Tests de compétences des écoliers et collégiens : où se trouvent les meilleurs élèves ?

Bravo à la région du Hokuriku (côte centre-ouest) : les écoliers et collégiens de ses préfectures caracolent en tête au test national sur les acquis scolaires.

L’enquête nationale sur les acquis scolaires, réalisée en avril 2024 sous l’égide du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et Technologies montre qu’Akita, Tokyo, ainsi qu’Ishikawa et Fukui (toutes deux situées dans la région du Hokuriku, la côte centre-ouest du pays) sont les préfectures où l’enseignement au primaire et au collège est le plus performant.

Au Japon, les élèves en dernière année de primaire et de collège, scolarisés dans des établissements nationaux, publics et privés passent un test national sur les acquis scolaires organisé chaque année. En 2024, 960 000 élèves de primaires et 900 000 collégiens ont passé les épreuves de langue japonaise et de mathématiques.

En primaire, le taux moyen de bonnes réponses était de 67,8 % pour l’épreuve de japonais (0,4 point de plus qu’en 2023) et de 63,6 % pour les mathématiques (0,9 point de plus qu’en 2023). Au collège, ce taux était de 58,4 % en japonais (- 11,7 points) et 53 % en mathématiques (+ 1,6 point).

Au collège, 2024 marque le plus bas taux de bonnes réponses en japonais jamais enregistré depuis 2019, année de l’introduction du format actuel de l’épreuve. Des quatre compétences évaluées (expression orale, compréhension orale, compréhension des écrits et production écrite), la lecture obtient les moins bons scores avec seulement 48,3 % de réussite (15,7 points de moins qu’en 2023). Les exercices dont la consigne demandait de faire des descriptions ont été les moins bien réussis (46,1 %) et certaines questions n’ont pas du tout été traitées par 14,8 % des candidats.

L’Institut national de recherche sur les politiques éducatives du ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et Technologies indique que « le niveau de difficulté changeant d’une année à l’autre, il est difficile de comparer les cohortes entre elles et d’en tirer des conclusions », mais « il faudrait renforcer les enseignements pour que les enfants aient de meilleurs résultats en compréhension des écrits ».

(Photo de titre : des enfants passent le test de compétences dans une école primaire de Tokyo. Photo prise le 18 avril 2024. Jiji)