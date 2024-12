Cuisine nippone à bord du Shinkansen : le classement des meilleurs « ekiben »

Quand gourmandise rime avec plaisir

Au Japon, bien avant d’arriver à destination, apprécier son voyage commence dès la montée dans le train, en dégustant par exemple son ekiben acheté en gare. Un classement de ces boîtes-repas existe depuis 2012 : jetons un coup d’œil aux gagnants des dernières années.

Un classement qui a commencé en 2012

Au Japon, « voyage en Shinkansen » est synonyme de « ekiben », les boîtes-repas bentô incontournables vendues dans toutes les gares. Le terme est une contraction de eki (gare) et bentô. Ils rencontrent un tel succès qu’en 2012, la compagnie Japan Railways (JR) avait décidé de lancer son « Grand prix ekiben », un événement spécial qui coïncidait avec le trentième anniversaire du début de l’exploitation de la ligne Shinkansen Jôetsu et le quinzième anniversaire du Shinkansen Nagano. Cette année-là, 23 ekiben avaient été présentés lors de l’événement, provenant de villes situées le long de ces deux lignes, telles qu’Ômiya, Takasaki, Niigata ou encore Nagano. Mis à contribution, les voyageurs avaient été invités à voter pour leur ekiben préféré.

Depuis, le succès de l’événement n’a fait que grandir et l’année 2024 a accueilli la treizième édition du concours. D’autres prix ont également été décernés dans des catégories telles que la saveur, la présentation, la conception du papier d’emballage et le meilleur nouveau bentô.

Cette année, Japan East Railway (JR East) a tenté diversifier sa gamme en proposant par exemple des boîtes-repas congelées à acheter en ligne sur son site web JRE Mall.

Pas moins de 61 ekiben ont été inscrits au grand prix, depuis Hokkaidô au nord jusqu’à Kagoshima au sud. Parmi eux, 36 étaient nouvellement inscrits.

Le champion 2023 et triple lauréat du grand prix, Hanazen, de la ville d’Ôdate (préfecture d’Akita), a présenté cette fois-ci une nouvelle création, baptisée « Une dure viande de poule sur son lit de riz » (Totemo katai oyadori no torimeshi), proposée au prix de 1 000 yens (environ 6 euros). Quelques lignes expliquent que la viande est si dure qu’elle vous fatiguera la mâchoire, mais qui est absolument délicieuse ! Une personne qui a relevé le défi a recommandé la viande pour sa saveur et pour l’agréable sensation de mastication.

L’année dernière, Shinkineya, basée à Yonezawa (préfecture de Niigata), est arrivé deuxième avec son bœuf Domannaka parfumé au curry, utilisant une variété de riz locale. Cette année, il vise la première place, avec une version au goût salé, vendue au prix de 1 480 yens.

Oginoya, basé à Annaka (préfecture de Gunma), propose à la vente son ekiben « Tôge no Kamameshi », composé de viande et de légumes cuits à la vapeur sur du riz. Cette année, l’entreprise revient avec une nouvelle version, pour un prix de 1 600 yens. Mais attention, le nouvel ekiben n’est pas un kamameshi ordinaire ; il comprend du riz cuit dans une sauce génoise maison, du poulet grillé avec du yuzu et du poivre, conférant à la boîte-repas un goût d’agrumes, et des pousses de bambou légèrement épicées préparées dans une sauce d’huître spéciale aromatisée au poivre noir.

Tous les ekiben proposés cette année seront à coup sûr excellents, mais n’oublions bien sûr pas les lauréats des concours des années passées ! Voici la liste.

