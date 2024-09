À la découverte des bouquinistes du quartier de Jinbôchô

Voyage dans le monde des bouquinistes japonais d’hier et d’aujourd’hui

Laissez-nous vous présenter quelques-unes des nombreuses librairies d’occasion du quartier de Jinbôchô, en plein cœur de Tokyo. Certaines sont en activité depuis plus d’un siècle. Une étape incontournable pour les bibliophiles de la capitale.

Le Quartier latin à Paris, le Charing Cross Road à Londres ou le Hay-on-Wye du Pays de Galles comptent parmi les grands lieux de la librairie d’occasion de la planète. Mais le plus grand de tous se trouve certainement à Tokyo, le quartier de Jinbôchô réunit pas moins de 130 bouquinistes. Certains d’entre eux tiennent boutique depuis des générations, alors il faut parfois un peu de courage pour y entrer.

Deux fois par an, au printemps et à l’automne, le quartier s’anime du festival du livre d’occasion, c’est le moment idéal pour découvrir les lieux. Je m’y suis rendu en mars.



Sur les trottoirs de l’avenue de Yasukuni pendant le festival du livre d’occasion de printemps. Certains bouquinistes travaillant habituellement en ligne viennent y tenir des boutiques éphémères, Komodo Books propose spécialement pour l’occasion des ouvrages sur le cinéma, les mangas et les animes.

Les anciens de Jinbôchô



L’enseigne Jinbôchô de Sawaguchi Shoten est spécialisée dans les mangas.

Sawaguchi Shoten possède trois points de vente dans le quartier et chacun a son identité propre. L’enseigne Jinbôchô est spécialisée dans les mangas ; après le décès de Toriyama Akira en mars 2024, une exposition hommage a été organisée dans la librairie, on pouvait y découvrir une série complète de Dragon Ball et des volumes de Shônen Jump avec Dr Slump en couverture. Les rayons du petit magasin débordent de mangas épuisés.

Ganshôdô Building Store, propose quant à lui un large éventail de livres de poche (bunkobon) et au Tokyo Kosho Store situé non loin de là, on peut trouver des livres d’art sur la musique, les beaux-arts, le cinéma, la photographie ou l’architecture. Les clients ayant dépensé plus de 500 yens (3 euros) dans l’une des trois enseignes de la librairie peuvent se rendre dans l’espace de détente situé au premier étage de Tokyo Kosho déguster gratuitement un café fraîchement moulu.



Sur le panneau promotionnel affiché à l’entrée du Ganshôdô Building Store il est écrit que l’actrice Anne Hathaway est venue en 2023 et a acheté un de ces T-shirts de la librairie.

Plusieurs librairies sont en activité depuis plus d’un siècle. La plus ancienne a été fondée en 1875. À Takayama Honten, on trouve des ouvrages sur le théâtre traditionnel, les arts martiaux ou la gastronomie, elle est connue pour fournir de grands auteurs ; le romancier Shiba Ryôtarô y a notamment acquis des matériaux de référence pour ses fictions historiques.



Takayama Honten est au rez-de-chaussée du Kanda Kosho Center Building.

Fondée en 1882, la librairie Ôya Shobō, propose des ouvrages parus pendant l’époque d’Edo (1603-1868), on y trouve un large éventail de littérature populaire ainsi que des estampes ukiyo-e. Kôketsu Kuri, le quatrième propriétaire des lieux, s’est constitué une collection de livres wahon ayant pour thème les créatures folkloriques nommées yôkai. Ces « Catalogues » par exemple recensent 321 dessins datant de l’époque d’Edo.



Ôya Shobô, à Jinbôchô



Dans la librairie Ôya Shobô. À droite une pile de « Catalogue de yôkai ».

Fondée en 1903, le bouquiniste Isseidô Shoten, propose à la vente toutes sortes de livres anciens, de cartes d’époque et des livres étrangers. Et elle a de prestigieux clients : citons la Bibliothèque nationale de la Diète, des bibliothèques publiques et privées, des musées d’art, ainsi que des établissements étrangers comme les Universités de Harvard et de Cambridge ou la British Library. Les livres japonais sont au rez-de-chaussée. En haut de l’escalier de marbre, commence la section des livres étrangers et de remarquables ouvrages sur le Japon, les cultures asiatiques, la Grèce et la Rome antique. On voyage dans l’espace et le temps rien qu’à parcourir des yeux la tranche des livres. Il y a également une vaste sélection d’ouvrages sur l’art occidental et asiatique.



Isseidô Shoten. La section des livres étrangers est au premier étage. (En bas à droite) Dans le rayon dédié au Japon, on aperçoit une édition de 1856 du compte rendu du voyage du commodore Matthew Perry intitulé Narrative of the Expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan (Récit de l’expédition d’une escadre américaine en mer de Chine et au Japon).

