fumaient « pour relâcher le stress et se détendre » (56 %) ou « pour se changer les idées » (54 %). Viennent ensuite ceux qui souhaitent en faire « une habitude d’un style de vie » (30 %). Un certain nombre ont également expliqué que fumer était bon pour tisser des liens sociaux, utilisant cette habitude « pour fluidifier la communication au travail » (22 %) et « la communication entre amis » (13 %).

Concernant les avantages apportés par le fait de fumer au travail, la réponse la plus fréquemment donnée est qu’il est « plus facile de discuter de problèmes professionnels entre fumeurs » (37 %), suivie de ceux qui pensent que c’est « plus facile de passer du mode travail au mode privé » (32 %) et enfin de ceux y voient un moyen de « réduire le stress » (29 %). Interrogés sur la fluidité de la communication dans les fumoirs ou lors des pauses cigarette, 74 % ont répondu « dans une certaine mesure ».

Cependant, interrogés sur leur intention d’arrêter ou non, 73 % ont répondu « peut-être ». Les deux raisons les plus fréquemment données ont été « cela coûte cher » (53 %) et « l’odeur de tabac froid sur les vêtements et à la maison » (44 %).

(Photo de titre : Pixta)