1ère édition (2012)

Tarameshi (1 400 yens) par l’Hôtel Heimat de Jôetsu, préfecture de Niigata

Cet ekiben est proposé à la vente depuis 1992. Véritable délice pour les amateurs de poisson, il est composé de tara (morue) cuite dans de la sauce soja sucrée jusqu’à ce qu’elle soit presque sèche. La chair du poisson devient ainsi très tendre, tout comme ses arrêtes et les œufs de morue géants qui accompagnent le poisson. La variété de riz utilisée est le koshihikari, cultivé localement et cuit avec des algues kombu salées. La boîte-repas comprend également des légumes tels que du cucamelon ou concombre-melon mariné dans une lie de saké et des feuilles de nozawana, marinées dans du wasabi.



(© 2020 Hôtel Heimat)

2e édition (2013)

Bœuf Domannaka (1 480 yens) de Shinkineya de Yonezawa, préfecture de Niigata

Cette boîte-repas a été conçue à l’origine pour coïncider avec l’ouverture de la ligne Shinkansen Yamagata en 1992. Elle est composée de riz domannaka cultivé localement, cuit à la perfection et garni de deux morceaux de bœuf, l’un haché, l’autre mijoté en ragoût. La boîte se présente sous la forme d’une « fenêtre » qui met en valeur le bœuf à l’intérieur. Si vous aimez cet ekiben, la société propose également une pizza « bœuf domannaka » !



(© Shinkineya)

3e édition (2014)

Bentô Yonezawa Gyû Yakiniku-jû Matsukawa (1 780 yens) par Matsukawa Bentô-ten de Yonezawa, préfecture de Yamagata

Jouissant d’une riche histoire, Matsukawa Bentô-ten a été fondé en 1899. L’ekiben qu’il propose contient du bœuf grillé dans une sauce secrète et des boulettes de viande dans une sauce aigre-douce. Il se compose de deux variétés de bœuf Yonezawa à la saveur prononcée. Plutôt rustique, l’image sur le papier d’emballage représente un vendeur d’ekiben à la fin des années 1800, lors du lancement de la ligne principale Ôu du nord du Japon.



(© Matsukawa Bentô-ten)

4e édition (2015)

Torimeshi (980 yens) par Hanazen d’Ôdate, préfecture d’Akita

Cet ekiben torimeshi régale les petits et les grands à Ôdate depuis plus de 70 ans. La variété de riz utilisée est le Akita komachi, une variété locale.Le riz est cuit dans un bouillon, équilibre de consistance parfait avec le poulet mijoté, sucré et épicé.



(© JR East)

5e édition (2016)

Hinai Jidori no Torimeshi (1 300 yens) par Hanazen d’Ôdate, préfecture d’Akita

Au Japon, le poulet hinai local est considéré comme l’une des trois meilleures races de volailles. Cet ekiben marie à merveille le poulet grillé au sel et le poulet haché. Les légumes ne pas pour autant oubliés avec des aubergines grillées de la société Hanazen dans une sauce miso sucrée. C’est la deuxième année consécutive que Hanazen remporte le grand prix.



(© JR East)

6e édition (2017)

Ebi Senryô Chirashi (1 580 yens) de Shibata Sanshinken de Niigata, préfecture de Niigata

Cet ekiben ressemble à un repas de sushi en boîte. Il est composé de kabayaki (anguille grillée dans une sauce à base de soja) et de kohada (poisson connu sous le nom d’alose à gésier), tous deux préparés avec de la sauce soja et du wasabi, des calamars bouillis et des crevettes cuites à la vapeur. Le tout est recouvert de délicieux morceaux d’œufs brouillés. Le riz est cultivé localement, cuit dans du vinaigre, avec des algues kombu râpées pour en accentuer la saveur. La boîte présente une carte postale japonaise à l’ancienne peinte à l’encre noire.



(© JR East)

7e édition (2018)

Nori Nori Ben (1 200 yens) par Mamefukuya de Kôriyama, préfecture de Fukushima

Un bentô de nori (feuille d’algue séchée) sur deux niveaux, avec du riz asakamai cultivé à Kôriyama. Plutôt orthodoxe, cet ekiben est composé d’une omelette aux œufs, de saumon grillé et de légumes mijotés. Au centre est disposée une umeboshi (prune salée). En élaborant cet ekiben, les employés ont souhaité rendre hommage aux boîtes-repas que leurs mères, très occupées, leur préparaient autrefois avec amour.