Le Jimbôchô Book Center se trouve à l’ancien emplacement d’Iwanami Shoten. Iwanami était une librairie avant de devenir la maison d’édition que l’on connaît. Ses livres veillent encore dans les rayonnages de ce bouquiniste qui abrite également un café et un espace de travail. En haut de l’escalier extérieur se trouve l’entrée de Shinsendô Shoten, fondée en 1907. Cette librairie possède une grande collection de cartes anciennes, elle s’est spécialisée dans les ouvrages portant sur le chemin de fer et l’histoire industrielle. On peut faire l’acquisition de cartes postales d’époque pour la modique somme de 500 yens (3 euros) pour les premiers prix. Le site idéal pour qui cherche souvenirs ou cadeaux.



Le Jimbôchô Book Center et, au premier étage, le Shinsendô Shoten



Articles en vente au Shinsendô Shoten

Deux mondes se côtoient à Kitazawa



(En haut à droite) Kitazawa Shoten expose une photographie de la boutique prise à l’époque de son fondateur, Kitazawa Yasaburô.

Fondé en 1902, Kitazawa Shoten, se trouve au premier étage du Kitazawa Building. On se croirait dans un magnifique cabinet de travail, le bouquiniste propose plus de 10 000 livres sur les arts libéraux ainsi qu’une très belle sélection sur la littérature britannique et américaine. Les clients flânent dans les rayons et prennent plaisir à dévorer les livres des yeux. C’est là que nous rencontrons Maximiliano Lara (en photo en bas à droite), un jeune Chilien venant de Melbourne. C’est son deuxième voyage au Japon, mais c’est la première fois qu’il se rend à Jinbôchô. Apparemment à la recherche du souvenir parfait, il examine les ex-libris, regarde les cartes anciennes et s’attarde sur les cartes postales.



L’entrée du Book House Café. Le Kitazawa Shoten se trouve au premier étage.

Au rez-de-chaussée du Kitazawa Building, se trouve le Book House Café qui s’est spécialisé dans la littérature pour enfants. Son catalogue qui compte pas moins de 12 000 items (et de très nombreux livres d’images), s’étend d’éditions rares et anciennes aux publications les plus récentes. Le site organise aussi des expositions d’illustrations originales de livres d’images ou accueille des conteurs de kami-shibai. Son café sert un délicieux curry et Lilliput, le petit bar à l’arrière du magasin, ouvre à 20 heures.

Incartade chez les chats



Les chats sont à l’honneur à Anekawa Shoten. Pour chaque achat, les clients peuvent recevoir un protège-livre avec un chat en train de lire dessiné par Kumakura Tamami (en bas à droite).

À côté du carrefour de Jinbôchô, sur la Hakusan-dôri, je m’arrête brusquement en passant devant Anekawa Shoten, une librairie spécialisée sur les chats. Son catalogue compte plus de 600 ouvrages sur le sujet et les curieux peuvent y feuilleter des livres à l’envi. Elle ne propose que des livres neufs, certes, alors elle ne s’inscrit donc pas dans un circuit des bouquinistes, mais c’est un site incontournable pour qui aime les chats !

Rayons à louer



Vitrine de Passage Solida



Passage Solida, une « librairie dont vous êtes le héros »

Passage Solida a ouvert en mars 2024. Située près du carrefour de Jinbôchô, cette librairie propose des espaces à louer. Kashima Shigeru, un grand spécialiste de littérature française et collectionneur de livres anciens a donné des noms de vraies rues françaises à ses différents rayonnages dont certains peuvent être louer.

La cotisation est de 13 200 yens (80 euros) et à partir de 5 500 yens mensuels, un rayonnage est mis à la disposition des locataires. On peut y vendre à sa guise des livres neufs ou d’occasion et fixer librement ses prix. À l’ouverture de Passage, sa toute première librairie lancée en 2022 sur l’avenue Suzuran, derrière l’avenue Yasukuni, les demandes de location ont tout de suite afflué. Apparemment, nombreux sont ceux qui rêvent d’avoir leur propre petite « librairie ». Je n’ai pas résisté à la tentation de réfléchir aux livres que je pourrais bien proposer si je m’offrais une de ces étagères.

Des curieux du monde entier



Touristes venus de Londres en visite à Takayama Honten

Les acheteurs sont bien entendu japonais pour la plupart, mais Jinbôchô attire également les curieux du monde entier. Fin avril, j’ai pu discuter avec un couple de Londoniens qui furetaient les rayonnages de Takayama Honten. C’était le deuxième jour de leur tout premier voyage au Japon. Christina Martin m’a expliqué qu’elle travaillait dans une librairie spécialisée en livres jeunesse et que l’atmosphère de ces bouquinistes à la longue histoire les ravissait.

Jinbôchô est une étape incontournable pour les bibliophiles de Tokyo. Si vous cherchez un guide du quartier, le site Book Town Jimbô est parfait, vous y trouverez des outils de recherche pour investiguer les différents bouquinistes et les livres d’occasion, il propose également des vues panoramiques de l’intérieur de chaque librairie, indique des parcours dans le quartier et donne encore bien d’autres informations utiles.



Avec l’aimable autorisation de Book Town Jimbô. Carte des bouquinistes de Jinbôchô

(Texte d’Itakura Kimie de Nippon.com. Photo de titre : Maximiliano Lara photographié à Kitazawa Shoten, dans le quartier de Jinbôchô. Toutes les photos : Nippon.com.)