Touristes étrangers au Japon : un nombre record pour le mois de juillet

Japan Data

Le mois de juillet 2024 a vu le nombre de touristes étrangers au Japon atteindre un record, dépassant ainsi les chiffres d’avant la crise sanitaire. Voyons en détail ces dernières données.

Selon les estimations publiées par l’Office national du tourisme japonais (JNTO), le nombre de visiteurs étrangers au Japon pour le mois de juillet a atteint 3 292 500, soit une augmentation de 41,9 % en glissement annuel. Fait également remarquable, ce chiffre marque une hausse de 10,1 % par rapport à juillet 2019, avant la crise sanitaire.

La barre des trois millions de touristes par mois est par ailleurs franchie sans interruption depuis mars. De plus, avec 21 069 900 visiteurs entre janvier et juillet, c’est la première fois que le seuil des 20 millions de personnes est atteint aussi rapidement au cours de l’année.

Par nationalité, ce sont les Chinois qui ont représenté la proportion la plus importante de touristes (776 500), suivis des Sud-coréens (757 500), des Taiwanais (571 700) et des Thaïlandais (279 100). Concernant la Chine, une impressionnante augmentation de 147,8 % en glissement annuel est à souligner en raison de l’assouplissement des restrictions aux frontières et d’une plus grande fréquence des vols régionaux entre les deux pays. Il en est de même concernant la Corée du Sud et Taïwan, où le nombre de vols régionaux n’a jamais été aussi élevé durant un mois de juillet.

Le gouvernement nippon vise d’ici 2025 à dépasser le chiffre record annuel de 31,88 millions de visiteurs internationaux atteint en 2019. Mais l’objectif pourrait être réalisé dès cette année au vu de la tendance actuelle.

(Photo de titre : des touristes étrangers devant le théâtre Kabuki-za, dans le quartier tokyoïte de Ginza. Reuters)