Paris 2024 : l’album photos des champions japonais (première partie)

Par ordre chronologique, nous avons réuni ici en photos tous les athlètes japonais médaillés des Jeux olympiques de Paris 2024 pendant la première semaine de compétition.

Total ■ Or 8 ■ Argent 5 ■ Bronze 9

27 juillet

■ Or Tsunoda Natsumi (judo : -48kg femmes)



Pour sa première participation olympique, à 31 ans, Tsunoda Natsumi a défait son adversaire mongole Bavuudorj Baasankhu. Du point de vue symbolique, il s’agit de la 500e médaille obtenue lors des Jeux olympiques d’été par le Japon depuis sa première participation aux Jeux d’Anvers en 1920. (Reuters)

■ Argent Nagayama Ryûju (judo : -60kg hommes)



Nagayama a pu obtenir la médaille de bronze en combat de repêchage en battant le turc Salih Yildiz. (Reuters)

28 juillet

■ Or Kanô Kôki (escrime : individuel hommes)



Membre de l’équipe victorieuse des JO de Tokyo 2021, il est devenu la première personne de nationalité japonaise à obtenir l’or en individuel, en battant le Français Yannick Borel en finale. (Reuters)

■ Argent Matsushita Tomoyuki (natation : individuel 400 mètres 4 nages hommes)



Un puissant élan dans les jambes lors la nage libre lui a valu une médaille d’argent inattendue. (Reuters)

■ Or Yoshizawa Coco (skateboard : street femmes)

■ Argent Akama Rizu (skateboard : street femmes)



Alors que Nishiya Momiji et Nakayama Fûna avaient remporté respectivement l’or et le bronze aux Jeux de Tokyo en catégorie street femmes, le résultat cette fois-ci est encore meilleur, avec une médaille d’or et une médaille d’argent. Akama Rizu (15 ans), menait la compétition quand sa compatriote Yoshizawa Coco (14 ans) a obtenu un score de 96,49 points grâce à une impressionnante figure qui lui a permis de décroché la première place du podium. (Reuters)

■ Or Abe Hifumi (judo : -66kg hommes)



Déjà médaillé d’or des JO précédents, Abe Hifumi a réitéré cet exploit face au Brésilien Willian Lima. (Reuters)

29 juillet

■ Or Hashimoto Daiki, Kaya Kazuma, Tanigawa Wataru, Oka Shinnosuke, Sugino Takaaki (gymnastique artistique par équipe hommes)



À la deuxième place jusqu’à la dernière épreuve de barre horizontale, le Japon a finalement ravi la médaille d’or à la puissante Chine. La délégation nippone avait remporté l’argent à Tokyo lors de l’édition précédente. (Reuters)

■ Or Horigome Yûto (skateboard : street hommes)



C’est la deuxième médaille d’or consécutive pour cet athlète de 25 ans. Son impressionnant score de 97,08 lors de sa cinquième et dernière figure lui a permis de terminer devant son adversaire américain Jagger Eaton. (Reuters)

■ Bronze Hashimoto Sôichi (judo : -73kg hommes)



Son waza-ari exécuté tôt pendant le combat l’a aidé à saisir sa victoire contre le Kosovar Akil Gjakova. (Reuters)

■ Bronze Funakubo Haruka (judo : -57kg femmes)



Malgré sa défaite en quart de finale, Funakubo Haruka (droite) a pu être repêchée et finir victorieuse de son combat contre Rafaela Silva, la championne olympique des Jeux de 2016. (Reuters)

■ Bronze Tanaka Toshiyuki, Tomoto Kazuma, Ôiwa Yoshiaki (sports équestres par équipe)



Le Japon a obtenu sa toute première médaille olympique dans cette discipline depuis les Jeux de Los Angeles en 1932. (Reuters)

30 juillet

■ Or Nagase Takanori (judo : -81kg hommes)



En battant le champion du monde géorgien Tato Grigalashvili, Nagase est devenu le premier judoka à remporter deux médailles consécutives dans cette catégorie. Il avait par ailleurs obtenu le bronze aux Jeux de Rio 2016. (Jiji)

31 juillet

■ Or Oka Shinnosuke (gymnastique : concours général individuel hommes)



Pour sa première participation, l’athlète de 20 ans s’est frotté de près à la star chinoise Zhang Boheng durant les six épreuves, et le suspense a été à son comble jusquà la fin. C’est la quatrième médaille d’or consécutive remportée par le Japon. (Reuters)

■ Argent Murao Sanshirô (judo : -90kg hommes)



Après avoir battu le Français Maxime-Gaël Ngayap Hambou en demi-finale, le numéro 3 mondial s’est incliné par ippon face au Géorgien Lasha Bekauri, médaillé d’or aux Jeux de Tokyo. (Reuters)

1er août

■ Bronze Azuma Sera, Ueno Yûka, Miyawaki Karin, Kikuchi Komaki (escrime : fleuret par équipe femmes)



C’est la toute première médaille obtenue en escrime femmes par le Japon, que ce soit en individuel ou par équipe. Le Japon a vaincu le Canada 33 à 32 dans un suspense qui s’est prolongé jusqu’à la dernière seconde de l’épreuve. (Reuters)

2 août

■ Argent Kanô Kôki, Minobe Kazuyasu, Komata Akira, Yamada Masaru (Escrime : épée hommes par équipe)



L’équipe masculine d’escrime avait pour la première fois obtenu la médaille d’or aux Jeux de Tokyo. Cette fois-ci, elle a été défaite de peu (26-25) par la Hongrie et a terminé deuxième. (Reuters)

■ Bronze Watanabe Yûta, Higashino Arisa (Badminton : double mixte)



La paire, qui joue ensemble depuis le collège, avait également remporté le bronze aux Jeux de Tokyo. (Reuters)

3 août

■ Bronze Hayata Hina (tennis de table : individuel femmes)



Pour sa première participation, l’un des espoirs de ces JO de Paris a réussi à obtenir le bronze en battant la Sud-coréenne Shin Yu-bin (4-2). (Reuters)

■ Bronze Shida Chiharu, Matsuyama Nami (badminton : double femmes)



Elles ont dominé le match en deux sets consécutifs (2-0) face à la Malaisie. (Reuters)

■ Argent Judo : équipe mixte



Le suspense était à son comble pour savoir si le Japon allait prendre sa revanche sur la France après la défaite des JO de Tokyo. Mais après un score de 3-3, les deux équipes ont dû se départager avec un combat entre Saitô Tatsuru et Teddy Riner, mais celui-ci s’impose et offre à la France un deuxième titre consécutif. (Reuters)

■ Bronze Emura Misaki, Takashima Risa, Ozaki Seri, Fukushima Shihomi (escrime : sabre par équipe femmes)



Après avoir perdu face à l’Ukraine, l’équipe nippone a affronté la France pour la médaille de bronze. Takashima Rika est parvenue à toucher six fois de suite son adversaire, et l’écart a été maintenu jusqu’à la fin (45-40). (Reuters)

(Photo de titre : l’équipe japonaise de gymnastique artistique médaillée d’or le 29 juillet. Reuters)