Tourisme de masse : la majorité des régions japonaises ne se sentent pas prêtes à y faire face

De nombreuses régions du Japon sont confrontées à des problèmes en raison d’une mauvaise ou insuffisante préparation pour accueillir le nombre accru de touristes internationaux.

Une récente étude révèle que les sites touristiques en dehors des zones urbaines de l’Archipel ne sont pas totalement au point pour faire face à la rapide augmentation du nombre de touristes internationaux qui affluent dans le pays.

Près de 70 % des répondants ont déclaré faire face à des problèmes d’accueil lorsque le nombre de visiteurs est trop important. L’enquête, qui a été menée par le Centre de recherche Jalan (JRC), ciblait les gouvernements préfectoraux des quatre coins du pays et les organisations de marketing de destination (DMO) qui travaillent avec le secteur privé pour la promotion du tourisme.

La « préparation à l’accueil des touristes » est la réponse la plus fréquemment donnée par les personnes interrogées (68,9 %). Il s’agit notamment de problèmes tels que la mise à disposition de services en plusieurs langues et la prise de mesures pour réduire les zones engorgées. La deuxième réponse la plus fréquemment citée était la « pénurie de main-d’œuvre » (65,5 %) puis la « promotion pour attirer les touristes » (58,2 %).

Le « surtourisme », concrètement l’engorgement de certains lieux et les mauvaises manières dans des endroits tels que Kyoto ou encore aux abords du mont Fuji, a été cité par 11,9 % des personnes interrogées. Pour Matsumoto Yukari, chercheuse au JRC, les résultats de l’étude montrent que « les sites touristiques n’ont pas été en mesure de faire face à l’augmentation soudaine du nombre de visiteurs étrangers après la pandémie de Covid-19 ».

Taïwan est le pays étranger le plus fréquemment visé pour le tourisme entrant, mentionné par 78 % des personnes interrogées. Viennent ensuite l’Australie avec 51,4 % et les États-Unis avec 49,7 %. Comparé aux résultats du sondage mené en 2023, il est à noter que l’Australie est passée devant les États-Unis. L’une des raisons pour lesquelles l’accent a été mis sur les touristes originaires de Taïwan est qu’ils ont tendance à revenir plusieurs fois au Japon et à visiter des endroits en dehors des zones urbaines principales.

Par ailleurs, l’Australie et les États-Unis intéressent également les municipalités de petite taille au Japon car un grand nombre de leurs touristes préfèrent les longs voyages et regardent peu à la dépense, notamment en raison de la faiblesse du yen.

Cette étude en ligne a été menée entre novembre 2023 et février 2024. 177 organisations y ont répondu.

(Photo de titre : le mont Fuji vu au-dessus d’une supérette dans la préfecture de Yamanashi en mai 2024 ; une bâche en plastique noire a été installée afin de bloquer la vue et d’empêcher l’afflux de touristes désireux de prendre des photos à cet endroit. Reuters)