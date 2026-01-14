Quel est le montant du patrimoine des ministres du gouvernement japonais ?

Japan Data

Le gouvernement japonais a rendu publiques les données officielles chiffrant les avoirs des ministres de l’actuel gouvernement japonais. Avec un patrimoine de 32,1 millions de yens (175 000 euros), la Première ministre Takaichi Sanae est dixième au classement.

Le patrimoine des ministres du gouvernement

Le gouvernement a rendu public le montant des avoirs de la Première ministre Takaichi Sanae et des 18 ministres de son gouvernement au moment de leur nomination. Le montant moyen (patrimoine familial compris) est de 66,4 millions de yens (360 000 euros).

Le patrimoine de la dirigeante japonaise est évalué à 32,1 millions de yens (175 000 euros), elle est 10e sur 19. Elle possède à son nom des biens immobiliers dans sa ville natale de Nara évalués à 11,4 millions de yens, mais aussi deux voitures (dont la valeur n’est pas prise en compte dans le calcul). Yamamoto Taku, son mari qui a été député, possède des biens immobiliers à Sabae (dans la préfecture de Fukui, évalués à 10,6 millions de yens, mais aussi des dépôts à terme d’un montant de 10 millions de yens.

Avec un patrimoine de 272,5 millions de yens (1,48 million d’euros), Koizumi Shinjirô, l’actuel ministre de la Défense et fils de l’ancien Premier ministre Koizumi Junichirô, est le membre du gouvernement qui a le plus d’avoirs, mais il ne détient pas ces actifs en propre car ils sont au nom de son épouse, Takigawa Christel. Il s’agit principalement de titres et de placements bancaires. Koizumi est le seul ministre dont le patrimoine dépasse les 200 millions de yens.

Quatre ministres ont déclaré un patrimoine de plus de 100 millions de yens. Il s’agit de Toshimitsu Motegi, le ministre des Affaires étrangères (avec 194 millions de yens) ; Hayashi Yoshimasa, le ministre de l’Intérieur (150,9 millions de yens) ; Katayama Satsuki, la ministre des Finances (139,7 millions de yens) ; Akama Jirô, le président de la Commission nationale de sécurité publique (119,9 millions de yens). Dans le cas de Motegi, les avoirs sont principalement des titres et des fonds de placement. Le patrimoine de Hayashi est principalement constitué de biens immobiliers situés dans sa ville natale de Shimonoseki, dans la préfecture de Yamaguchi. Enfin, pour Katayama, ses avoirs sont surtout des titres au nom de son mari.

Avec 5,5 millions de yens, Matsumoto Hisashi (le ministre du Numérique) est le membre du gouvernement ayant le patrimoine le plus modeste.

Rendre public le montant du patrimoine des ministres permet de contrôler et de prévenir l’enrichissement illicite des politiques dans l’exercice de leurs fonctions. Ce système oblige le Premier ministre, les ministres, les secrétaires généraux adjoints du Cabinet, les vice-ministres et les secrétaires parlementaires à déclarer leur patrimoine, à leur prise de fonction mais aussi quand ils quittent leur poste. Ce système a été instauré en 1983 après que l’ancien Premier ministre Tanaka Kakuei a été condamné à de la prison suite à son implication dans le scandale de corruption Lockheed. À la fin des années 1980, le patrimoine des conjoints et des enfants à charge a été inclus à la déclaration suite au scandale Recruit. En raison de leur grande liquidité, les dépôts et les comptes bancaires n’ont pas besoin d’être déclarés. Pour les actions, seuls le nom et le nombre des titres possédés sont déclarés. Certains regrettent que cette déclaration ne reflète pas la fortune réelle des hommes et femmes politiques en fonction, puisque l’inscription à de prestigieux clubs de golf, les voitures et les œuvres d’art ne sont pas pris en compte.

Que comprend la déclaration de patrimoine des ministres ?

Sont inclus dans le calcul du patrimoine

Les dépôts à terme

Les titres (à l’exception des actions)

Les biens immobiliers (terrains et bâtiments)

Ne sont pas inclus

Les actions (seuls le nom et le nombre d’actions sont à déclarer)

Les voitures

Les œuvres d’art

L’inscription à des clubs de golf

Ne sont pas déclarés

Les comptes d’épargne et autres comptes courants

Données utilisées

Déclaration du patrimoine des membres de la Diète (en japonais), extrait de Legislation and Research publié par la Chambre des conseillers.

(Photo de titre, dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant en haut à gauche : le ministre des Affaires étrangères Motegi Toshimitsu [© Franck Robichon/Pool via Reuters], la Première ministre Takaichi Sanae [Jiji], le ministre de la Défense Koizumi Shinjirô [© Franck Robichon/Pool via Reuters], la ministre des Finances Katayama Satsuki [Jiji], le ministre des Affaires intérieures et des Communications Hayashi Yoshimasa [Jiji], le président de la Commission nationale de sécurité publique Akama Jirô [Reuters].)