(© JR East)

8e édition (2019)

Sakemeshi (1 400 yens) par l’hôtel Heimat de Jôetsu, préfecture de Niigata

Une nouvelle création signée de l’hôtel Heimat, lauréat de la première édition du grand prix (2012). Pour le riz, la variété est le koshihikari, cultivé localement, à Jôetsu, cuit avec des algues kombu salées, garni de saumon argenté grillé cuit dans une sauce dont la recette est gardée secrète, grossièrement haché en morceaux, et d'œufs de saumon. Plus tard, l’établissement a proposé un autre ekiben sur deux niveaux : le premier avec du cabillaud et l’autre avec du saumon.



(© 2020 Hôtel Heimat)

9e édition (2020)

Suwa-ben Hoijanee (1 080 yens) du restaurant Kappô Izumiya de Suwa, préfecture de Nagano

Hoijanee signifie « À bientôt » dans le dialecte local de Suwa. Cet ekiben rassemble de nombreuses spécialités locales, telles que des boulettes de gyôza à la mode de Suwa, de l’éperlan d’eau douce frit, des boulettes de riz garnies de crevettes d’eau douce mijotées, du porc Shinshû local grillé avec du miso de Suwa, des feuilles de nozawana marinées, et même de la pomme locale de Shinshû et de la gelée de coing. Véritable explosion de saveurs !



(© JR East)

10e édition (2021)

Wine no Meshi (1 500 yens) par Marumasa de Hokuto, préfecture de Yamanashi

Élaboré par JR East en collaboration avec le producteur Marumasa, une enseigne qui jouit d’une longue histoire, cet ekiben fait la part belle à des plats de type hors-d'œuvre, pour un mariage parfait avec le vin local. Il s’agit également d’un jeu de mots avec le dialecte local wain meshi, qui signifie « Cul sec ! ». Il comprend neuf plats, tels qu’un gratin à base de hôtô, des nouilles épaisses spécialité de la région, ou encore un ragoût d’abats de poulet.



(© JR East)

11e édition (2022)

Tsugaru no Bentô O-Sakana Darake (1 400 yens) par Tasugaru Sôzai de Goshogawara, préfecture d’Aomori

Un régal pour les amateurs de poissons, comme son nom l’indique (sakana), cette boîte-repas en est uniquement composée. Sept variétés de poissons bien connues d’Aomori préparées selon différentes méthodes : marinées, cuites, bouillies, cuites à la vapeur et frites. Du saumon grillé au sel, du maquereau mijoté dans du jus de pomme local, de la limande cuite à la vapeur accompagnée d’algues kombu dans une sauce sucrée, du calmar haché humburg, des coquilles Saint-Jacques frites et bien d’autres plats encore, toujours à base de poisson bien sûr !



(© JR East)

12e édition (2023)

Chûken Hachikô no Furusato Ôdate Torimeshi (1 350 yens) par Hanazen d’Ôdate, préfecture d’Akita

Cet ekiben a été élaboré à l’occasion de l’ouverture du nouveau bâtiment de la gare d’Ôdate sur la ligne principale d’Ôu, et également pour fêter le centenaire de la naissance du célèbre chien Hachikô, qui est originaire des environs d’Ôdate, dans la préfecture d’Akita. Le Torimeshi ekiben s’inspire de la célèbre boîte-repas composée de poulet sur lit de riz de la société Hanazen, qui regorge de spécialités locales telles que du poulet hinai et du radis daikon fumé. Hanazen a remporté trois fois le titre du meilleur ekiben : en 2015, 2016 et 2023.



(© JR East)

(Photo de titre : affiche de promotion du Grand Prix Ekiben 2024, avec le gagnant de l’édition 2023 © JR East)